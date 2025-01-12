Английские истории в Москве

Погулять по «британским местам» столицы и посетить англиканский собор
Приглашаем окунуться в английские традиции не покидая Москвы! Испокон веков здесь было много выходцев из Британии — начиная с заблудившихся купцов, заплывших в Россию по ошибке.

Мы прогуляемся по улицам и переулкам, где жили московские британцы и где они возвели единственный в городе англиканский храм. Вспомним отечественных англоманов и распутаем клубок загадок Агаты Кристи.
5
2 отзыва
Английские истории в Москве
Английские истории в Москве
Английские истории в Москве
Ближайшие даты:
25
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апр28
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апр30
апр1
мая
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Английский клуб, членами которого были многие знаменитости
  • Тверской бульвар, называвшийся некогда «Английским променадом»
  • Церковь Святого Андрея в стиле викторианской готики
  • Брюсов переулок, носящий имя сподвижника Петра I
  • Дом знаменитого шотландца, перестроившего Москву
  • Викторианский особняк русского предпринимателя, учившегося в Кембридже
  • Бывшее общежитие для английских и американских гувернанток, построенное шотландским архитектором

Вы узнаете:

  • Благодаря каким любовным страстям зародилась англиканская вера
  • Какие тайны окутывают имя шотландского мага и чернокнижника
  • Как Агата Кристи оказалась в Советском Союзе
  • Какие приключения пережил её рождественский пудинг и как его готовить
  • Как связаны с Англией Сергей Есенин и другие русские поэты
  • Откуда взялся ноктюрн
  • Из каких английских фарфоровых чашек мы до сих пор пьем чай
  • Каковы правила английского «файф-о-клока»

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Тверская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
12 янв 2025
Все остались довольны.
Наталья
23 дек 2024
Получилась очень атмосферная прогулка по «английской» Москве. Большое спасибо экскурсоводу Марине за интересный рассказ и новые знания о родном городе!

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