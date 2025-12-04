Вы отправитесь в путешествие, где каждый день наполнен движением
Описание тура
Организационные детали
Необходимые вещи: тёплая и водонепроницаемая одежда, термобельё, перчатки, головной убор, очки от солнца, крем для защиты от ультрафиолета, сменная обувь для катания и отдыха.
Полезная информация: тур проводится зимой, поэтому рекомендуется иметь с собой термос, аптечку и средства для ухода за кожей от ветра и холода.
Программа тура по дням
Встреча и прибытие в Архыз
Прилёт в аэропорт Минеральные Воды до 12:00.
12:00–16:00 — выезд в Архыз.
16:00–17:00 — заселение в отель, отдых после дороги.
18:00–20:00 — приветственный ужин в кафе и знакомство участников.
20:00 — ночное катание на лыжах или сноуборде.
Катание на склонах Архыза
8:00–9:00 — завтрак в отеле.
9:00–13:00 — подъём на канатной дороге и катание на склонах хребтов Абишира-Ахуба и Габулу. Трассы Архыза спускаются с 2 склонов, сходящихся в одном ущелье, что создаёт эффект движения навстречу.
13:00–14:00 — обед в кафе.
14:00–17:00 — продолжение катания.
17:00–19:00 — баня или сауна.
19:00–20:00 — ужин в кафе.
20:00 — свободное время.
Снегоходы и переезд в Домбай
8:00–9:00 — завтрак в отеле.
9:00–12:00 — катание на снегоходах с 2-местным размещением. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт, а маршрут пройдёт по живописным заснеженным локациям.
12:00–17:00 — выезд в Домбай с остановкой у Шоанинского христианского собора 10 века — древнего памятника Аланской епархии, посвящённого Георгию Победоносцу.
17:00–18:00 — заселение в отель в Домбае.
18:00–19:00 — ужин в кафе.
19:00–21:00 — отдых в бане, сауне и бассейне под открытым небом.
21:00 — свободное время.
Домбай и гора Мусса-Ачитара
8:00–9:00 — завтрак в отеле.
9:00–16:00 — катание на лыжах или сноуборде со склонов горы Мусса-Ачитара. Хребет поднимается до 3800 м, а на отметку 3200 м ведёт канатная дорога. С вершины открываются виды на величественные пики и долины, укрытые снегом.
13:00–14:00 — обед в кафе.
17:00–19:00 — баня, сауна, бассейн и травяной чан для восстановления сил.
19:00–20:00 — ужин в кафе.
20:00 — свободное время.
Квадроциклы, Сентинский храм и перевал Гум-Баши
8:00–9:00 — завтрак.
9:00–10:30 — выезд в Теберду, инструктаж и экипировка.
10:30–13:00 — маршрут на квадроциклах в сопровождении инструкторов. Путь проходит через заснеженные долины к Сентинскому храму 10 века, расположенному на высоте около 2000 м. Отсюда открывается вид на Эльбрус.
13:00–13:30 — пересадка в автомобили.
13:30–19:00 — поездка на перевал Гум-Баши (2144 м), прогулка по природным образованиям, известным как «сыр Маасдам». Здесь пройдёт зимняя рыбалка — азартное и увлекательное занятие.
19:00–20:00 — ужин из свежевыловленной форели.
Ещё один день в горах
8:00–9:00 — завтрак в отеле.
9:00–16:00 — катание на лыжах или сноуборде на склонах Мусса-Ачитары. Зимние горы особенно красивы: солнце яркое, воздух прозрачен, а вокруг царят тишина и спокойствие.
13:00–14:00 — обед в кафе.
14:00–16:00 — по желанию, за дополнительную плату, прогулка на лошадях — спокойное, гармоничное путешествие по заснеженным просторам.
16:00–18:00 — свободное время.
18:00–20:00 — ужин в кафе.
20:00 — отдых.
Окончание тура
8:00–9:00 — завтрак в отеле.
9:00–12:00 — свободное время, возможность купить сувениры.
12:00 — выезд из отеля в аэропорт Минеральные Воды.
18:00 — прибытие в аэропорт. Рекомендуется брать билеты с вылетом после 20:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и приветственный ужин
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Работа гидов, водителей и инструкторов
- Катание на снегоходах и квадроциклах
- Пользование бассейном, баней, сауной и чаном с травами
- Входные билеты по маршруту в заповедные зоны
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные услуги:
- Ски-пасс - от 2500 ₽ в день
- Аренда лыж или сноуборда - от 1500 ₽ в день
- Занятия с инструктором - от 3000 ₽ за час
- Конная прогулка - от 2500 ₽
- Медицинская страховка
- Порядок дней и экскурсий может быть изменён из-за погодных или технических условий без предварительного уведомления