  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Москвы
Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 090 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки
Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки

Что вы увидите

  • Главный вход ВДНХ
  • Главный/центральный павильон ВДНХ
  • Павильон РСФСР
  • Фонтан «Дружба Народов»
  • Павильон «Армения»/«Сибирь»
  • Павильон «Карелия»
  • Павильон «Культура», он же «Узбекистан»
  • Павильон «Ленинграда и северо-запада»
  • Фонтан «Каменный цветок»
  • Павильон «Центральных областей»
  • Павильон «Земледелие»
  • Площадь Промышленности
  • Павильон «Беларусь»
  • Павильон «Поволжье»
  • Павильон «Азербайджан»
  • Павильон «Казахстан»
  • Павильоны Прибалтики и Молдавии
ВДНХ — это мощь сталинского ампира, оригинальное оформление каждого павильона и национальный колорит народов бывшего СССР. Вы прогуляетесь 👣 по классическому маршруту, подготовленному для основного знакомства с территорией выставки, увидите знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» и познакомитесь с каждым павильоном отдельно, рассмотрев их в деталях.
Вы сможете попасть внутрь павильона «Армения» и полюбоваться резным фронтоном карельского павильона. Перенесетесь в окрестности Петербурга рядом с Ленинградским павильоном и полюбуетесь красивейшим азербайджанским, а также сможете побывать в аутентичном советском гастрономе.

На экскурсии 🧭 вы узнаете:

  • Зачем на ВДНХ подогревали землю?
  • Как на месте памятника Сталину поставили ракету?
  • Как «Арктика» стала «Карелией»?
  • Совсем недавно территория ВДНХ была обновлена, павильоны реконструированы и здесь началась совсем новая жизнь. Теперь на выставке можно и сходить в музей 🖼, и отдохнуть у прудов, и вкусно поесть, и купить традиционные сувениры 🎁. А где это сделать, вы узнаете с помощью аудиогида.
  • Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
  • Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 проспект Мира, 119
Место завершения
🏁 проспект Мира, 119 строение 2
Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки
Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки
Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки
Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки
Аудиоэкскурсия по ВДНХ: узнать все самое главное о павильонах выставки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

WeGoTrip проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
790
2 часа
Экскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
4 отзыва
Аудиоэкскурсия с приложением: Прогулка по необычным дворам и скверам Москвы
1 290
2 часа
Аудиоэкскурсия с приложением: Прогулка по необычным дворам и скверам Москвы
1 отзыв
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по тайнам Большой Полянки
1 090
3 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по тайнам Большой Полянки
Непарадная Москва: от храма Христа Спасителя до Красной площади
790
1 час
Непарадная Москва: от храма Христа Спасителя до Красной площади
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по неизведанному Арбату
790
1 час
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по неизведанному Арбату
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие сквозь века. Тверская улица
790
1 час
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие сквозь века. Тверская улица

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
2049 отзывов
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
537 отзывов
Бункер Сталина-42. Гриф снят
900
1.17 часа
Бункер Сталина-42. Гриф снят
346 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
590
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
325 отзывов
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
550
1.5 часа
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
302 отзыва
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
скидка10%
700
630
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
199 отзывов
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки