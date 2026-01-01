Мои заказы

Туры в Нарзанную галерею в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «Нарзанная галерея» в Минеральных Водах, цены от 49 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Индивидуальный отпуск в Кисловодске с экскурсиями по курортам КМВ, КЧР и КБР
На машине
5 дней
-
10%
Индивидуальный отпуск в Кисловодске с экскурсиями по курортам КМВ, КЧР и КБР
Посетить Архыз, Домбай, Эльбрус, изучить Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и пожить в уютном экодоме
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
134 100 ₽149 000 ₽ за всё до 4 чел.
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
На машине
7 дней
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
18 мая в 08:00
1 июн в 08:00
49 000 ₽ за человека
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз для вашей компании
На машине
3 дня
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз для вашей компании
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
18 янв в 08:00
19 янв в 08:00
85 000 ₽ за всё до 4 чел.

