Девичники дореволюционной России

Отправиться в путешествие в конец 19 века по самому женскому маршруту в Москве
Это экскурсия-погружение в прошлое. Вы увидите доходные дома и представите, как могли бы прийти сюда за покупками. Познакомитесь с театрами и культурными местами, где могли бы выгулять свои наряды.

Мы обсудим истории женщин, которые повлияли на экономику тех лет, их непутёвых мужей и главные сплетни города.
Девичники дореволюционной России
Девичники дореволюционной России
Девичники дореволюционной России
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Где раньше покупали лучшие наряды, чай, предметы интерьера и картины.
  • Где в Москве 19 века можно было поплескаться в бассейне, а где — упасть в фонтан.
  • Какой бизнес открыли в столице французы, а какой — шотландцы.
  • Как любовный треугольник довёл его участников до самоубийства.
  • Кто продал свою честь за миллион рублей.
  • Как надо было одеваться в театр.
  • И многое другое.

Основные точки маршрута:

  • Хлудовские и Сандуновские бани — как центры притяжения и решения всех деловых вопросов.
  • Доходные дома Третьяковых, Михайлова, Фирсановой — места, где горожане мечтали жить, а предприниматели — снимать помещения для бизнеса.
  • Дворец Благородного дворянского собрания и Большой театр — главные культурные доминанты.
  • Третьяковский проезд, Петровский пассаж и ЦУМ — локации дореволюционного шопинга.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Театрального проезда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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