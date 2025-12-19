Всё включено в Архызе: тур в мини-группе с прогулками верхом и на квадроциклах
Отдохнуть в горах и лесу, пообщаться с лошадями, промчать по труднопроходимой местности
Приглашаем в гости тех, кто хочет получить максимум впечатлений за одни выходные.
Для вас это будет полноценная перезагрузка, а мы покажем настоящее кавказское гостеприимство: подготовим к приезду уютные номера и коттеджи,
предложим сытные домашние блюда и позаботимся обо всех мелочах.
Для каждого подберём спокойного, доброго и хорошо обученного коня для прогулки по лесу, научим новичков держаться в седле и найдём подход даже к самым юным наездникам.
Неспешные поездки верхом дополнит динамичное сафари на мощных квадроциклах-вездеходах по труднопроходимой местности — идеальное сочетание умиротворяющего отдыха с зарядом адреналина.
Описание тура
Организационные детали
О чём вам нужно помнить:
- взять тёплую и удобную одежду, носки высокие (чтобы щиколотка не оголялась), шапку, перчатки - крем от загара, гигиеническую помаду для губ, солнечные очки - для пребывания в номерах: зубная щетка, паста, шампунь, сменная одежда (в номерах будут полотенца, мыло, фен по запросу) - немного наличных - в Архызе ловит Мегафон и Йота, остальные операторы плохо. На базе есть Wi-Fi.
Просим уважать культуру горцев, не сквернословить, не распивать спиртное в нашем присутствии, уважительно относиться друг к другу, не одеваться вызывающе или открыто. Не мусорить на природе.
Ограничения по весу — 100-110 кг. Ограничения по здоровью — не должно быть недавно перенес`нных операций, беременности, серь`зных проблем с позвоночником (грыжи). В туре могут участвовать дети преимущественно от 6 лет (возраст обсуждается индивидуально).
Программа тура по дням
1 день
Заселение, знакомство, инструктаж
Заберём вас у аэропорта и доставим на базу отдыха на Софийской поляне. Вечером соберёмся все вместе, чтобы познакомиться и пройти инструктаж по технике безопасности.
2 день
Катание на лошадях и квадроциклах
Завтракаем и отправляемся на конную прогулку по Софийской поляне и лесу (1-2 часа в зависимости от опыта участников и погоды). После обеда покатаемся на квадроциклах-вездеходах, а вечером — ужин и отдых на базе.
3 день
Конная прогулка, возвращение домой
После завтрака — лёгкая конная прогулка (1 час). В полдень — освобождение номеров и трансфер к аэропорту.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
21 500 ₽
1-местное проживание
25 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 117 туристов
Я инструктор конного туризма и представляю команду гидов и инструкторов-проводников. Вместе мы организуем и сами проводим конные туры и прогулки в Архызе. В этой сфере работаем с 2019 года и оказываем услуги на профессиональном уровне: рассказываем о лошадях карачаевской породы, учим езде. Я всей душой люблю лошадей и с радостью поделюсь частичкой любви к этим благородным животным с вами!