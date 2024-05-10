Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: комплект удобной одежды для поездок и активных дней, головной убор от солнца, купальник, ветровка, джинсы (внизу жарко, а в горах прохладно), яркие вещи для личных фотосессий, кроссовки или походные ботинки, средства личной гигиены, солнцезащитные очки и крем от загара, документы и деньги, индивидуальная аптечка, рюкзак/сумка (чемоданы брать нежелательно, так как их сложнее транспортировать).
Проживание. Будем жить в комфортабельной гостинице 3* в Махачкале и отеле «София» в Дербенте, в гостевом/горном доме «Акара» в Хунзахе.
Питание. В программу включены все завтраки и обеды. Ужины — самостоятельно за доплату.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон
Встречаемся в аэропорту Махачкалы в 10:00 или в центре города, если вы прилетели раньше. Начнём знакомство с республикой с необычного места — бархана Cарыкум. Вблизи столицы раскинулась настоящая пустыня, почти Сахара в миниатюре! Именно здесь проходили съёмки фильма «Белое солнце пустыни».
Пообедаем в рыбном форелевом хозяйстве «ГлавРыба» и поедем на Сулакский каньон — один из глубочайших в мире, он обходит даже Байкал. Рассмотрим чудо природы с высоты, а затем прокатимся на скоростном катере мимо отвесных скал и шумных водопадов, чтобы увидеть каньон во всём великолепии.
На ужин заглянем в национальное кафе, где познакомимся и поделимся впечатлениями от первого дня.
Прогулка на катере, Хунзахское плато и Матлас
Позавтракаем, веселимся и в 8:30 отправимся на Чиркейское водохранилище пронзительного бирюзового цвета. По пути увидим самую мощную ГЭС на Северном Кавказе: удивительный ансамбль природы и человеческого труда. Со смотровой площадки полюбуемся уже знакомым Сулакским каньоном и Чиркейской Гидроэлектростанцией.
Доберёмся до посёлка Дубки и оттуда рассмотрим петляющую между отвесными скалами лазурную ленту реки Сулак. Наблюдательный пункт устроим прямо у обрыва, на высоте нескольких сотен метров над водой.
Затем увидим Сулакский каньон с высшей точки, откуда получаются самые эффектные кадры и поедем в высокогорное село Хунзах, расположенное на живописном Хунзахском плато на высоте 2000 метро. По пути пообедаем в кафе на Ирганайском водохранилище.
Доберёмся до Матласа, где нам откроется лучший вид на плато с отвесными скалами и водопадами. Следующая точка маршрута — Каменная чаша. Пройдём по скалистым залам теснины, переходя по узким проходам, украшенным разноцветным мхом и растениями. Из каменного замка отправимся в гостевой дом, по пути останавливаясь в самых фотогеничных местах.
Водопады, Карадахская теснина и село Гоор
Позавтракаем и в 08:30 поедем любоваться водопадами Тобот и Итлятляр, с шумом срывающимися в пропасть с обрывистых скал. Их высота достигает 70 метров!
Затем отправимся в Карадахскую теснину — узкое ущелье, ширина которого не превышает 3-4 метров. Необычный проход между скалами образовала река, подточившая известняковую породу.
На внедорожниках доберёмся до села Гоор, которое называют «краем башен». Увидим руины оборонительного комплекса и пустующие жилые помещения. Благодаря башням жители села могли выдерживать длительные осады: внутри находились запасы пищи, воды и боеприпасы, которыми неприятеля обстреливали из маленького окошка.
Побывать в горах Дагестана и не сделать фотографию на «языке тролля»? Невозможно! Увидим настоящий норвежский пейзаж: длинный каменный выступ над пропастью, на котором получаются эффектные кадры.
Пообедаем в национальном доме, наслаждаясь кавказским гостеприимством, слушая интересные истории и старинные легенды.
Вечером вернёмся в Хунзах, поужинаем в гостевом доме, а затем прогуляемся по окрестностям.
Аул-призрак Гамсутль
В 07:30 позавтракаем, соберём вещи и поедем в село-призрак Гамсутль, которое туристы прозвали «дагестанским Мачу-Пикчу». Ещё недавно в высокогорном ауле кипела жизнь, а теперь в нём не осталось ни одного человека: башни, дома и другие постройки стоят опустевшие, в непривычной тишине. Здесь ещё можно наткнуться на вещи жителей и старинные предметы.
Подъём к Гамсутлю займёт 1,5-2 часа пешком от места, куда нас смогут закинуть внедорожники.
Пообедаем в гостевом доме в ауле Чох и поедем в Дербент. Дорога займёт около 3 часов. По прибытии поужинаем в кафе и заселимся в апартаменты.
Прогулка по Дербенту и отъезд
В 07:30 насладимся завтраком, соберём вещи и выселимся из отеля. Первая локация — экраноплан «Лунь» или «Каспийский монстр». Вы увидите морское судно с крыльями, позволяющими ему подниматься над поверхностью и развивать скорость до 500 км/ч! Чуду инженерной мысли не суждено было реализовать свой потенциал — он превратился в экспонат под открытым небом.
После осмотра искупаемся в море и поедем дальше. Нас ждёт древняя крепость Нарын-Кала 6 века. Вместе с местным гидом пройдём мимо величественных стен и узнаем историю цитадели без сухих фактов и нагромождения дат.
Прогуляемся по улочкам Дербента, старейшего в России города, и попадём на магалы — атмосферные кварталы вокруг мечети, где всё дышит восточной экзотикой. Всего их 9, они сосредоточены внутри стен Дербентской крепости. Местные называют это «Старым городом».
Пообедаем в Этнодоме, а затем прогуляемся по набережной. В 16:30 поедем в Махачкалу и прибудем в город к 18:00. Планируйте вылет после 19:00 или на следующий день.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе на минивене и машинах повышенной проходимости в 1, 3 и 4 дни
- Трансфер из/в аэропорт
- Водная прогулка на катере по Сулакскому каньону
- Все завтраки и обеды
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Сборы
- Услуги гида и экскурсовода-историка в крепости Нарын-Кала
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Ужины