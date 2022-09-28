Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах

Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»

Для того, чтобы переключиться с повседневных забот на ощущение единения с природой и миром, почувствовать себя вдохновлённым и полным сил, нужна самая малость — ухать недалеко и ненадолго и лучше в горы.

Зовём с нами! Мы будем жить в уютной гостинице, гулять по живописным ущельям, дышать чистейшим воздухом и любоваться головокружительными видами заснеженных вершин. Насладимся пейзажами и местной кухней и проветрим голову.
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Ближайшие даты:
3
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие в туре с детьми от 7 лет в сопровождении родителей.
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме и не должны иметь медицинских противопоказаний к нагрузкам и пребыванию на больших высотах (2000-3000 м над уровнем моря).
В труднопроходимые ущелья будет организована заброска на внедорожных автомобилях «УАЗ» или другом подходящем транспорте. Общая протяжённость маршрута — 470 км. Погода в горах переменчивая, за день можно наблюдать все времена года. Участникам нужно быть готовым к заморозкам и снегопадам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В 12:30 в аэропорту г. Минеральные Воды (MRV) , в 12:00 на ж. - д. вокзале «Минеральные Воды». У выхода из аэропорта / вокзала вас встретит водитель. Важно: групповой трансфер отправляется ровно в 13:00. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, и вы не сможете быть на месте до 13:00, то вам необходимо добраться в посёлок Теберда самостоятельно на такси (стоимость - от 3500 руб. за легковую машину, оплачивается дополнительно) . Если вы приезжаете на день раньше, вам нужно подъехать к аэропорту или ж. - д. вокзалу к указанному времени
Завершение: Аэропорт г. Минеральные Воды. Рекомендуем приобретать обратные билеты на рейсы после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🥾Треккинг и походы🍀Природа и пейзажи🧳Многодневные туры3-дневные турыГорыКанатная дорога

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