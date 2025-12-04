Мои заказы

На праздники в Архыз и Домбай с комфортом: лыжи, квадроциклы, снегоходы и релакс в бане

Покататься со склонов горы Мусса-Ачитара, посетить знаковые храмы и восстановить силы в сауне
Зимой горы Кавказа предстанут в своём величии — заснеженные склоны Архыза и Домбая, искрящиеся под солнцем, станут площадкой активного отдыха и перезагрузки.

Вы отправитесь в путешествие, где каждый день наполнен движением
и красотой: покатаетесь на лыжах и сноуборде со склонов горы Мусса-Ачитара, проедете по горным тропам на снегоходах и квадроциклах, увидите Сентинский храм 10 века и перевал Гум-Баши с панорамой Эльбруса. Вас ждут чистый воздух, мягкий снег и ощущение свободы, которое дарят только горы.

После активных приключений можно будет расслабиться в бане, сауне или травяном чане, отдохнуть у бассейна и насладиться уютом зимнего вечера.

Описание тура

Организационные детали

Необходимые вещи: тёплая и водонепроницаемая одежда, термобельё, перчатки, головной убор, очки от солнца, крем для защиты от ультрафиолета, сменная обувь для катания и отдыха.

Полезная информация: тур проводится зимой, поэтому рекомендуется иметь с собой термос, аптечку и средства для ухода за кожей от ветра и холода.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прибытие в Архыз

Прилёт в аэропорт Минеральные Воды до 12:00.
12:00–16:00 — выезд в Архыз.
16:00–17:00 — заселение в отель, отдых после дороги.
18:00–20:00 — приветственный ужин в кафе и знакомство участников.
20:00 — ночное катание на лыжах или сноуборде.

2 день

Катание на склонах Архыза

8:00–9:00 — завтрак в отеле.
9:00–13:00 — подъём на канатной дороге и катание на склонах хребтов Абишира-Ахуба и Габулу. Трассы Архыза спускаются с 2 склонов, сходящихся в одном ущелье, что создаёт эффект движения навстречу.
13:00–14:00 — обед в кафе.
14:00–17:00 — продолжение катания.
17:00–19:00 — баня или сауна.
19:00–20:00 — ужин в кафе.
20:00 — свободное время.

3 день

Снегоходы и переезд в Домбай

8:00–9:00 — завтрак в отеле.
9:00–12:00 — катание на снегоходах с 2-местным размещением. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт, а маршрут пройдёт по живописным заснеженным локациям.
12:00–17:00 — выезд в Домбай с остановкой у Шоанинского христианского собора 10 века — древнего памятника Аланской епархии, посвящённого Георгию Победоносцу.
17:00–18:00 — заселение в отель в Домбае.
18:00–19:00 — ужин в кафе.
19:00–21:00 — отдых в бане, сауне и бассейне под открытым небом.
21:00 — свободное время.

4 день

Домбай и гора Мусса-Ачитара

8:00–9:00 — завтрак в отеле.
9:00–16:00 — катание на лыжах или сноуборде со склонов горы Мусса-Ачитара. Хребет поднимается до 3800 м, а на отметку 3200 м ведёт канатная дорога. С вершины открываются виды на величественные пики и долины, укрытые снегом.
13:00–14:00 — обед в кафе.
17:00–19:00 — баня, сауна, бассейн и травяной чан для восстановления сил.
19:00–20:00 — ужин в кафе.
20:00 — свободное время.

5 день

Квадроциклы, Сентинский храм и перевал Гум-Баши

8:00–9:00 — завтрак.
9:00–10:30 — выезд в Теберду, инструктаж и экипировка.
10:30–13:00 — маршрут на квадроциклах в сопровождении инструкторов. Путь проходит через заснеженные долины к Сентинскому храму 10 века, расположенному на высоте около 2000 м. Отсюда открывается вид на Эльбрус.
13:00–13:30 — пересадка в автомобили.
13:30–19:00 — поездка на перевал Гум-Баши (2144 м), прогулка по природным образованиям, известным как «сыр Маасдам». Здесь пройдёт зимняя рыбалка — азартное и увлекательное занятие.
19:00–20:00 — ужин из свежевыловленной форели.

6 день

Ещё один день в горах

8:00–9:00 — завтрак в отеле.
9:00–16:00 — катание на лыжах или сноуборде на склонах Мусса-Ачитары. Зимние горы особенно красивы: солнце яркое, воздух прозрачен, а вокруг царят тишина и спокойствие.
13:00–14:00 — обед в кафе.
14:00–16:00 — по желанию, за дополнительную плату, прогулка на лошадях — спокойное, гармоничное путешествие по заснеженным просторам.
16:00–18:00 — свободное время.
18:00–20:00 — ужин в кафе.
20:00 — отдых.

7 день

Окончание тура

8:00–9:00 — завтрак в отеле.
9:00–12:00 — свободное время, возможность купить сувениры.
12:00 — выезд из отеля в аэропорт Минеральные Воды.
18:00 — прибытие в аэропорт. Рекомендуется брать билеты с вылетом после 20:00.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и приветственный ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Работа гидов, водителей и инструкторов
  • Катание на снегоходах и квадроциклах
  • Пользование бассейном, баней, сауной и чаном с травами
  • Входные билеты по маршруту в заповедные зоны
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные услуги:
  • Ски-пасс - от 2500 ₽ в день
  • Аренда лыж или сноуборда - от 1500 ₽ в день
  • Занятия с инструктором - от 3000 ₽ за час
  • Конная прогулка - от 2500 ₽
  • Медицинская страховка
  • Порядок дней и экскурсий может быть изменён из-за погодных или технических условий без предварительного уведомления
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Добрый день, меня зовут Мила! Я организовываю туры по России и зарубежью. Мной продуман каждый день детально, ведь я режиссирую Ваш опыт в путешествии. Моя задача как организатора — показать
некую точку на карте через мою призму или в необычном ключе, найти что-то такое интересное, увлекательное и с комфортом. Объединить людей и создать тёплую и дружескую атмосферу, чтобы на протяжении тура мы жили одной семьёй. Путешествия позволяют ощутить яркость и полноту жизни, познакомиться с разными людьми, их культурой, а также лучше понять саму себя! Люблю комфортные поездки и вкусную еду, могу в любой момент остановиться и насладиться моментом. Предпочитаю активный вид отдыха: полетать на параплане, поплавать на сапах, сплавиться по горным рекам на рафте, погрузиться на дно океана или покататься на сноуборде в горах Кавказа! Но также могу и «потюленить». Пусть Ваши путешествия будут максимально приятными и запоминающимися!

