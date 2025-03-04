Утром состоится сбор группы в одном из городов КМВ. Отправимся в Архыз. Маршрут пройдёт через перевал Гум-Баши с панорамой на Эльбрус и Кавказский хребет.

Первая остановка — у лика Христа, загадочного изображения на скале, происхождение которого остаётся неизвестным. Затем посетим Аланское городище — место, где сохранились руины первого христианского храма на территории России и, по преданию, находилась столица древней Алании. После экскурсии пообедаем, попробуем хычины, шурпу и айран национальной кухни.

Прибудем в Архыз. При желании посетим горную обсерваторию (вход оплачивается отдельно), где установлены одни из крупнейших телескопов России и можно послушать лекции астронавтов.

Вечером проедем по строящейся дороге в сторону Красной Поляны. По желанию устроим ужин с шашлыком из баранины и отдых в бане.