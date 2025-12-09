Описание тура
Организационные детали
До Минеральных Вод можно добраться самолётом или поездом. Если вы летите из Москвы, мы рекомендуем брать билеты на рейсы с прибытием в Минеральные Воды в первой половине дня. Время в полёте — около 3,5 часов. Поезда также следуют каждый день. Подходящий маршрут вы можете найти на сайте РЖД.
В последний день групповой трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт Минеральных Вод (MRV). Прибытие в аэропорт около 18:00-19:00, в зависимости от дорожной ситуации. Рекомендуем покупать обратные билеты на рейсы с отправлением после 21:00.
Температура в равнинной части днём составляет +10… +25 °C, в горной может опускаться до +3 °C. Ночью возможны заморозки. Погода в горах переменчивая, за день можно наблюдать все времена года. Надо быть готовым к осадкам.
Примечание: в случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.
Программа тура по дням
Прогулка по Кисловодску, дегустация минеральных вод, парк «Кисловодский»
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод. Отправимся в Кисловодск. По прибытии разместим вещи в гостинице и начнём прогулку по городу. Пройдём по главной пешеходной улице и заглянем в здание Нарзанной галереи, где можно будет попробовать знаменитые минеральные воды — нарзаны.
Затем посетим национальный парк «Кисловодский». Прогуляемся по его ухоженным дорожкам и набережной, заглянем в живописную Долину Роз и поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются красивые виды на окрестности. После ужина вернёмся в гостиницу.
Прогулка налегке — около 4 км.
Максимальная высота — 950 м.
Переезд на автомобиле — 60 км.
Урочище Джилы-Су, водопады и загадочное озеро Кара-Кёль
Утром начнётся путешествие в горы. Мы отправимся в урочище Джилы-Су, делая остановки в самых живописных местах по пути. Дорога пройдёт по горному серпантину с перепадами высот и захватывающими видами. Здесь можно будет увидеть пейзажи, напоминающие сцены из фильма «Аватар», а также полюбоваться панорамой Эльбруса и долинами рек.
Остановимся у водопадов. Особенно впечатлит водопад Каракая-су — мощный поток воды, который не замерзает даже зимой. После обеда доберёмся до Домбая. Посетим древнее и загадочное озеро Кара-Кёль, происхождение которого до сих пор остаётся не до конца изученным.
Прогулка налегке — около 3 км.
Переезд на автомобиле — 360 км.
Максимальная высота — 2400 м.
Подъём на гору Мусса-Ачитара
Если вчера мы любовались горами снизу, то сегодня увидим их с высоты. Утром отправимся на открытую канатную дорогу, чтобы подняться на гору Мусса-Ачитара. Нам откроются впечатляющие виды на Главный Кавказский хребет и долину Домбая.
На вершине нас ждут захватывающие панорамы, чистый горный воздух. Обед состоится в кафе на высоте около 3000 метров. После спуска желающие смогут заглянуть на местный рынок сувениров или отправиться на рыбалку.
Прогулка налегке — около 3 км.
Максимальная высота — 3008 м.
Прогулка к Алибекскому водопаду и прибытие в Архыз
После завтрака поедем к альпинистскому лагерю «Алибек», откуда начнётся подъём к Алибекскому водопаду. Дорога пройдёт по туристической тропе через территорию Тебердинского природного биосферного заповедника. Это одно из самых живописных мест Домбая: поток воды обрушивается с высоты около 25 метров, создавая прохладное облако водяной пыли и звенящую тишину гор.
Пообедаем и продолжим путь в Архыз. По дороге сделаем остановку в древнем аланском поселении — Нижне-Архызском городище, которое было основано приблизительно в 10 веке.
Прогулка налегке — около 8 км.
Переезд на автомобиле — 180 км.
Треккинг к Софийским водопадам и завершение тура
Сегодня завершается наше путешествие. Утром отправимся к реке София, откуда начнётся небольшой треккинг к Софийским водопадам. Эти мощные водные потоки берут начало в Софийском леднике и обрушиваются вниз с высоты около 70 метров. Зрелище впечатляющее — сверкающие струи воды, горный воздух и панорамы Кавказских вершин создают особую атмосферу величия природы.
Вернёмся в Минеральные Воды. Прибытие в аэропорт запланировано примерно на 19:00.
Важно: в заездах с апреля по начало мая подъём к Софийским водопадам заменяется прогулкой к водопаду Белому.
Прогулка налегке — около 4 км.
Переезд на автомобиле — 210 км.
Максимальная высота — 2000 м.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|76 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
- Заброски на машинах высокой проходимости
- Работа сертифицированного инструктора-проводника
- Билет на канатную дорогу на гору Мусса-Ачитара
- Все входные билеты по программе
- Рекреационные сборы
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины - 500-1000 ₽
- Доплата за 1-местное размещение
- Посещение термальных источников
- Медицинская страховка
- Дополнительные экскурсии и активности