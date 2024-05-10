Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Авторский тур в Махачкале

Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах

Золотые песчаные барханы, будто в пустыне Сахара, глубочайший в Европе Сулакский каньон — почти американский Гранд-Каньон и заброшенный аул-призрак Гамсутль, прозванный «дагестанским Мачу-Пикчу» — и всё за 5 дней! Искупаемся в Каспийском море, прогуляемся у стен древней крепости Нарын-Кала в Дербенте с историком, побываем в «краю башен», заглянем на обед в национальный дом и сделаем фото на каменном «языке тролля», зависшим над пропастью.
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Ближайшие даты:
10
мая
12
июн
24
июл
7
авг
11
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: комплект удобной одежды для поездок и активных дней, головной убор от солнца, купальник, ветровка, джинсы (внизу жарко, а в горах прохладно), яркие вещи для личных фотосессий, кроссовки или походные ботинки, средства личной гигиены, солнцезащитные очки и крем от загара, документы и деньги, индивидуальная аптечка, рюкзак/сумка (чемоданы брать нежелательно, так как их сложнее транспортировать).

Проживание. Будем жить в комфортабельной гостинице 3* в Махачкале и отеле «София» в Дербенте, в гостевом/горном доме «Акара» в Хунзахе.

Питание. В программу включены все завтраки и обеды. Ужины — самостоятельно за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум и Сулакский каньон

Встречаемся в аэропорту Махачкалы в 10:00 или в центре города, если вы прилетели раньше. Начнём знакомство с республикой с необычного места — бархана Cарыкум. Вблизи столицы раскинулась настоящая пустыня, почти Сахара в миниатюре! Именно здесь проходили съёмки фильма «Белое солнце пустыни».

Пообедаем в рыбном форелевом хозяйстве «ГлавРыба» и поедем на Сулакский каньон — один из глубочайших в мире, он обходит даже Байкал. Рассмотрим чудо природы с высоты, а затем прокатимся на скоростном катере мимо отвесных скал и шумных водопадов, чтобы увидеть каньон во всём великолепии.

На ужин заглянем в национальное кафе, где познакомимся и поделимся впечатлениями от первого дня.

Бархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньон
2 день

Прогулка на катере, Хунзахское плато и Матлас

Позавтракаем, веселимся и в 8:30 отправимся на Чиркейское водохранилище пронзительного бирюзового цвета. По пути увидим самую мощную ГЭС на Северном Кавказе: удивительный ансамбль природы и человеческого труда. Со смотровой площадки полюбуемся уже знакомым Сулакским каньоном и Чиркейской Гидроэлектростанцией.

Доберёмся до посёлка Дубки и оттуда рассмотрим петляющую между отвесными скалами лазурную ленту реки Сулак. Наблюдательный пункт устроим прямо у обрыва, на высоте нескольких сотен метров над водой.

Затем увидим Сулакский каньон с высшей точки, откуда получаются самые эффектные кадры и поедем в высокогорное село Хунзах, расположенное на живописном Хунзахском плато на высоте 2000 метро. По пути пообедаем в кафе на Ирганайском водохранилище.

Доберёмся до Матласа, где нам откроется лучший вид на плато с отвесными скалами и водопадами. Следующая точка маршрута — Каменная чаша. Пройдём по скалистым залам теснины, переходя по узким проходам, украшенным разноцветным мхом и растениями. Из каменного замка отправимся в гостевой дом, по пути останавливаясь в самых фотогеничных местах.

Прогулка на катере, Хунзахское плато и МатласПрогулка на катере, Хунзахское плато и МатласПрогулка на катере, Хунзахское плато и МатласПрогулка на катере, Хунзахское плато и МатласПрогулка на катере, Хунзахское плато и МатласПрогулка на катере, Хунзахское плато и МатласПрогулка на катере, Хунзахское плато и МатласПрогулка на катере, Хунзахское плато и Матлас
3 день

Водопады, Карадахская теснина и село Гоор

Позавтракаем и в 08:30 поедем любоваться водопадами Тобот и Итлятляр, с шумом срывающимися в пропасть с обрывистых скал. Их высота достигает 70 метров!

Затем отправимся в Карадахскую теснину — узкое ущелье, ширина которого не превышает 3-4 метров. Необычный проход между скалами образовала река, подточившая известняковую породу.

На внедорожниках доберёмся до села Гоор, которое называют «краем башен». Увидим руины оборонительного комплекса и пустующие жилые помещения. Благодаря башням жители села могли выдерживать длительные осады: внутри находились запасы пищи, воды и боеприпасы, которыми неприятеля обстреливали из маленького окошка.

Побывать в горах Дагестана и не сделать фотографию на «языке тролля»? Невозможно! Увидим настоящий норвежский пейзаж: длинный каменный выступ над пропастью, на котором получаются эффектные кадры.

Пообедаем в национальном доме, наслаждаясь кавказским гостеприимством, слушая интересные истории и старинные легенды.

Вечером вернёмся в Хунзах, поужинаем в гостевом доме, а затем прогуляемся по окрестностям.

Водопады, Карадахская теснина и село ГоорВодопады, Карадахская теснина и село ГоорВодопады, Карадахская теснина и село ГоорВодопады, Карадахская теснина и село ГоорВодопады, Карадахская теснина и село ГоорВодопады, Карадахская теснина и село Гоор
4 день

Аул-призрак Гамсутль

В 07:30 позавтракаем, соберём вещи и поедем в село-призрак Гамсутль, которое туристы прозвали «дагестанским Мачу-Пикчу». Ещё недавно в высокогорном ауле кипела жизнь, а теперь в нём не осталось ни одного человека: башни, дома и другие постройки стоят опустевшие, в непривычной тишине. Здесь ещё можно наткнуться на вещи жителей и старинные предметы.

Подъём к Гамсутлю займёт 1,5-2 часа пешком от места, куда нас смогут закинуть внедорожники.

Пообедаем в гостевом доме в ауле Чох и поедем в Дербент. Дорога займёт около 3 часов. По прибытии поужинаем в кафе и заселимся в апартаменты.

Аул-призрак ГамсутльАул-призрак ГамсутльАул-призрак ГамсутльАул-призрак ГамсутльАул-призрак ГамсутльАул-призрак Гамсутль
5 день

Прогулка по Дербенту и отъезд

В 07:30 насладимся завтраком, соберём вещи и выселимся из отеля. Первая локация — экраноплан «Лунь» или «Каспийский монстр». Вы увидите морское судно с крыльями, позволяющими ему подниматься над поверхностью и развивать скорость до 500 км/ч! Чуду инженерной мысли не суждено было реализовать свой потенциал — он превратился в экспонат под открытым небом.

После осмотра искупаемся в море и поедем дальше. Нас ждёт древняя крепость Нарын-Кала 6 века. Вместе с местным гидом пройдём мимо величественных стен и узнаем историю цитадели без сухих фактов и нагромождения дат.

Прогуляемся по улочкам Дербента, старейшего в России города, и попадём на магалы — атмосферные кварталы вокруг мечети, где всё дышит восточной экзотикой. Всего их 9, они сосредоточены внутри стен Дербентской крепости. Местные называют это «Старым городом».

Пообедаем в Этнодоме, а затем прогуляемся по набережной. В 16:30 поедем в Махачкалу и прибудем в город к 18:00. Планируйте вылет после 19:00 или на следующий день.

Прогулка по Дербенту и отъездПрогулка по Дербенту и отъездПрогулка по Дербенту и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по программе на минивене и машинах повышенной проходимости в 1, 3 и 4 дни
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Водная прогулка на катере по Сулакскому каньону
  • Все завтраки и обеды
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Сборы
  • Услуги гида и экскурсовода-историка в крепости Нарын-Кала
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре Махачкалы, если вы прилетите раньше
Завершение: Аэропорт Махачкалы, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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