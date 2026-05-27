Описание тура
Организационные детали
Оказываем индивидуальную поддержку при подготовке к путешествию, консультацию по подбору авиабилетов, помощь с бронированием гостиницы и дополнительным трансфером.
Программа тура по дням
Встреча группы и приветственный ужин
Вы можете прилететь любым удобным рейсом до 19:00 или приехать на день раньше. После встречи в аэропорту или на железнодорожном вокзале отправимся в гостиницу в Махачкале. До 19:30 у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после дороги, пройтись по городу, заглянуть на рынок или провести время у Каспийского моря.
Вечером прогуляемся по набережной и улочкам, а затем соберёмся на приветственный ужин в ресторане, где познакомимся поближе и обсудим предстоящую поездку.
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон
После завтрака и выселения из гостиницы отправимся в нагорную часть Дагестана. Первая остановка — бархан Сарыкум, крупнейший песчаный бархан Евразии, место съёмок фильма «Белое солнце пустыни». Гид расскажет легенды и мифы о его происхождении. По желанию можно заглянуть в пещеру Нохъо с подвесными мостами и видами на Сулак.
Далее обедаем в крупнейшем форелевом хозяйстве с парком отдыха «Главрыба» или в Персиковом саду: гуляем, делаем фотографии и отдыхаем. После отправимся на смотровые площадки Сулакского каньона, глубина которого достигает 1920 м. Желающие могут прокатиться на скоростном катере по Чиркейскому водохранилищу с самой мощной ГЭС Северного Кавказа и второй по величине арочной плотиной России.
День завершится ужином и встречей заката с видами на горы. Ночуем в гостинице среди склонов.
Плато Матлас и Хунзах
Рано утром можно встретить рассвет с горных вершин, затем позавтракаем и выселимся из гостиницы. Поедем в центральную часть нагорного Дагестана — к Хунзахскому плато на высоте 1658 м. Дорога с живописными пейзажами займёт около 2 часов с остановкой на кофе и фотографии Ирганайского водохранилища.
Прогуляемся по плато и увидим водопады Тобот и Итляр высотой 70 м. Пообедаем в кафе с домашней кухней и панорамным видом на горы. После отправимся к плато Матлас на высоту 1800 м, где видны волнообразные хребты, водопад и ущелье.
Завершим день на турбазе на высоте 1700 м, заселимся и поужинаем. Здесь проведём 2 ночи, наслаждаясь видами на горы.
Заброшенные аулы Кахиб и Гоор, Язык тролля
После завтрака на базе посвятим часть дня отдыху. Можно прогуляться на лошадях или квадроциклах, сходить в баню или искупаться в бассейне с горной водой. По желанию — посетить смотровую Хучада (Аламида), которая входит в топ-3 по отзывам путешественников.
Во второй половине дня отправимся к заброшенным высокогорным аулам Кахиб и Гоор, а затем встретим закат у Языка тролля — каменной плиты над обрывом. После лёгкого треккинга вернёмся на турбазу, где нас ждут сытный ужин и отдых у костра.
Карадахская теснина, Датунский Храм и прощание
Последний день в нагорной части Дагестана. После завтрака и выселения с турбазы отправимся к Каспийскому морю. По пути заглянем в Карадахскую теснину и посетим Датунский храм, построенный грузинскими миссионерами предположительно в 910 году.
Далее — трансфер в аэропорт или в Махачкалу/Дербент по выбору. Можно дополнить программу, включив посещение Дербента, крепости Нарын-кала и экраноплана «Лунь».
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|53 445 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы, в том числе из/до аэропорта
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Махачкалы и обратно
- Обеды - доплата 1000 ₽ в день или по желанию
- Индивидуальный трансфер
- Активности
- Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽