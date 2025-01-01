Сейчас в Минеральных Водах в категории "Суворовские термальные источники" можно забронировать 3 тура от 46 900 до 72 600 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5