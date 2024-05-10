Встречаемся в аэропорту Махачкалы в 10:00 или в центре города, если вы прилетели раньше. Начнём знакомство с республикой с необычного места — бархана Cарыкум. Вблизи столицы раскинулась настоящая пустыня, почти Сахара в миниатюре! Именно здесь проходили съёмки фильма «Белое солнце пустыни».

Пообедаем в рыбном форелевом хозяйстве «ГлавРыба» и поедем на Сулакский каньон — один из глубочайших в мире, он обходит даже Байкал. Рассмотрим чудо природы с высоты, а затем прокатимся на скоростном катере мимо отвесных скал и шумных водопадов, чтобы увидеть каньон во всём великолепии.

На ужин заглянем в национальное кафе, где познакомимся и поделимся впечатлениями от первого дня.