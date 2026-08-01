Слушать гул водопадов и любоваться отражением вершин в бирюзе озёр, вдыхать аромат цветущих альпийских лугов и поражаться спокойствию суровых вершин. А
Описание тура
Организационные детали
Снаряжение:
Одежда:
Базовый слой:
- Термобельё. Должно плотно прилегать к телу.
- Футболка — 2-3 шт. Если одна из них будет «термо», то это отлично, так как хорошо отводит влагу от тела. Можно рубашку с длинным рукавом.
- Нижнее бельё.
Утепляющий слой:
- Флисовая кофта. 1-2 шт. Поможет сохранить тепло. Также флис (либо аналоги: Polar, Windblock, Softshell) быстро сохнет.
- Перчатки (флис и аналоги)
- Шапка (шерсть или флис)
- Шарф или баф
- Треккинговые носки, 2-3 пары — настоятельно рекомендуем выбрать носки именно для походов и треккинга. Это оградит Вас при ходьбе от натирания, сползания носка и дискомфорта.
Защищающий слой от ветра и дождя:
- Куртка мембранная (Gore-Tex или аналоги). Поможет отвести влагу из-под куртки и защитит от промокания и ветра снаружи.
- Штаны (Gore-Tex или аналоги) мембранные, непродуваемые, непромокаемые
- Штаны ходовые легкие синтетические быстросохнущие
- Дождевик
- Гамаши (бахилы) — по желанию. Помогут сохранить ноги от снега и промокания
- Головной убор: кепка, баф, панама на Ваш выбор
- Обувь для ходьбы в гостинице
- Одежда для отдыха в гостинице — штаны, кофта, футболка
- Одежда для сна
Обувь:
- Треккинговые ботинки — разношенные, непромокаемые. Ботинки крайне желательно высокие, средней жесткости.
При покупке обуви рекомендуем:
- приобретать в профильных магазинах, проконсультироваться со специалистом
- примерять обувь во второй половине дня, когда нога расхожена и более приближена к походным условиям;
- полностью шнуровать обувь при примерке
- учитывать, что пальцы не должны упираться в носок ботинка
Остальное:
- Рюкзак для прогулок — 20-35 литров. Для индивидуальных вещей в течение дня (дождевик, флиска, вода, термос) и для продуктов на обед
- Накидка на рюкзак от дождя
- Треккинговые палки — помогут уменьшить нагрузку на колени, а также чувствовать себя более устойчиво на сложном рельефе
- Посуда (Кружка, Ложка, Миска, Нож) — пластиковые или металлические.
- Бутылка для воды (0,5 — 1 литр) — может быть обычная пластиковая
- Термос — 0,5 — 1 литр. Для горячего чая в течение прогулки. Лучше брать именно термос, а не термокружку, так как он надежнее сохраняет тепло
- Сидушка туристическая-попер — для отдыха на привалах и обеде
- Очки солнцезащитные
- Крем солнцезащитный (SPF 50 и выше)
- Средства личной гигиены (умывальные принадлежности, влажные салфетки или полотенца)
- Фонарик налобный (с запасными батарейками)
- Личная аптечка — ваши индивидуальные лекарства, пластыри, эластичный бинт.
- Документы — паспорт, медицинский страховой полис, для детей — свидетельства о рождении (оригиналы документов)
- Мобильный телефон, портативное зарядное устройство.
- Деньги на личные или непредвиденные расходы.
Программа тура по дням
Прибытие в Архыз и релакс в термах
Встретим вас и отправимся в Архыз, а по дороге остановимся в Суворовских термальных источниках, чтобы расслабиться после и настроиться на приключения. По приезде заселимся в гостиницу и погуляем по посёлку.
Софийские водопады
Символ Архыза — вершина София высотой 3637 м. Именно здесь берёт своё начало каскад девяти водопадов, срывающихся с огромной высоты и образующих одноименную реку. С одной стороны — Софийский хребет, а с противоположной стороны — Софийское ущелье. Мы поднимемся по гребню, выступающему из массива Чегет-Чат, полюбуемся панорамой хребтов: Ужум, Каракай и Марухбаши.
Протяжённость маршрута — 8 км
Набор высоты — 558 м
Продолжительность треккинга — 6 часов
Софийские озёра
Заснеженные вершины, альпийские луга, голубые озёра среди скал и ледников — всё это ждёт нас сегодня. К водоёмам отправимся по долине реки Ак-Айры к перевалу Иркиз высотой 2880 м. В хорошую погоду отсюда мы даже увидим Эльбрус.
Отдохнём и насладимся пейзажами, а затем сбросим 400 м высоты, и через пару километров пути нашему взору неожиданно предстанет ещё одно изумрудное чудо с изрезанными берегами — озеро Айматлы-Джагалы-Кёль, расположенное в ущелье реки Кашха-Эчки-Чат с зарослями рододендрона.
Протяжённость маршрута — 13 км
Набор высоты — 2880 м
Продолжительность треккинга — 7 часов
Кругозор хребта Абишира-Ахуба
После завтрака отправимся к Церковной поляне, откуда начнём подъём по живописному лесному массиву. Путь ждёт непростой, но наградой станет захватывающая панорама, которая откроется с отрога хребта Абишира-Ахуба. Перед вами предстанут окрестности Архыза: горы Пшиш и София, поляна Таулу и Главный Кавказский хребет.
Кругозор — это большая альпийская поляна, вид с каждого ракурса уникальный. Здесь стоит задержаться, наслаждаясь каждым мгновением.
Протяжённость маршрута — 12,5 км
Набор высоты — 857 м
Продолжительность треккинга — 6–7 часов
Прогулка на лошадях и рафтинг
Сначала мы испытаем драйв и адреналин, сплавляясь на рафтах по реке Большой Зеленчук. Вы будете в безопасности под руководством опытного инструктора. А чистейшая вода и захватывающие виды оставят яркие воспоминания.
Далее нас ждёт конная прогулка в горную долину, где мы насладимся великолепными видами и сделаем эффектные фотографии.
Продолжительность активной программы — 4–5 часов.
Канатная дорога: пики Смирнова и Динника
Поднимемся по канатной дороге на Южный и Северный склоны курорта «Романтик». Отсюда открывается панорама окрестностей: хребет Абишира-Ахуба, отроги Главного Кавказского хребта.
А с пика Динника мы даже заглянем за другую сторону хребта, откуда увидим совершенно иной, завораживающий мир суровых скал и озёр. На горизонте, в безупречном спокойствии, над всем возвышается могучий Эльбрус.
Завершение тура
Вернёмся в Минеральные Воды с 12:30 до 13:30. Обратные билеты рекомендуем приобретать на время выезда/вылета после 14:30.
*Инструктор обладает правом вносить изменения в маршрут тура в зависимости от погодных условий и физического состояния группы. Это делается для безопасности участников и комфорта в туре.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|64 345 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту
- Конная прогулка
- Рафтинг
- Посещение термальных источников
- Билеты на канатную дорогу
- Экологические сборы
- Услуги гида-инструктора
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обед в 1-й день и ужины
- Доплата за 1-местное размещение