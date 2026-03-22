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12 лиц московских бульваров: архетипы от Гоголя до Пушкина

Прогулка по Бульварному кольцу с расшифровкой архитектурных и человеческих кодов
Приглашаю вас в удивительное путешествие по столице, которая предстанет перед вами в необычном — психологическом — ключе.

Вы узнаете свой архетип с помощью мини-теста и найдёте его отражения в памятниках Гоголю, Пушкину, Есенину и архитектурных жемчужинах Бульварного кольца Москвы.
12 лиц московских бульваров: архетипы от Гоголя до Пушкина
12 лиц московских бульваров: архетипы от Гоголя до Пушкина
12 лиц московских бульваров: архетипы от Гоголя до Пушкина

Описание экскурсии

Игровой 5-минутный тест, который поможет определить ваш ведущий архетип. Мы обсудим характерные черты и модели поведения 12 известных архетипов — от Искателя до Правителя. И в каждой личности, о которой пойдёт речь на экскурсии, найдём яркие признаки какого-то из них.

Особняк Морозова — сказочный замок, где шумели пирушки и кипели страсти.

Дом журналиста — перестроенный особняк 18 века, бывшая усадьба князей Гагариных, где впервые вышли в свет как супруги Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

Памятник Гоголю — создателю литературных произведений, в которых переплетается сатира и правда жизни.

Дом Полярников — здание в стиле неоренессанса, где жили герои Арктики.

Музей Востока, хранящий тайны Азии и Африки (без посещения).

Ротонда «Александр и Натали» — романтический фонтан, где поэзия любви оживает в воде и камне.

Здание ИТАР-ТАСС — шедевр модернизма 1970-х, центр знаний и информации.

Дом-музей Ермоловой — усадьба легендарной актрисы.

МХАТ им. М. Горького — наследник традиций К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.

Литературный институт — усадьба 18 века, связанный с именами Чингиза Айтматова, Беллы Ахмадулиной, Виктора Пелевина.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле СТ.М. «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я не читаю лекции — я рассказываю о Москве так, будто сам город шепчет свои истории. Со мной вы не просто увидите столицу, а почувствуете её атмосферу и, возможно, полюбите ещё
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сильнее. На экскурсиях делюсь интересными деталями и небольшими лайфхаками, благодаря которым истории потом ещё долго вспоминаются с теплом — как рассказы о любимом городе. Я работаю с небольшими группами, чтобы экскурсия оставалась живой и комфортной: можно задавать вопросы, делиться впечатлениями и по-настоящему участвовать в прогулке. Для меня важно не просто провести маршрут, а помочь вам взглянуть на Москву по-новому — неважно, приехали вы сюда впервые или давно знакомы с городом.

Отзывы и рейтинг

0
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Благодарю за такую интересную экскурсию. Для себя узнала много нового, хотя раньше никогда не задумывалась о такой классификации. Поражает легкость и гармоничность, с которой переплетаются в экскурсии исторические сведения, элементы
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психологии, малоизвестные биографические детали известных личностей. И все это очень простым языком. Мне кажется, экскурсия составлена так, что будет интересна не только взрослым, но и в качестве семейного отдыха, потому что позволяет с интересной стороны взглянуть в том числе и на школьную программу.
Отдельно хочу отметить уровень профессионализма экскурсовода: очень грамотная и плавная речь, широкий кругозор и готовность ответить на любой вопрос по теме и не по теме экскурсии. От души рекомендую!

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Д
Приятно прогуляться в теплой компании по залитой солнцем Москве и окунуться в мир красивых историй вместе с Надеждой. Она потрясающе эрудированная, и знает множество интересных деталей о людях и зданиях ушедшей эпохи. При переходах с одной локации на другую участвуем в мини викторинах, а ещё приятный бонус - в начале экскурсии она определила мой архетип и объяснила сильные/слабые стороны.
Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Спасибо за приятные слова)
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