Индивидуальный отпуск в Кисловодске с экскурсиями по курортам КМВ, КЧР и КБР
Посетить Архыз, Домбай, Эльбрус, изучить Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и пожить в уютном экодоме
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
134 100 ₽
149 000 ₽ за всё до 4 чел.
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
18 мая в 08:00
1 июн в 08:00
49 000 ₽ за человека
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз для вашей компании
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
18 янв в 08:00
19 янв в 08:00
85 000 ₽ за всё до 4 чел.
