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Приглашаем окунуться в английские традиции не покидая Москвы! Испокон веков здесь было много выходцев из Британии — начиная с заблудившихся купцов, заплывших в Россию по ошибке.



Мы прогуляемся по улицам и переулкам, где жили московские британцы и где они возвели единственный в городе англиканский храм. Вспомним отечественных англоманов и распутаем клубок загадок Агаты Кристи.