ВДНХ — это мощь сталинского ампира, оригинальное оформление каждого павильона и национальный колорит народов бывшего СССР. Вы прогуляетесь 👣 по классическому маршруту, подготовленному для основного знакомства с территорией выставки, увидите знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» и познакомитесь с каждым павильоном отдельно, рассмотрев их в деталях.

Вы сможете попасть внутрь павильона «Армения» и полюбоваться резным фронтоном карельского павильона. Перенесетесь в окрестности Петербурга рядом с Ленинградским павильоном и полюбуетесь красивейшим азербайджанским, а также сможете побывать в аутентичном советском гастрономе.

На экскурсии 🧭 вы узнаете: