-
15%
Джип-тур по-кавказски: Домбай, Приэльбрусье, Безенги в мини-группе
Отдохнуть в Кисловодске, съездить к Медовым водопадам, увидеть храм 10 века и Язык тролля
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
2 янв в 13:00
7 янв в 13:00
49 895 ₽
58 700 ₽ за человека
Домбай и Приэльбрусье на внедорожнике. Тур с проживанием в Кисловодске (мини-группа)
Увидеть озёра Кара-Кёль и Гижгит, проводить закат на плато Бермамыт, выпить нарзана из источника
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
2 мая в 13:00
6 мая в 13:00
46 900 ₽ за человека
Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, увидеть Поляну Нарзанов и Лик Христа 10 века
Начало: Встречу вас в любом месте КМВ, 9:00
29 дек в 09:00
12 янв в 09:00
80 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Уллу-Муруджу»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в декабре 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Уллу-Муруджу" можно забронировать 3 тура от 46 900 до 80 000 со скидкой до 15%.
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2026 год по теме «Уллу-Муруджу», цены от 46900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль