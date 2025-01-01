Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено
Расслабиться и оздоровиться в целебных источниках, напариться, выпить нарзана и изучить 4 города КМВ
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
15 янв в 12:00
22 янв в 12:00
72 600 ₽ за человека
Домбай и Приэльбрусье на внедорожнике. Тур с проживанием в Кисловодске (мини-группа)
Увидеть озёра Кара-Кёль и Гижгит, проводить закат на плато Бермамыт, выпить нарзана из источника
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
2 мая в 13:00
6 мая в 13:00
46 900 ₽ за человека
-
7%
Активный тур по Кавказским Минеральным Водам
Начало: Пятигорск, Ставропольский край
30 апр в 10:00
9 июн в 10:00
65 000 ₽
70 000 ₽ за человека
