Верхом по Архызу: поездка для конников с любой подготовкой

Попрактиковаться в езде, дойти к Софийским водопадам, искупаться в озере прямо на лошади
Мы ждём в гости тех, кто хочет почувствовать полное единение с природой, покачиваясь в седле в такт шагу коня.

Вы проследуете через леса и реки, доберётесь к Софийским водопадам и другим
живописным точкам Карачаево-Черкесии, перекусите на свежем воздухе и сможете искупаться в горном водоёме, не слезая с лошади.

Путешествие подойдёт каждому — тем, кто только мечтает кататься верхом, всадникам с небольшим опытом, уверенным наездникам.

Мы всему научим, подберём обученных животных, будем двигаться как комфортно группе — шагом, рысью или галопом.

Описание тура

Организационные детали

К участию в выезде не допускаются беременные, а также люди с противопоказаниями по здоровью и в случае, если верховая езда может обострить состояние. Людям с больными коленями также будет сложно, т. к. в летнее время будет один маршрут, где нужно спускаться по горной тропе вниз. Также не допускаются несовершеннолетние младше 13 лет и без сопровождения родителей. Максимальный вес всадника — 100 кг.

Программа тура по дням

1 день

Инструктаж, лёгкая прогулка

Встретим вас по прибытии в Минеральные Воды и доставим в Архыз. Всей группой соберёмся на конном дворе, пройдём инструктаж. Если позволит световой день, устроим лёгкую прогулку верхом, если нет — удлиним поездку в финале.

2 день

Верхом на лошадях к лесному озеру

Сегодня выходим на маршрут «Лесное озеро». Наш путь лежит через сосновый и смешанный леса, наполнен невероятными ароматами деревьев и трав и местами проходит по воде. Доберёмся к небольшому озеру, желающие смогут искупаться прямо на коне. После недолгого привала проследуем дальше, перейдём реку и попадём на окружённую горами поляну, где опытные всадники смогут попробовать галоп. К обеду вернёмся, далее — свободное время, ужин.

3 день

Конная прогулка к Софийским водопадам или горному озеру

Сегодняшняя программа зависит от месяца проведения путешествия. В мае и июне отправимся к Софийским водопадам, истекающим из ледника и в ущелье образующим реку. Проведём 2-3 часа в седле, сделаем привал на секретной смотровой точке и перекусим.

В июле, августе и сентябре доберёмся к одному из горных озёр — Софийским, Запятой, Дуккинским, Лунному или Бездонному. Желающие смогут освежиться в бодрящей воде. Часть обратного спуска пройдёт пешком — коней ведём за собой, нужна нескользящая обувь.

4 день

Финальная прогулка верхом

После завтрака — лёгкая конная прогулка, прощание с лошадьми. После чего мы доставим вас в Минеральные Воды.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет36 500 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение инструкторами-проводниками конного туризма (2-3 человека на группу)
  • Прогулки на лошадях
  • Баня по запросу
  • Фото и видео
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, после 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 150 туристов
Я инструктор конного туризма и представляю команду гидов и инструкторов-проводников. Вместе мы организуем и сами проводим конные туры и прогулки в Архызе. В этой сфере работаем с 2019 года и оказываем услуги на профессиональном уровне: рассказываем о лошадях карачаевской породы, учим езде. Я всей душой люблю лошадей и с радостью поделюсь частичкой любви к этим благородным животным с вами!

