Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Завершим наш маршрут на смотровой площадке скалы Утюг на высоте около 2000 метров»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«По пути остановки на лучших смотровых площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены», «Слияние рек Киша и Белая»»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
«Завершим наш маршрут на смотровой площадке «Скала Утюг» — на высоте около 2000 метров»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 41 000 ₽ за человека
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов»
27 фев в 10:00
6 мар в 10:00
48 000 ₽ за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар / Минеральные Воды
«По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов»
6 мар в 10:00
52 500 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«По пути будут остановки на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы — трехтысячники»
27 дек в 10:00
от 55 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Смотровые площадки»
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