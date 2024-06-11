С нескучными рассказами и интересными заданиями дети научатся подмечать архитектурные детали, читать город и лучше понимать его.
Познакомятся с историей архитектуры от древних белокаменных палат до изысканных построек в псевдорусском стиле.
Детям будут помогать фотоподсказки, на которых изображены детали разных зданий — и одно из них будет лишним.
Познакомятся с историей архитектуры от древних белокаменных палат до изысканных построек в псевдорусском стиле.
Детям будут помогать фотоподсказки, на которых изображены детали разных зданий — и одно из них будет лишним.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Современный парк Зарядье и концертный зал в стиле хай-тек
- Бывший доходный дом подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, который когда-то был самым высоким жилым домом в Москве
- Храм Космы и Дамиана в Старых Панех — образец русского зодчества, известный с 15 века
- Роскошный барочный храм Богоявления Господня — редкий образец архитектуры в этом стиле
- Древние храмы Китай-города, в том числе храм Георгия на Псковской горке, Знаменский монастырь и другие
- Готическое здание бывшей Синодальной типографии с гербовыми животными
А ещё детей ждут яркие фотографии, викторина, сбор красочного пазла с кодом, вскрытие шкатулки с призами, погружение в историю Китай-города и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям от 9 лет и взрослым
- Экскурсию можно провести для большего количества человек, в том числе для школьной группы. При необходимости мы готовы помочь с перевозками. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро "Площадь Революции"/"Театральная"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3012 туристов
Добрый день! Я Карина, москвичка, любящая и уважающая свой город. Профессиональный лицензированный экскурсовод, также есть аккредитации в некоторых столичных музеях и парках. По одному из высших образований — социальный психолог.Задать вопрос
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