Поехали с нами на Кавказ — мы покажем вам регион во всём многообразии и провезём по самым живописным локациям. В Кисловодске вы отведаете знаменитого нарзана и прогуляетесь по тенистым аллеям

и галереям. Увидите панорамы Эльбруса и перевал Гумбаши, откуда открываются виды, напоминающие кадры из фильма «Аватар». Окажетесь на высоте 3000 метров, на вершине Мусса-Ачитара, прогуляетесь до Алибекского водопада и сделаете кадры на фоне Главного Кавказского хребта. В Архызе вы осмотрите древнее аланское поселение, где сохранились постройки 10 века, а ещё совершите несложный поход к Софийским водопадам, рождающимся из ледника и падающим с высоты 70 метров.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

До Минеральных Вод можно добраться самолётом или поездом. Если вы летите из Москвы, мы рекомендуем брать билеты на рейсы с прибытием в Минеральные Воды в первой половине дня. Время в полёте — около 3,5 часов. Поезда также следуют каждый день. Подходящий маршрут вы можете найти на сайте РЖД.

В последний день групповой трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт Минеральных Вод (MRV). Прибытие в аэропорт около 18:00-19:00, в зависимости от дорожной ситуации. Рекомендуем покупать обратные билеты на рейсы с отправлением после 21:00.

Температура в равнинной части днём составляет +10… +25 °C, в горной может опускаться до +3 °C. Ночью возможны заморозки. Погода в горах переменчивая, за день можно наблюдать все времена года. Надо быть готовым к осадкам.

Примечание: в случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.