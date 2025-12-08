Предлагаем вам такой культурный план: проехать по центру Москвы на трамвае, слушая аудиогид и связывая в узелки историю русского мата и жаргона преступников. Выяснить, кто из известных матерщинников на самом деле им не являлся. Принять к сведению мнения Сталина и Лаврова о мате. А в конце прогуляться в Сокольниках к историческому гоп-стопу.
Описание аудиогида
Маршрут начнётся в Замоскворечье. Вы сядете на трамвай и рассмотрите в раме его окна, словно картины в музее:
- сталинские высотки
- четыре вокзала
- место съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию», в котором хорошо показано проникновение жаргона в литературный язык
- здание, где никогда не ругалась матом Фаина Раневская
- парк «Сокольники», где произошло нечто неожиданное
Вы узнаете:
- что объединяет весь русский мат и существует ли мат интеллигентный
- что заставляет ругаться матом царей, политиков, писателей, поэтов и других людей
- чем связаны мат и арго (воровской жаргон)
- как лексикон влияет на менталитет народа и будущее страны
и многое другое!
Важное об аудиогиде
- Одним из авторов аудиогида была написана единственная в СССР дипломная работа по истории криминального жаргона
- Индивидуальный аудиогид предполагает ваше деятельное участие: скачать файлы, изучить инструкцию до отправления на экскурсию, чтобы к началу быть погружённым в тему. Если вы не готовы прилагать такие усилия, то лучше записаться на экскурсию с гидом
Организационные детали
- Возраст 18+
- Ссылку на аудиогид и инструкцию мы отправим вам после 100% оплаты экскурсии (ссылку на доплату пришлём после бронирования). Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к материалу
- Мобильный интернет для прогулки с аудиогидом не нужен
- Аудиогид составлен так, что вы можете делать перерывы в экскурсии в любое время и в любом месте
- Дополнительные траты — билет на трамвай: менее 100 ₽, для москвичей есть льготы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Павелецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2875 туристов
