2 дня
Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
Увидеть знаменитые места республики, прокатиться на катере по Сулакскому каньону и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
22 000₽ за человека
2 дня
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Начало: Махачкала
20 сен в 08:00
25 сен в 08:00
59 900₽ за всё до 5 чел.
2 дня
Выходные в Дагестане: поездка с восточным колоритом
Насладиться кавказской кухней, прогуляться по древним селениям и влюбиться в «Страну гор»
Начало: Аэропорт Махачкалы, утро, точное время зависит от ...
20 сен в 08:00
22 сен в 08:00
18 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРегина22 августа 2024Бронировали тур на на 2 дня (20-21 августа), все прошло отлично, девочки в полном восторге! Гид Эльдар прекрасно все спланировал,
- ССергей25 мая 2022Очень интересное путешествие продолжительностью 2 дня, состоявшееся 14-15 мая 2022 года. Наш гид - Хасбулат. Можно отметить хорошую организацию путешествия
- ССалават11 мая 2022Эльдар придумал прекрасный тур. Насыщенно, интересно и не напрягает, так как всего за 2 дня. Можно увидеть красоты и разнообразие
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На 2 дня»
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