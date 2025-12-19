Мои заказы

Всё включено в Архызе: тур в мини-группе с прогулками верхом и на квадроциклах

Отдохнуть в горах и лесу, пообщаться с лошадями, промчать по труднопроходимой местности
Приглашаем в гости тех, кто хочет получить максимум впечатлений за одни выходные.

Для вас это будет полноценная перезагрузка, а мы покажем настоящее кавказское гостеприимство: подготовим к приезду уютные номера и коттеджи,
предложим сытные домашние блюда и позаботимся обо всех мелочах.

Для каждого подберём спокойного, доброго и хорошо обученного коня для прогулки по лесу, научим новичков держаться в седле и найдём подход даже к самым юным наездникам.

Неспешные поездки верхом дополнит динамичное сафари на мощных квадроциклах-вездеходах по труднопроходимой местности — идеальное сочетание умиротворяющего отдыха с зарядом адреналина.

Описание тура

Организационные детали

О чём вам нужно помнить:

- взять тёплую и удобную одежду, носки высокие (чтобы щиколотка не оголялась), шапку, перчатки
- крем от загара, гигиеническую помаду для губ, солнечные очки
- для пребывания в номерах: зубная щетка, паста, шампунь, сменная одежда (в номерах будут полотенца, мыло, фен по запросу)
- немного наличных
- в Архызе ловит Мегафон и Йота, остальные операторы плохо. На базе есть Wi-Fi.

Просим уважать культуру горцев, не сквернословить, не распивать спиртное в нашем присутствии, уважительно относиться друг к другу, не одеваться вызывающе или открыто. Не мусорить на природе.

Ограничения по весу — 100-110 кг. Ограничения по здоровью — не должно быть недавно перенес`нных операций, беременности, серь`зных проблем с позвоночником (грыжи). В туре могут участвовать дети преимущественно от 6 лет (возраст обсуждается индивидуально).

Программа тура по дням

1 день

Заселение, знакомство, инструктаж

Заберём вас у аэропорта и доставим на базу отдыха на Софийской поляне. Вечером соберёмся все вместе, чтобы познакомиться и пройти инструктаж по технике безопасности.

2 день

Катание на лошадях и квадроциклах

Завтракаем и отправляемся на конную прогулку по Софийской поляне и лесу (1-2 часа в зависимости от опыта участников и погоды). После обеда покатаемся на квадроциклах-вездеходах, а вечером — ужин и отдых на базе.

3 день

Конная прогулка, возвращение домой

После завтрака — лёгкая конная прогулка (1 час). В полдень — освобождение номеров и трансфер к аэропорту.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении21 500 ₽
1-местное проживание25 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение инструктором-проводником конного туризма
  • Прогулки на лошадях и квадроциклах-вездеходах
  • Фото и видео
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
  • 1-местное проживание
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 117 туристов
Я инструктор конного туризма и представляю команду гидов и инструкторов-проводников. Вместе мы организуем и сами проводим конные туры и прогулки в Архызе. В этой сфере работаем с 2019 года и оказываем услуги на профессиональном уровне: рассказываем о лошадях карачаевской породы, учим езде. Я всей душой люблю лошадей и с радостью поделюсь частичкой любви к этим благородным животным с вами!

