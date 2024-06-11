Архитектурная экскурсия для детей «Город в деталях»

Рассмотреть гербовых животных, узнать особенности модерна и открыть шкатулку с призами
С нескучными рассказами и интересными заданиями дети научатся подмечать архитектурные детали, читать город и лучше понимать его.

Познакомятся с историей архитектуры от древних белокаменных палат до изысканных построек в псевдорусском стиле.

Детям будут помогать фотоподсказки, на которых изображены детали разных зданий — и одно из них будет лишним.
Архитектурная экскурсия для детей «Город в деталях»
Архитектурная экскурсия для детей «Город в деталях»
Архитектурная экскурсия для детей «Город в деталях»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Современный парк Зарядье и концертный зал в стиле хай-тек
  • Бывший доходный дом подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, который когда-то был самым высоким жилым домом в Москве
  • Храм Космы и Дамиана в Старых Панех — образец русского зодчества, известный с 15 века
  • Роскошный барочный храм Богоявления Господня — редкий образец архитектуры в этом стиле
  • Древние храмы Китай-города, в том числе храм Георгия на Псковской горке, Знаменский монастырь и другие
  • Готическое здание бывшей Синодальной типографии с гербовыми животными

А ещё детей ждут яркие фотографии, викторина, сбор красочного пазла с кодом, вскрытие шкатулки с призами, погружение в историю Китай-города и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна детям от 9 лет и взрослым
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек, в том числе для школьной группы. При необходимости мы готовы помочь с перевозками. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро "Площадь Революции"/"Театральная"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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