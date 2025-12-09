Мои заказы

Кавказское трио: Эльбрус, Архыз, Домбай. Лёгкие треккинги, горы, нарзаны и знаковые места

Прогуляться к Софийским водопадам, увидеть загадочное озеро Кара-Кёль и попробовать минеральную воду
Поехали с нами на Кавказ — мы покажем вам регион во всём многообразии и провезём по самым живописным локациям. В Кисловодске вы отведаете знаменитого нарзана и прогуляетесь по тенистым аллеям
читать дальше

и галереям.

Увидите панорамы Эльбруса и перевал Гумбаши, откуда открываются виды, напоминающие кадры из фильма «Аватар».

Окажетесь на высоте 3000 метров, на вершине Мусса-Ачитара, прогуляетесь до Алибекского водопада и сделаете кадры на фоне Главного Кавказского хребта.

В Архызе вы осмотрите древнее аланское поселение, где сохранились постройки 10 века, а ещё совершите несложный поход к Софийским водопадам, рождающимся из ледника и падающим с высоты 70 метров.

Кавказское трио: Эльбрус, Архыз, Домбай. Лёгкие треккинги, горы, нарзаны и знаковые места
Кавказское трио: Эльбрус, Архыз, Домбай. Лёгкие треккинги, горы, нарзаны и знаковые места
Кавказское трио: Эльбрус, Архыз, Домбай. Лёгкие треккинги, горы, нарзаны и знаковые места

Описание тура

Организационные детали

До Минеральных Вод можно добраться самолётом или поездом. Если вы летите из Москвы, мы рекомендуем брать билеты на рейсы с прибытием в Минеральные Воды в первой половине дня. Время в полёте — около 3,5 часов. Поезда также следуют каждый день. Подходящий маршрут вы можете найти на сайте РЖД.

В последний день групповой трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт Минеральных Вод (MRV). Прибытие в аэропорт около 18:00-19:00, в зависимости от дорожной ситуации. Рекомендуем покупать обратные билеты на рейсы с отправлением после 21:00.

Температура в равнинной части днём составляет +10… +25 °C, в горной может опускаться до +3 °C. Ночью возможны заморозки. Погода в горах переменчивая, за день можно наблюдать все времена года. Надо быть готовым к осадкам.

Примечание: в случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Кисловодску, дегустация минеральных вод, парк «Кисловодский»

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод. Отправимся в Кисловодск. По прибытии разместим вещи в гостинице и начнём прогулку по городу. Пройдём по главной пешеходной улице и заглянем в здание Нарзанной галереи, где можно будет попробовать знаменитые минеральные воды — нарзаны.

Затем посетим национальный парк «Кисловодский». Прогуляемся по его ухоженным дорожкам и набережной, заглянем в живописную Долину Роз и поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются красивые виды на окрестности. После ужина вернёмся в гостиницу.

Прогулка налегке — около 4 км.
Максимальная высота — 950 м.
Переезд на автомобиле — 60 км.

Прогулка по Кисловодску, дегустация минеральных вод, парк «Кисловодский»Прогулка по Кисловодску, дегустация минеральных вод, парк «Кисловодский»
2 день

Урочище Джилы-Су, водопады и загадочное озеро Кара-Кёль

Утром начнётся путешествие в горы. Мы отправимся в урочище Джилы-Су, делая остановки в самых живописных местах по пути. Дорога пройдёт по горному серпантину с перепадами высот и захватывающими видами. Здесь можно будет увидеть пейзажи, напоминающие сцены из фильма «Аватар», а также полюбоваться панорамой Эльбруса и долинами рек.

Остановимся у водопадов. Особенно впечатлит водопад Каракая-су — мощный поток воды, который не замерзает даже зимой. После обеда доберёмся до Домбая. Посетим древнее и загадочное озеро Кара-Кёль, происхождение которого до сих пор остаётся не до конца изученным.

Прогулка налегке — около 3 км.
Переезд на автомобиле — 360 км.
Максимальная высота — 2400 м.

Урочище Джилы-Су, водопады и загадочное озеро Кара-КёльУрочище Джилы-Су, водопады и загадочное озеро Кара-КёльУрочище Джилы-Су, водопады и загадочное озеро Кара-КёльУрочище Джилы-Су, водопады и загадочное озеро Кара-Кёль
3 день

Подъём на гору Мусса-Ачитара

Если вчера мы любовались горами снизу, то сегодня увидим их с высоты. Утром отправимся на открытую канатную дорогу, чтобы подняться на гору Мусса-Ачитара. Нам откроются впечатляющие виды на Главный Кавказский хребет и долину Домбая.

На вершине нас ждут захватывающие панорамы, чистый горный воздух. Обед состоится в кафе на высоте около 3000 метров. После спуска желающие смогут заглянуть на местный рынок сувениров или отправиться на рыбалку.

Прогулка налегке — около 3 км.
Максимальная высота — 3008 м.

Подъём на гору Мусса-АчитараПодъём на гору Мусса-АчитараПодъём на гору Мусса-АчитараПодъём на гору Мусса-Ачитара
4 день

Прогулка к Алибекскому водопаду и прибытие в Архыз

После завтрака поедем к альпинистскому лагерю «Алибек», откуда начнётся подъём к Алибекскому водопаду. Дорога пройдёт по туристической тропе через территорию Тебердинского природного биосферного заповедника. Это одно из самых живописных мест Домбая: поток воды обрушивается с высоты около 25 метров, создавая прохладное облако водяной пыли и звенящую тишину гор.

Пообедаем и продолжим путь в Архыз. По дороге сделаем остановку в древнем аланском поселении — Нижне-Архызском городище, которое было основано приблизительно в 10 веке.

Прогулка налегке — около 8 км.
Переезд на автомобиле — 180 км.

Прогулка к Алибекскому водопаду и прибытие в АрхызПрогулка к Алибекскому водопаду и прибытие в АрхызПрогулка к Алибекскому водопаду и прибытие в АрхызПрогулка к Алибекскому водопаду и прибытие в Архыз
5 день

Треккинг к Софийским водопадам и завершение тура

Сегодня завершается наше путешествие. Утром отправимся к реке София, откуда начнётся небольшой треккинг к Софийским водопадам. Эти мощные водные потоки берут начало в Софийском леднике и обрушиваются вниз с высоты около 70 метров. Зрелище впечатляющее — сверкающие струи воды, горный воздух и панорамы Кавказских вершин создают особую атмосферу величия природы.

Вернёмся в Минеральные Воды. Прибытие в аэропорт запланировано примерно на 19:00.

Важно: в заездах с апреля по начало мая подъём к Софийским водопадам заменяется прогулкой к водопаду Белому.

Прогулка налегке — около 4 км.
Переезд на автомобиле — 210 км.
Максимальная высота — 2000 м.

Треккинг к Софийским водопадам и завершение тураТреккинг к Софийским водопадам и завершение тураТреккинг к Софийским водопадам и завершение тураТреккинг к Софийским водопадам и завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет76 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Заброски на машинах высокой проходимости
  • Работа сертифицированного инструктора-проводника
  • Билет на канатную дорогу на гору Мусса-Ачитара
  • Все входные билеты по программе
  • Рекреационные сборы
  • Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины - 500-1000 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Посещение термальных источников
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные экскурсии и активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, 12:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 107 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
читать дальше

команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры из Минеральных Вод

Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
На машине
3 дня
-
10%
36 отзывов
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, время за...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 600 ₽34 000 ₽ за человека
Весь Кавказ за 4 дня в мини-группе: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
На машине
4 дня
-
10%
57 отзывов
Весь Кавказ за 4 дня в мини-группе: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Увидеть вершины Эльбруса, прогуляться по заповедным тропам и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, желатель...
11 дек в 10:00
18 дек в 10:00
38 700 ₽43 000 ₽ за человека
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай в индивидуальном формате
На машине
3 дня
3 отзыва
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай в индивидуальном формате
Увидеть все главные достопримечательности, попробовать местную кухню и полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро, точное время по ...
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
85 000 ₽ за всё до 3 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод