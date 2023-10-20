11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит: путешествие из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
Сегодня в 08:00
16 окт в 08:00
15 500₽ за всё до 7 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Мин. Вод
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: По адресу вашего проживания
«В феврале и марте проезд к Языку тролля может засыпать, в таком случае мы поменяем маршрут и поедем в Верхнюю Балкарию к сторожевым башням братьев Абаевых 17 века»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
«Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 окт в 07:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна20 октября 2023Ездили на экскурсию 20.10.2023 с водителем Денисом, очень интересная, информативная и комфортная поездка. Денис прекрасный собеседник, манера езды очень комфортная, салон автомобиля очень чистый. Многочасовая поездка получилась очень легкой, безумно интересной и незабываемой. Однозначно рекомендуем данный маршрут и данного водителя!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Весенние»
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