Приглашаем в гости тех, кто хочет получить максимум впечатлений за одни выходные.Для вас это будет полноценная перезагрузка, а мы покажем настоящее кавказское гостеприимство: подготовим к приезду уютные номера и коттеджи,

предложим сытные домашние блюда и позаботимся обо всех мелочах. Для каждого подберём спокойного, доброго и хорошо обученного коня для прогулки по лесу, научим новичков держаться в седле и найдём подход даже к самым юным наездникам. Неспешные поездки верхом дополнит динамичное сафари на мощных квадроциклах-вездеходах по труднопроходимой местности — идеальное сочетание умиротворяющего отдыха с зарядом адреналина.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

О чём вам нужно помнить:

- взять тёплую и удобную одежду, носки высокие (чтобы щиколотка не оголялась), шапку, перчатки

- крем от загара, гигиеническую помаду для губ, солнечные очки

- для пребывания в номерах: зубная щетка, паста, шампунь, сменная одежда (в номерах будут полотенца, мыло, фен по запросу)

- немного наличных

- в Архызе ловит Мегафон и Йота, остальные операторы плохо. На базе есть Wi-Fi.

Просим уважать культуру горцев, не сквернословить, не распивать спиртное в нашем присутствии, уважительно относиться друг к другу, не одеваться вызывающе или открыто. Не мусорить на природе.

Ограничения по весу — 100-110 кг. Ограничения по здоровью — не должно быть недавно перенес`нных операций, беременности, серь`зных проблем с позвоночником (грыжи). В туре могут участвовать дети преимущественно от 6 лет (возраст обсуждается индивидуально).