ещё сплавимся на рафтах по горной речке и прогуляемся верхом по живописной долине. И всё это — без потери в комфорте. Будем жить в уютной гостинице в сосновом бору со всеми удобствами.

Описание тура

Организационные детали

Снаряжение:

Одежда:

Базовый слой:

- Термобельё. Должно плотно прилегать к телу.

- Футболка — 2-3 шт. Если одна из них будет «термо», то это отлично, так как хорошо отводит влагу от тела. Можно рубашку с длинным рукавом.

- Нижнее бельё.

Утепляющий слой:

- Флисовая кофта. 1-2 шт. Поможет сохранить тепло. Также флис (либо аналоги: Polar, Windblock, Softshell) быстро сохнет.

- Перчатки (флис и аналоги)

- Шапка (шерсть или флис)

- Шарф или баф

- Треккинговые носки, 2-3 пары — настоятельно рекомендуем выбрать носки именно для походов и треккинга. Это оградит Вас при ходьбе от натирания, сползания носка и дискомфорта.

Защищающий слой от ветра и дождя:

- Куртка мембранная (Gore-Tex или аналоги). Поможет отвести влагу из-под куртки и защитит от промокания и ветра снаружи.

- Штаны (Gore-Tex или аналоги) мембранные, непродуваемые, непромокаемые

- Штаны ходовые легкие синтетические быстросохнущие

- Дождевик

- Гамаши (бахилы) — по желанию. Помогут сохранить ноги от снега и промокания

- Головной убор: кепка, баф, панама на Ваш выбор

- Обувь для ходьбы в гостинице

- Одежда для отдыха в гостинице — штаны, кофта, футболка

- Одежда для сна

Обувь:

- Треккинговые ботинки — разношенные, непромокаемые. Ботинки крайне желательно высокие, средней жесткости.

При покупке обуви рекомендуем:

- приобретать в профильных магазинах, проконсультироваться со специалистом

- примерять обувь во второй половине дня, когда нога расхожена и более приближена к походным условиям;

- полностью шнуровать обувь при примерке

- учитывать, что пальцы не должны упираться в носок ботинка

Остальное:

- Рюкзак для прогулок — 20-35 литров. Для индивидуальных вещей в течение дня (дождевик, флиска, вода, термос) и для продуктов на обед

- Накидка на рюкзак от дождя

- Треккинговые палки — помогут уменьшить нагрузку на колени, а также чувствовать себя более устойчиво на сложном рельефе

- Посуда (Кружка, Ложка, Миска, Нож) — пластиковые или металлические.

- Бутылка для воды (0,5 — 1 литр) — может быть обычная пластиковая

- Термос — 0,5 — 1 литр. Для горячего чая в течение прогулки. Лучше брать именно термос, а не термокружку, так как он надежнее сохраняет тепло

- Сидушка туристическая-попер — для отдыха на привалах и обеде

- Очки солнцезащитные

- Крем солнцезащитный (SPF 50 и выше)

- Средства личной гигиены (умывальные принадлежности, влажные салфетки или полотенца)

- Фонарик налобный (с запасными батарейками)

- Личная аптечка — ваши индивидуальные лекарства, пластыри, эластичный бинт.

- Документы — паспорт, медицинский страховой полис, для детей — свидетельства о рождении (оригиналы документов)

- Мобильный телефон, портативное зарядное устройство.

- Деньги на личные или непредвиденные расходы.