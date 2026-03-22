12 лиц московских бульваров: архетипы от Гоголя до Пушкина
Прогулка по Бульварному кольцу с расшифровкой архитектурных и человеческих кодов
Приглашаю вас в удивительное путешествие по столице, которая предстанет перед вами в необычном — психологическом — ключе.
Вы узнаете свой архетип с помощью мини-теста и найдёте его отражения в памятниках Гоголю, Пушкину, Есенину и архитектурных жемчужинах Бульварного кольца Москвы.
Описание экскурсии
Игровой 5-минутный тест, который поможет определить ваш ведущий архетип. Мы обсудим характерные черты и модели поведения 12 известных архетипов — от Искателя до Правителя. И в каждой личности, о которой пойдёт речь на экскурсии, найдём яркие признаки какого-то из них.
Особняк Морозова — сказочный замок, где шумели пирушки и кипели страсти.
Дом журналиста — перестроенный особняк 18 века, бывшая усадьба князей Гагариных, где впервые вышли в свет как супруги Александр Пушкин и Наталья Гончарова.
Памятник Гоголю — создателю литературных произведений, в которых переплетается сатира и правда жизни.
Дом Полярников — здание в стиле неоренессанса, где жили герои Арктики.
Музей Востока, хранящий тайны Азии и Африки (без посещения).
Ротонда «Александр и Натали» — романтический фонтан, где поэзия любви оживает в воде и камне.
Здание ИТАР-ТАСС — шедевр модернизма 1970-х, центр знаний и информации.
МХАТ им. М. Горького — наследник традиций К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.
Литературный институт — усадьба 18 века, связанный с именами Чингиза Айтматова, Беллы Ахмадулиной, Виктора Пелевина.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле СТ.М. «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я не читаю лекции — я рассказываю о Москве так, будто сам город шепчет свои истории.
Со мной вы не просто увидите столицу, а почувствуете её атмосферу и, возможно, полюбите ещё читать дальшеуменьшить
сильнее.
На экскурсиях делюсь интересными деталями и небольшими лайфхаками, благодаря которым истории потом ещё долго вспоминаются с теплом — как рассказы о любимом городе.
Я работаю с небольшими группами, чтобы экскурсия оставалась живой и комфортной: можно задавать вопросы, делиться впечатлениями и по-настоящему участвовать в прогулке.
Для меня важно не просто провести маршрут, а помочь вам взглянуть на Москву по-новому — неважно, приехали вы сюда впервые или давно знакомы с городом.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
–
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Мария
Благодарю за такую интересную экскурсию. Для себя узнала много нового, хотя раньше никогда не задумывалась о такой классификации. Поражает легкость и гармоничность, с которой переплетаются в экскурсии исторические сведения, элементы читать дальшеуменьшить
психологии, малоизвестные биографические детали известных личностей. И все это очень простым языком. Мне кажется, экскурсия составлена так, что будет интересна не только взрослым, но и в качестве семейного отдыха, потому что позволяет с интересной стороны взглянуть в том числе и на школьную программу. Отдельно хочу отметить уровень профессионализма экскурсовода: очень грамотная и плавная речь, широкий кругозор и готовность ответить на любой вопрос по теме и не по теме экскурсии. От души рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Денис
Приятно прогуляться в теплой компании по залитой солнцем Москве и окунуться в мир красивых историй вместе с Надеждой. Она потрясающе эрудированная, и знает множество интересных деталей о людях и зданиях ушедшей эпохи. При переходах с одной локации на другую участвуем в мини викторинах, а ещё приятный бонус - в начале экскурсии она определила мой архетип и объяснила сильные/слабые стороны.
Надежда
Ответ организатора:
Спасибо за приятные слова)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «12 лиц московских бульваров: архетипы от Гоголя до Пушкина»