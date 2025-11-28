Царь Алексей Михайлович очень любил пиво, приготовленное на Сытном дворе. Его сын Пётр I привёз в Россию голландских и немецких пивоваров. Так складывалась история столичного пива — постепенно она приведёт нас в бар «Жигули».
Там мы попробуем продукцию Московского пивкомбината, поговорим о тайнах Нового Арбата и дружбе ресторана «Прага» и магазина «Берёзка».
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- станция метро «Арбатская».
- Дом приёмов МИД.
- здание Моссельпрома.
- Домжур.
- ресторан «Прага».
- роддом Грауэрмана.
- литературный подвал на Старом Арбате.
- Собачья площадка.
- казино «Метелица».
- пивной бар «Жигули».
Вы узнаете:
- кто первым изготовил пивной напиток в Москве.
- где располагалась знаменитая Собачья площадка, которая не имеет никакого отношения к местам выгула пёсиков.
- во что превратился Калининский проспект.
- что скрывается под землёй на Новом Арбате.
- почему пивной бар «Жигули» так называется.
- почему продавцы в «Берёзке» и официанты ресторана «Прага» были настоящими друзьями.
- какие бары, рестораны и казино оставили яркий след в московской культуре.
Организационные детали
- Строго 18+.
- Мы пройдём около 3 км. пешком.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно (по желанию).
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода метро «Арбатская» (синяя ветка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6296 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатомЗадать вопрос
