Туры на Машук из Минеральных Вод

Найдено 3 тура в категории «Машук» в Минеральных Водах, цены от 22 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«Доберёмся до загадочного подземного озера Провал, овеянного множеством легенд, а затем по канатной дороге поднимемся на гору Машук»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
3400030 600 за человека
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«По дороге к знаменитому озеру Провал посетим каскады каменных бассейнов с сероводородной водой на горе Машук, получившие прозвище «Бесстыжие ванны»»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350 за человека
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«По канатной дороге поднимемся на гору Машук и насладимся панорамами предгорья Кавказа»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    27 апреля 2024
    Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
    Интересная и насыщенная программа тура организована отлично. Размещение, трансфер, питание - все продумано до мелочей так, что без суеты всего
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    за 5 дней мы посмотрели и курортные города и горы и много других интересных мест, даже купались в нескольких минеральных источниках. Отдельная благодарность гиду Марии, она показала Кавказ так, что хочется вернуться туда еще.

  • Е
    Елена
    20 апреля 2024
    Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
    Совершенно замечательная поездка! Остались одни положительные эмоции и впечатления. Огромное спасибо организатору Анне за внимание и оперативное решение вопросов. А также отдельная благодарность гидам - Наталье и Марии! Комфортность, лёгкость и позитив от такой поездки! Удачи вам ребята!!
  • О
    Ольга
    8 января 2024
    Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера. Очень довольны, что нашли
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    этот тур. Наш гид, Мария, встречала нас на вокзале и в аэропорту (ехали с мамой из разных городов) и далее полностью сопровождала все 4ре дня. Насыщенная программа от увлечённого человека. Учитывались погодные условия и наши пожелания. Посмотрели так много всего, что даже спать было некогда)) Обсерватория, хоть и кажется гвоздём программы (она действительно впечатляет), но и остальные места ничуть ей не уступают по удивительности. Наши запросы по размещению также были учтены и выполнены. Если честно, не ожидала, что будет так душевно. Спасибо и Анне (орг), и Марии (гид) за эти замечательные новогодние каникулы.

    Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера
  • Г
    Галина
    20 сентября 2023
    Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Мария - замечательный гид. Очень заботливая и знающая. Хороший водитель. Маршрут построен грамотно. За 4 дня мы успели осмотреть все
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    основные достопримечательности. Домбай, Эльбрус, Чегет. Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск. Поездка в обсерваторию тоже очень запомнилась. Не успели посетить один из запланированных термоисточников. Мария увлекается и не всегда следит за временем)) И обратный трансфер был не очень удобным - пришлось тесниться с родственниками водителя. Но в целом все прошло очень душевно. Мы с удовольствием обратимся еще раз.

  • А
    Анастасия
    16 мая 2023
    Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Первый раз были в Мин. Водах и решили выбрать индивидуальный тур. Очень понравились экскурсии, маршрут, подача материала (легенды, факты, исторические справки
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    и тд) и то, что есть возможность свободного перемещения и нет жёсткой привязки по времени, индивидуальный подход к решению возникающих вопросов. Большое спасибо за организацию экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Машук»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
  2. Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
  3. Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Машук
  7. Уллу-Тау
  8. Чегемское ущелье
  9. Лаго-Наки
  10. Кисловодский парк
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Машук" можно забронировать 3 тура от 22 800 до 30 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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