ВДНХ — это мощь сталинского ампира, оригинальное оформление каждого павильона и национальный колорит народов бывшего СССР. Вы прогуляетесь 👣 по классическому маршруту, подготовленному для основного знакомства с территорией выставки, увидите знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» и познакомитесь с каждым павильоном отдельно, рассмотрев их в деталях.
Вы сможете попасть внутрь павильона «Армения» и полюбоваться резным фронтоном карельского павильона. Перенесетесь в окрестности Петербурга рядом с Ленинградским павильоном и полюбуетесь красивейшим азербайджанским, а также сможете побывать в аутентичном советском гастрономе.
На экскурсии 🧭 вы узнаете:
Зачем на ВДНХ подогревали землю?
Как на месте памятника Сталину поставили ракету?
Как «Арктика» стала «Карелией»?
Совсем недавно территория ВДНХ была обновлена, павильоны реконструированы и здесь началась совсем новая жизнь. Теперь на выставке можно и сходить в музей 🖼, и отдохнуть у прудов, и вкусно поесть, и купить традиционные сувениры 🎁. А где это сделать, вы узнаете с помощью аудиогида.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 проспект Мира, 119
Место завершения
🏁 проспект Мира, 119 строение 2
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.