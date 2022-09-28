Возможно участие в туре с детьми от 7 лет в сопровождении родителей.
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме и не должны иметь медицинских противопоказаний к нагрузкам и пребыванию на больших высотах (2000-3000 м над уровнем моря).
В труднопроходимые ущелья будет организована заброска на внедорожных автомобилях «УАЗ» или другом подходящем транспорте. Общая протяжённость маршрута — 470 км. Погода в горах переменчивая, за день можно наблюдать все времена года. Участникам нужно быть готовым к заморозкам и снегопадам.