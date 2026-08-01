8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В музее Вы познакомитесь с аммонитами, окаменелостями и другими жителями древнего океана «Тетис», который покрывал эти земли более 100 миллионов лет назад»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
«Сегодня посетим Гранитный каньон и музей Кавказского биосферного заповедника (п»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей кавказского биосферного заповедника (п»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Осенними горными тропами Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Изучаем экспонаты музея природы, общаемся с животными вольерного комплекса заповедника»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
60 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней»»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
-
5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней»»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Узнаете об ископаемых минералах в музее, на мастер-классе услышите историю создания адыгейских сыров»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней»»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
70 000 ₽ за человека
-
13%
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Музей природы, тропа леопарда, вольерный комплекс, дольмен, слияние реки Белой и Молчепа, пихтово-буковый лес и другие природные достопримечательности будут интересны и детям, и взрослым»
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов»
29 апр в 10:00
5 мая в 10:00
79 000 ₽ за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар / Минеральные Воды
«Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, встретимся с зубром, оленем, волком»
6 мар в 10:00
52 500 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вы услышите об ископаемых минералах в музее, на мастер-классе узнаете нюансы приготовления адыгейских сыров»
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Посещение этнографического музея «Адыгское подворье» — небольшое погружение в культуру»
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«В музее вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана Тетис»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В поселке Гузерипль нам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника и подышать свежим горным воздухом»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
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