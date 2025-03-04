Уик-энд в Архызе: автовыезд по главным местам региона в мини-группе
Исследовать Аланское городище, подняться на высоту 2500 метров и полюбоваться Эльбрусом
Предлагаем провести выходные вдали от суеты больших городов — отправимся туда, где высятся горные хребты, хранят секреты древние святыни, шумят леса и как-то по-особенному дышится свежим горным воздухом.
Через перевал Гум-Баши читать дальшеуменьшить
мы доберёмся до Архыза, увидим высшую точку Европы и побываем в Аланском городище. Канатная дорога доставит нас на отметку 2500 метров, откуда открываются захватывающие дух пейзажи.
Желающие смогут прокатиться здесь на снегоходах, покорить снежные трассы на лыжах или сноуборде или проехаться верхом. Выезд можем провести как в групповом, так и в индивидуальном формате.
Перевал Гум-Баши, Аланское городище и прибытие в Архыз
Утром состоится сбор группы в одном из городов КМВ. Отправимся в Архыз. Маршрут пройдёт через перевал Гум-Баши с панорамой на Эльбрус и Кавказский хребет.
Первая остановка — у лика Христа, загадочного изображения на скале, происхождение которого остаётся неизвестным. Затем посетим Аланское городище — место, где сохранились руины первого христианского храма на территории России и, по преданию, находилась столица древней Алании. После экскурсии пообедаем, попробуем хычины, шурпу и айран национальной кухни.
Прибудем в Архыз. При желании посетим горную обсерваторию (вход оплачивается отдельно), где установлены одни из крупнейших телескопов России и можно послушать лекции астронавтов.
Вечером проедем по строящейся дороге в сторону Красной Поляны. По желанию устроим ужин с шашлыком из баранины и отдых в бане.
2 день
Подъём на высоту 2500 метров
Завтрак в 8:00, после чего поедем в посёлок Романтик. Поднимемся по канатной дороге на высоту около 2500 метров. С вершины открываются панорамные виды на долины и горные хребты. При желании можно покататься на лыжах или сноуборде (за доплату).
После обеда желающие смогут за доплату прокатиться на снегоходах по перевалу Пхия с видом на Кавказский хребет и вершины Архыза. Чай и кофе включены. Опытные участники могут управлять снегоходом самостоятельно, остальные — в сопровождении инструктора.
Если позволит время, возможна дополнительная прогулка на лошадях по живописному маршруту (за доплату).
После активностей отвезём вас в аэропорт или в вашу гостиницу, если вылет запланирован на следующий день. Прибытие в аэропорт — не ранее 19:00. По пути предусмотрена остановка для перекуса.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
18 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Билеты на канатные дороги
Входной билет в Аланское городище
Что не входит в цену
Билеты до любого города КМВ и обратно
Проживание
Питание - ок. 300-500 ₽ за приём пищи
Дополнительные активности (катание на снегоходах, квадроциклах, горных лыжах, лошадях, рыбалка)
Баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой город КМВ (Минеральные Воды, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск), 10:00
Завершение: Аэропорт или любой город КМВ (Минеральные Воды, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск), 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 15198 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу. Счастье не за горами, оно в горах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Л
Людмила
Тур удачный. Понравился гид Игорь – много знает про местные места и просто приятный в общении человек. Все было по расписанию, без задержек. Ели в местных кафе – цены приятные, еда вкусная. По пути часто делали остановки, чтобы полюбоваться пейзажами и сделать фото. Архыз просто потрясающее место, хоть погода и подвела немного. В целом, советую этот маршрут!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Кирилл
Всё прошло отлично, очень понравилось. Гид Иван был просто замечательный, много всего интересного рассказывал. Локации красивые, с погодой тоже повезло, что не может не радовать. Спасибо за впечатления и теплый прием.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Константин
Очень классный тур оказался! Особенно хочется выделить гида Ивана, он просто отличный. Определённо советую бронировать — впечатления точно останутся только хорошие.
Вам был полезен этот отзыв?
Тур входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие туры на «Уик-энд в Архызе: автовыезд по главным местам региона в мини-группе»