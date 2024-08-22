На 2 дня – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «На 2 дня» в Махачкале, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
На машине
На катере
3 отзыва
2 дня
Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
Увидеть знаменитые места республики, прокатиться на катере по Сулакскому каньону и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
22 000 за человека
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
На машине
2 дня
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Начало: Махачкала
20 сен в 08:00
25 сен в 08:00
59 900 за всё до 5 чел.
Выходные в Дагестане: поездка с восточным колоритом
На машине
2 дня
Выходные в Дагестане: поездка с восточным колоритом
Насладиться кавказской кухней, прогуляться по древним селениям и влюбиться в «Страну гор»
Начало: Аэропорт Махачкалы, утро, точное время зависит от ...
20 сен в 08:00
22 сен в 08:00
18 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Регина
    22 августа 2024
    Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
    Бронировали тур на на 2 дня (20-21 августа), все прошло отлично, девочки в полном восторге! Гид Эльдар прекрасно все спланировал,
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    посмотрели на главные достопримечательности, узнали историю и интересные факты. Нам подобрали очень атмосферные рестораны, с нереальными видами и атмосферой, очень вкусная еда, угощали фруктами, кофе. Советуем провести свое путешествие с гидом Эльдаром, обязательно обратимся к нему при следующем визите!

  • С
    Сергей
    25 мая 2022
    Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
    Очень интересное путешествие продолжительностью 2 дня, состоявшееся 14-15 мая 2022 года. Наш гид - Хасбулат. Можно отметить хорошую организацию путешествия
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    (экскурсией это назвать нельзя, потому-что это что-то большее), профессиональное вождение автомобиля в сложных горных районах, прекрасное знание Хасбулатом истории и владение другими знаниями, связанными с тематикой путешествия, хорошее знание местности, что позволило нам увидеть "открыточные" места на маршруте, вкусно поесть в красивых местах (завтраки, обеды и ужины включены в стоимость экскурсии и поскольку мы завтракали в отеле в первый день, нам стоимость экскурсии пересчитали с учетом этого). К тому-же у Хасбулата всегда с собой газовая плитка, на которой он на остановках варил нам вкусный кофе, нашлись у него для нас и бутылочка Кизлярского коньячка и песня на мобильнике о Дагестане, за что ему отдельное спасибо. Путешествие хорошо тем, что за два дня можно было увидеть очень много достопримечательностей, не возвращаясь в Махачкалу. Ночевали в маленьком горном селе. Уже само это событие могло бы стать отдельной экскурсией. Хозяева дома накрыли стол и, таким образом, мы имели возможность пообщаться с местными жителями и узнать о их жизни. Утром хозяин провел по нашей просьбе экскурсию по селу. На протяжении всего путешествия мы имели возможность убедиться в гостеприимстве местных жителей, купить сувениры и продукты, сделать прекрасные фотоснимки. Природа Дагестана до ужаса красивая. До ужаса это потому, что в некоторых местах на смотровых площадках и горных дорогах действительно захватывало дух. Чтобы подвести итог - прекрасно провели время, зарядились энергией и набрали полный чемодан впечатлений.

  • С
    Салават
    11 мая 2022
    Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
    Эльдар придумал прекрасный тур. Насыщенно, интересно и не напрягает, так как всего за 2 дня. Можно увидеть красоты и разнообразие
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    Дагестана от равнины до высокогорья, посмотреть на жизнь как сельчан, так и городских жителей не через витрину, а изнутри. все хорошо организовано. Нам не удалось попасть в Гамсутль, но Эльдар нашёл вполне интересную замену. Нам очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На 2 дня»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
  2. Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
  3. Выходные в Дагестане: поездка с восточным колоритом
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Каменная чаша
  7. Язык Тролля
  8. Экраноплан «Лунь»
  9. Карадахская теснина
  10. Село Гуниб
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 18 000 до 59 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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