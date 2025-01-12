Приглашаем окунуться в английские традиции не покидая Москвы! Испокон веков здесь было много выходцев из Британии — начиная с заблудившихся купцов, заплывших в Россию по ошибке.
Мы прогуляемся по улицам и переулкам, где жили московские британцы и где они возвели единственный в городе англиканский храм. Вспомним отечественных англоманов и распутаем клубок загадок Агаты Кристи.
Мы прогуляемся по улицам и переулкам, где жили московские британцы и где они возвели единственный в городе англиканский храм. Вспомним отечественных англоманов и распутаем клубок загадок Агаты Кристи.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Английский клуб, членами которого были многие знаменитости
- Тверской бульвар, называвшийся некогда «Английским променадом»
- Церковь Святого Андрея в стиле викторианской готики
- Брюсов переулок, носящий имя сподвижника Петра I
- Дом знаменитого шотландца, перестроившего Москву
- Викторианский особняк русского предпринимателя, учившегося в Кембридже
- Бывшее общежитие для английских и американских гувернанток, построенное шотландским архитектором
Вы узнаете:
- Благодаря каким любовным страстям зародилась англиканская вера
- Какие тайны окутывают имя шотландского мага и чернокнижника
- Как Агата Кристи оказалась в Советском Союзе
- Какие приключения пережил её рождественский пудинг и как его готовить
- Как связаны с Англией Сергей Есенин и другие русские поэты
- Откуда взялся ноктюрн
- Из каких английских фарфоровых чашек мы до сих пор пьем чай
- Каковы правила английского «файф-о-клока»
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Тверская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3497 туристов
Я аккредитованный гид по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
12 янв 2025
Все остались довольны.
Наталья
23 дек 2024
Получилась очень атмосферная прогулка по «английской» Москве. Большое спасибо экскурсоводу Марине за интересный рассказ и новые знания о родном городе!
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1300 ₽ за человека
Групповая
Мистическая Москва: путешествие по тайным символам города
Откройте неизведанные страницы истории Москвы, пройдитесь по магическим местам вечерней столицы
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Расписание: в понедельник и пятницу в 20:00, в четверг в 19:00, в субботу в 18:00 и 20:00, в воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
777 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Чайная история Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир московской чайной культуры, узнайте о традициях и попробуйте редкие сорта чая в уникальной обстановке
Начало: Мясницкая 19
Сегодня в 11:00
28 апр в 09:30
10 000 ₽ за всё до 10 чел.