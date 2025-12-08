Мои заказы

Аудиоэкскурсия «Мат, блат и дипломат: история русского мата и жаргона»

Покататься на трамвае по Москве и пополнить свои знания о матерщине
Предлагаем вам такой культурный план: проехать по центру Москвы на трамвае, слушая аудиогид и связывая в узелки историю русского мата и жаргона преступников. Выяснить, кто из известных матерщинников на самом деле им не являлся. Принять к сведению мнения Сталина и Лаврова о мате. А в конце прогуляться в Сокольниках к историческому гоп-стопу.
Описание аудиогида

Маршрут начнётся в Замоскворечье. Вы сядете на трамвай и рассмотрите в раме его окна, словно картины в музее:

  • сталинские высотки
  • четыре вокзала
  • место съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию», в котором хорошо показано проникновение жаргона в литературный язык
  • здание, где никогда не ругалась матом Фаина Раневская
  • парк «Сокольники», где произошло нечто неожиданное

Вы узнаете:

  • что объединяет весь русский мат и существует ли мат интеллигентный
  • что заставляет ругаться матом царей, политиков, писателей, поэтов и других людей
  • чем связаны мат и арго (воровской жаргон)
  • как лексикон влияет на менталитет народа и будущее страны

и многое другое!

Важное об аудиогиде

  • Одним из авторов аудиогида была написана единственная в СССР дипломная работа по истории криминального жаргона
  • Индивидуальный аудиогид предполагает ваше деятельное участие: скачать файлы, изучить инструкцию до отправления на экскурсию, чтобы к началу быть погружённым в тему. Если вы не готовы прилагать такие усилия, то лучше записаться на экскурсию с гидом

Организационные детали

  • Возраст 18+
  • Ссылку на аудиогид и инструкцию мы отправим вам после 100% оплаты экскурсии (ссылку на доплату пришлём после бронирования). Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к материалу
  • Мобильный интернет для прогулки с аудиогидом не нужен
  • Аудиогид составлен так, что вы можете делать перерывы в экскурсии в любое время и в любом месте
  • Дополнительные траты — билет на трамвай: менее 100 ₽, для москвичей есть льготы

Выберите удобную дату из расписания

