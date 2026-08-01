Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«На экскурсиях посмотрите впечатляющие водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«По каньону проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скале»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Наше путешествие начинается с Хаджохской теснины — места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон»
Завтра в 10:00
93 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Спускаемся в Гранитный каньон, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
«Здесь всё включено — удовольствие от высокогорной экспедиции, сплава по горной реке, каньонинга по водопадам, скальных маршрутов»
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
«В окрестностях много красивых мест: водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вас ждут прогулки к живописным водопадам, по скальным ущельям, до грандиозных каньонов, даже спуститесь в пещеру со сталактитами и сталагмитами»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 41 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
«Сегодня посетим Гранитный каньон и музей Кавказского биосферного заповедника (п»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«Спускаемся в Гранитный каньон, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой»
27 фев в 10:00
6 мар в 10:00
48 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Одна из горных рек будет настолько бурной, что мы увидим вымытые ей в каньоне ниши, а русло другой реки, наоборот, в ширину не будет превышать и двух метров»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
«Наша первая цель — пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
85 000 ₽ за человека
Осенними горными тропами Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Наше путешествие начинается с Хаджохской теснины — места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
60 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вы посетите две котловины, каньон реки Сахрай и три водопада — Раскол, Девичьи косы и Манькин шум, в кристальных водах которых Вам наверняка захочется искупаться»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
-
5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
70 000 ₽ за человека
-
13%
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км»
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«проход по каньону с элементами каньонинга (4 водопада по воде с использованием спец»
29 апр в 10:00
5 мая в 10:00
79 000 ₽ за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар / Минеральные Воды
«Далее садимся в минивены и едем к Гранитному каньону, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой»
6 мар в 10:00
52 500 ₽ за человека
-
4%
Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Потрясающий каньон, и бурная река Белая извивается в этом каменном лабиринте, а после, на выходе из каньона, разливается за несколько десятков метров»
30 дек в 10:00
82 500 ₽
86 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки»
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Расположена она в посёлке Каменномостский, в каньоне реки Белая»
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Мы увидим грандиозные каньоны, пещеру со сталактитами и сталагмитами, водопады и причудливые скалы, которые станут настоящей новогодней сказкой»
27 дек в 10:00
от 55 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Каньоны»
Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 27:
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2026
Сейчас в Майкопе в категории "Каньоны" можно забронировать 27 авторских туров от 21 000 до 96 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самый интересный из 27 туров в Майкопе на 2026 год по теме «Каньоны», 72 ⭐ отзыва, цены от 21000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь