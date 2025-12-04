Зимой горы Кавказа предстанут в своём величии — заснеженные склоны Архыза и Домбая, искрящиеся под солнцем, станут площадкой активного отдыха и перезагрузки.Вы отправитесь в путешествие, где каждый день наполнен движением

и красотой: покатаетесь на лыжах и сноуборде со склонов горы Мусса-Ачитара, проедете по горным тропам на снегоходах и квадроциклах, увидите Сентинский храм 10 века и перевал Гум-Баши с панорамой Эльбруса. Вас ждут чистый воздух, мягкий снег и ощущение свободы, которое дарят только горы. После активных приключений можно будет расслабиться в бане, сауне или травяном чане, отдохнуть у бассейна и насладиться уютом зимнего вечера.

Описание тура

Организационные детали

Необходимые вещи: тёплая и водонепроницаемая одежда, термобельё, перчатки, головной убор, очки от солнца, крем для защиты от ультрафиолета, сменная обувь для катания и отдыха.

Полезная информация: тур проводится зимой, поэтому рекомендуется иметь с собой термос, аптечку и средства для ухода за кожей от ветра и холода.