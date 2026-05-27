Мои заказы

Горы, аулы и воды Дагестана: путешествие по самым ярким местам

Попробовать национальные блюда, побывать в Гооре и Кахибе, забраться на Язык троля и бархан Сарыкум
Вечером на набережной Махачкалы вы разглядываете мерцающие огни города, пробуете сочные фрукты и обсуждаете планы за ужином.

А уже на следующий день рассекаете просторы Чиркейского водохранилища на катере, ощущая ветер и
читать дальшеуменьшить

брызги.

На Хунзахском плато рассматриваете падающий с высоты 70 м водопад, а в заброшенных аулах Кахиб и Гоор наслаждаетесь тишиной. На Языке тролля вдыхаете горный воздух, наблюдая, как солнце опускается за Кавказские вершины. И, конечно, гуляете по Карадахской теснине и исследуете Датунский храм. Всё это ждёт вас в нашем путешествии!

Горы, аулы и воды Дагестана: путешествие по самым ярким местам
Горы, аулы и воды Дагестана: путешествие по самым ярким местам
Горы, аулы и воды Дагестана: путешествие по самым ярким местам

Описание тура

Организационные детали

Оказываем индивидуальную поддержку при подготовке к путешествию, консультацию по подбору авиабилетов, помощь с бронированием гостиницы и дополнительным трансфером.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы и приветственный ужин

Вы можете прилететь любым удобным рейсом до 19:00 или приехать на день раньше. После встречи в аэропорту или на железнодорожном вокзале отправимся в гостиницу в Махачкале. До 19:30 у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после дороги, пройтись по городу, заглянуть на рынок или провести время у Каспийского моря.

Вечером прогуляемся по набережной и улочкам, а затем соберёмся на приветственный ужин в ресторане, где познакомимся поближе и обсудим предстоящую поездку.

Встреча группы и приветственный ужинВстреча группы и приветственный ужинВстреча группы и приветственный ужин
2 день

Бархан Сарыкум и Сулакский каньон

После завтрака и выселения из гостиницы отправимся в нагорную часть Дагестана. Первая остановка — бархан Сарыкум, крупнейший песчаный бархан Евразии, место съёмок фильма «Белое солнце пустыни». Гид расскажет легенды и мифы о его происхождении. По желанию можно заглянуть в пещеру Нохъо с подвесными мостами и видами на Сулак.

Далее обедаем в крупнейшем форелевом хозяйстве с парком отдыха «Главрыба» или в Персиковом саду: гуляем, делаем фотографии и отдыхаем. После отправимся на смотровые площадки Сулакского каньона, глубина которого достигает 1920 м. Желающие могут прокатиться на скоростном катере по Чиркейскому водохранилищу с самой мощной ГЭС Северного Кавказа и второй по величине арочной плотиной России.

День завершится ужином и встречей заката с видами на горы. Ночуем в гостинице среди склонов.

Бархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньонБархан Сарыкум и Сулакский каньон
3 день

Плато Матлас и Хунзах

Рано утром можно встретить рассвет с горных вершин, затем позавтракаем и выселимся из гостиницы. Поедем в центральную часть нагорного Дагестана — к Хунзахскому плато на высоте 1658 м. Дорога с живописными пейзажами займёт около 2 часов с остановкой на кофе и фотографии Ирганайского водохранилища.

Прогуляемся по плато и увидим водопады Тобот и Итляр высотой 70 м. Пообедаем в кафе с домашней кухней и панорамным видом на горы. После отправимся к плато Матлас на высоту 1800 м, где видны волнообразные хребты, водопад и ущелье.

Завершим день на турбазе на высоте 1700 м, заселимся и поужинаем. Здесь проведём 2 ночи, наслаждаясь видами на горы.

Плато Матлас и ХунзахПлато Матлас и ХунзахПлато Матлас и Хунзах
4 день

Заброшенные аулы Кахиб и Гоор, Язык тролля

После завтрака на базе посвятим часть дня отдыху. Можно прогуляться на лошадях или квадроциклах, сходить в баню или искупаться в бассейне с горной водой. По желанию — посетить смотровую Хучада (Аламида), которая входит в топ-3 по отзывам путешественников.

Во второй половине дня отправимся к заброшенным высокогорным аулам Кахиб и Гоор, а затем встретим закат у Языка тролля — каменной плиты над обрывом. После лёгкого треккинга вернёмся на турбазу, где нас ждут сытный ужин и отдых у костра.

Заброшенные аулы Кахиб и Гоор, Язык тролляЗаброшенные аулы Кахиб и Гоор, Язык тролляЗаброшенные аулы Кахиб и Гоор, Язык тролля
5 день

Карадахская теснина, Датунский Храм и прощание

Последний день в нагорной части Дагестана. После завтрака и выселения с турбазы отправимся к Каспийскому морю. По пути заглянем в Карадахскую теснину и посетим Датунский храм, построенный грузинскими миссионерами предположительно в 910 году.

Далее — трансфер в аэропорт или в Махачкалу/Дербент по выбору. Можно дополнить программу, включив посещение Дербента, крепости Нарын-кала и экраноплана «Лунь».

Карадахская теснина, Датунский Храм и прощаниеКарадахская теснина, Датунский Храм и прощаниеКарадахская теснина, Датунский Храм и прощание

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник53 445 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы, в том числе из/до аэропорта
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Махачкалы и обратно
  • Обеды - доплата 1000 ₽ в день или по желанию
  • Индивидуальный трансфер
  • Активности
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы, 18:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 26 туристов
Путешественник и турлидер, директор туристической компании, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей, веду блог. С командой подготовил для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением
читать дальшеуменьшить

и транспортом. Лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры на «Горы, аулы и воды Дагестана: путешествие по самым ярким местам»

В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
На машине
5 дней
-
10%
48 отзывов
В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
Изучить древние улицы, крепости и аулы, увидеть подземный водопад и научиться плести ковры
Начало: Махачкала, пр-т. Акушинского 34 с, ресторан «Минар...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
34 200 ₽38 000 ₽ за человека
Дюны, горы, бирюза Сулака: по Дагестану на джипах
На машине
Джиппинг
3 дня
5 отзывов
Дюны, горы, бирюза Сулака: по Дагестану на джипах
Полюбоваться Чохскими террасами, оказаться на Языке тролля и заглянуть в аул-призрак
Начало: Махачкала, центр города, 8:00. Точный адрес и важн...
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
21 000 ₽ за человека
Экспресс-путешествие по Дагестану в мини-группе: старинные аулы и горы
На машине
На катере
2 дня
6 отзывов
Экспресс-путешествие по Дагестану в мини-группе: старинные аулы и горы
Увидеть знаменитые места республики, прокатиться на катере по Сулакскому каньону и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
18 500 ₽ за человека
В Дагестан за уютом, вкусами и видами в мини-группе
На машине
5 дней
5 отзывов
В Дагестан за уютом, вкусами и видами в мини-группе
Погрузиться в гастрономию республики, каждый день пробуя национальные блюда, и приготовить урбеч
Начало: Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского 16, супе...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
53 445 ₽ за человека