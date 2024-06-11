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С нескучными рассказами и интересными заданиями дети научатся подмечать архитектурные детали, читать город и лучше понимать его.



Познакомятся с историей архитектуры от древних белокаменных палат до изысканных построек в псевдорусском стиле.



Детям будут помогать фотоподсказки, на которых изображены детали разных зданий — и одно из них будет лишним.