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Приключения в сердце Архыза: треккинг, рафтинг и конная прогулка

Провести активную неделю среди альпийских лугов, ледников, бирюзовых озёр и водопадов
Будем бродить по уединённым тропам вдали от цивилизации и суеты.

Слушать гул водопадов и любоваться отражением вершин в бирюзе озёр, вдыхать аромат цветущих альпийских лугов и поражаться спокойствию суровых вершин. А
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ещё сплавимся на рафтах по горной речке и прогуляемся верхом по живописной долине. И всё это — без потери в комфорте. Будем жить в уютной гостинице в сосновом бору со всеми удобствами.

Приключения в сердце Архыза: треккинг, рафтинг и конная прогулка
Приключения в сердце Архыза: треккинг, рафтинг и конная прогулка
Приключения в сердце Архыза: треккинг, рафтинг и конная прогулка

Описание тура

Организационные детали

Снаряжение:

Одежда:
Базовый слой:
- Термобельё. Должно плотно прилегать к телу.
- Футболка — 2-3 шт. Если одна из них будет «термо», то это отлично, так как хорошо отводит влагу от тела. Можно рубашку с длинным рукавом.
- Нижнее бельё.
Утепляющий слой:
- Флисовая кофта. 1-2 шт. Поможет сохранить тепло. Также флис (либо аналоги: Polar, Windblock, Softshell) быстро сохнет.
- Перчатки (флис и аналоги)
- Шапка (шерсть или флис)
- Шарф или баф
- Треккинговые носки, 2-3 пары — настоятельно рекомендуем выбрать носки именно для походов и треккинга. Это оградит Вас при ходьбе от натирания, сползания носка и дискомфорта.
Защищающий слой от ветра и дождя:
- Куртка мембранная (Gore-Tex или аналоги). Поможет отвести влагу из-под куртки и защитит от промокания и ветра снаружи.
- Штаны (Gore-Tex или аналоги) мембранные, непродуваемые, непромокаемые
- Штаны ходовые легкие синтетические быстросохнущие
- Дождевик
- Гамаши (бахилы) — по желанию. Помогут сохранить ноги от снега и промокания
- Головной убор: кепка, баф, панама на Ваш выбор
- Обувь для ходьбы в гостинице
- Одежда для отдыха в гостинице — штаны, кофта, футболка
- Одежда для сна

Обувь:
- Треккинговые ботинки — разношенные, непромокаемые. Ботинки крайне желательно высокие, средней жесткости.
При покупке обуви рекомендуем:
- приобретать в профильных магазинах, проконсультироваться со специалистом
- примерять обувь во второй половине дня, когда нога расхожена и более приближена к походным условиям;
- полностью шнуровать обувь при примерке
- учитывать, что пальцы не должны упираться в носок ботинка

Остальное:
- Рюкзак для прогулок — 20-35 литров. Для индивидуальных вещей в течение дня (дождевик, флиска, вода, термос) и для продуктов на обед
- Накидка на рюкзак от дождя
- Треккинговые палки — помогут уменьшить нагрузку на колени, а также чувствовать себя более устойчиво на сложном рельефе
- Посуда (Кружка, Ложка, Миска, Нож) — пластиковые или металлические.
- Бутылка для воды (0,5 — 1 литр) — может быть обычная пластиковая
- Термос — 0,5 — 1 литр. Для горячего чая в течение прогулки. Лучше брать именно термос, а не термокружку, так как он надежнее сохраняет тепло
- Сидушка туристическая-попер — для отдыха на привалах и обеде
- Очки солнцезащитные
- Крем солнцезащитный (SPF 50 и выше)
- Средства личной гигиены (умывальные принадлежности, влажные салфетки или полотенца)
- Фонарик налобный (с запасными батарейками)
- Личная аптечка — ваши индивидуальные лекарства, пластыри, эластичный бинт.
- Документы — паспорт, медицинский страховой полис, для детей — свидетельства о рождении (оригиналы документов)
- Мобильный телефон, портативное зарядное устройство.
- Деньги на личные или непредвиденные расходы.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архыз и релакс в термах

Встретим вас и отправимся в Архыз, а по дороге остановимся в Суворовских термальных источниках, чтобы расслабиться после и настроиться на приключения. По приезде заселимся в гостиницу и погуляем по посёлку.

2 день

Софийские водопады

Символ Архыза — вершина София высотой 3637 м. Именно здесь берёт своё начало каскад девяти водопадов, срывающихся с огромной высоты и образующих одноименную реку. С одной стороны — Софийский хребет, а с противоположной стороны — Софийское ущелье. Мы поднимемся по гребню, выступающему из массива Чегет-Чат, полюбуемся панорамой хребтов: Ужум, Каракай и Марухбаши.

Протяжённость маршрута — 8 км
Набор высоты — 558 м
Продолжительность треккинга — 6 часов

Софийские водопадыСофийские водопады
3 день

Софийские озёра

Заснеженные вершины, альпийские луга, голубые озёра среди скал и ледников — всё это ждёт нас сегодня. К водоёмам отправимся по долине реки Ак-Айры к перевалу Иркиз высотой 2880 м. В хорошую погоду отсюда мы даже увидим Эльбрус.

Отдохнём и насладимся пейзажами, а затем сбросим 400 м высоты, и через пару километров пути нашему взору неожиданно предстанет ещё одно изумрудное чудо с изрезанными берегами — озеро Айматлы-Джагалы-Кёль, расположенное в ущелье реки Кашха-Эчки-Чат с зарослями рододендрона.

Протяжённость маршрута — 13 км
Набор высоты — 2880 м
Продолжительность треккинга — 7 часов

Софийские озёраСофийские озёра
4 день

Кругозор хребта Абишира-Ахуба

После завтрака отправимся к Церковной поляне, откуда начнём подъём по живописному лесному массиву. Путь ждёт непростой, но наградой станет захватывающая панорама, которая откроется с отрога хребта Абишира-Ахуба. Перед вами предстанут окрестности Архыза: горы Пшиш и София, поляна Таулу и Главный Кавказский хребет.

Кругозор — это большая альпийская поляна, вид с каждого ракурса уникальный. Здесь стоит задержаться, наслаждаясь каждым мгновением.

Протяжённость маршрута — 12,5 км
Набор высоты — 857 м
Продолжительность треккинга — 6–7 часов

Кругозор хребта Абишира-АхубаКругозор хребта Абишира-АхубаКругозор хребта Абишира-Ахуба
5 день

Прогулка на лошадях и рафтинг

Сначала мы испытаем драйв и адреналин, сплавляясь на рафтах по реке Большой Зеленчук. Вы будете в безопасности под руководством опытного инструктора. А чистейшая вода и захватывающие виды оставят яркие воспоминания.

Далее нас ждёт конная прогулка в горную долину, где мы насладимся великолепными видами и сделаем эффектные фотографии.

Продолжительность активной программы — 4–5 часов.

Прогулка на лошадях и рафтинг
6 день

Канатная дорога: пики Смирнова и Динника

Поднимемся по канатной дороге на Южный и Северный склоны курорта «Романтик». Отсюда открывается панорама окрестностей: хребет Абишира-Ахуба, отроги Главного Кавказского хребта.

А с пика Динника мы даже заглянем за другую сторону хребта, откуда увидим совершенно иной, завораживающий мир суровых скал и озёр. На горизонте, в безупречном спокойствии, над всем возвышается могучий Эльбрус.

Канатная дорога: пики Смирнова и ДинникаКанатная дорога: пики Смирнова и Динника
7 день

Завершение тура

Вернёмся в Минеральные Воды с 12:30 до 13:30. Обратные билеты рекомендуем приобретать на время выезда/вылета после 14:30.

*Инструктор обладает правом вносить изменения в маршрут тура в зависимости от погодных условий и физического состояния группы. Это делается для безопасности участников и комфорта в туре.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет64 345 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту
  • Конная прогулка
  • Рафтинг
  • Посещение термальных источников
  • Билеты на канатную дорогу
  • Экологические сборы
  • Услуги гида-инструктора
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обед в 1-й день и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, 11:30
Завершение: Минеральные Воды, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Горы — наша страсть, и мы вкладываем душу в то, что делаем. Счастливы передать вам эту любовь и умение наслаждаться моментом здесь и сейчас. Понимаем, что для кого-то горы — это
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новое и неизведанное. Мы поможем справиться со всеми трудностями, научим, подскажем и позаботимся о том, чтобы вы насладились путешествием в полной мере, замечательно провели время, отдохнули и получили новые впечатления. Наша команда состоит из профессионалов, которые отлично знают эти места и готовы показать их вам. Нахождение в горах требует внимания, поэтому мы дисциплинированно относимся к себе и ожидаем того же от участников на маршрутах. Будем рядом, чтобы помочь вам и поддержать на каждом этапе. Откроем вам мир Кавказа!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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