3 дня
Индивидуальный трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
5 мар в 08:00
93 000₽ за всё до 3 чел.
7 дней
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 53 000₽ за человека
7 дней
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
Сегодня в 13:00
24 мар в 13:00
44 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЯЯрославна19 августа 2024Невероятная красота Домбая, с историей, легендами и захватывающими дух видами надолго останутся в памяти.
- ДДарья16 августа 2024Поездка нам очень понравилась, у нас подобралась отличная группа и инструктор, Домбай прекрасен 😍 как в другой мир попали))) спасибо большое за то что отправили нас именно в это место 😉
- ЕЕлена12 августа 2024Горы, тропы, погода - все отлично!!! С погодой повезло. С попутчиками тоже. Маршруты понравились, сложность на 3-4 из 5, один день вообще расслабон на канатке. Группа была разной подготовки, но все справились. Все было хорошо.
- ООльга8 января 2024Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера. Очень довольны, что нашли
- ГГалина20 сентября 2023Мария - замечательный гид. Очень заботливая и знающая. Хороший водитель. Маршрут построен грамотно. За 4 дня мы успели осмотреть все
- ААнастасия16 мая 2023Первый раз были в Мин. Водах и решили выбрать индивидуальный тур. Очень понравились экскурсии, маршрут, подача материала (легенды, факты, исторические справки
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Шоанинский храм»
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