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скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«Доберёмся до загадочного подземного озера Провал, овеянного множеством легенд, а затем по канатной дороге поднимемся на гору Машук»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
3400030 600₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«По дороге к знаменитому озеру Провал посетим каскады каменных бассейнов с сероводородной водой на горе Машук, получившие прозвище «Бесстыжие ванны»»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«По канатной дороге поднимемся на гору Машук и насладимся панорамами предгорья Кавказа»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра27 апреля 2024Интересная и насыщенная программа тура организована отлично. Размещение, трансфер, питание - все продумано до мелочей так, что без суеты всего
- ЕЕлена20 апреля 2024Совершенно замечательная поездка! Остались одни положительные эмоции и впечатления. Огромное спасибо организатору Анне за внимание и оперативное решение вопросов. А также отдельная благодарность гидам - Наталье и Марии! Комфортность, лёгкость и позитив от такой поездки! Удачи вам ребята!!
- ООльга8 января 2024Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера. Очень довольны, что нашли
- ГГалина20 сентября 2023Мария - замечательный гид. Очень заботливая и знающая. Хороший водитель. Маршрут построен грамотно. За 4 дня мы успели осмотреть все
- ААнастасия16 мая 2023Первый раз были в Мин. Водах и решили выбрать индивидуальный тур. Очень понравились экскурсии, маршрут, подача материала (легенды, факты, исторические справки
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Машук»
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