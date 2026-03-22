Приглашаю вас в удивительное путешествие по столице, которая предстанет перед вами в необычном — психологическом — ключе. Вы узнаете свой архетип с помощью мини-теста и найдёте его отражения в памятниках Гоголю, Пушкину, Есенину и архитектурных жемчужинах Бульварного кольца Москвы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 5000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Игровой 5-минутный тест, который поможет определить ваш ведущий архетип. Мы обсудим характерные черты и модели поведения 12 известных архетипов — от Искателя до Правителя. И в каждой личности, о которой пойдёт речь на экскурсии, найдём яркие признаки какого-то из них.

Особняк Морозова — сказочный замок, где шумели пирушки и кипели страсти.

Дом журналиста — перестроенный особняк 18 века, бывшая усадьба князей Гагариных, где впервые вышли в свет как супруги Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

Памятник Гоголю — создателю литературных произведений, в которых переплетается сатира и правда жизни.

Дом Полярников — здание в стиле неоренессанса, где жили герои Арктики.

Музей Востока, хранящий тайны Азии и Африки (без посещения).

Ротонда «Александр и Натали» — романтический фонтан, где поэзия любви оживает в воде и камне.

Здание ИТАР-ТАСС — шедевр модернизма 1970-х, центр знаний и информации.

Дом-музей Ермоловой — усадьба легендарной актрисы.

МХАТ им. М. Горького — наследник традиций К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.

Литературный институт — усадьба 18 века, связанный с именами Чингиза Айтматова, Беллы Ахмадулиной, Виктора Пелевина.