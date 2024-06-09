Это экскурсия-погружение в прошлое. Вы увидите доходные дома и представите, как могли бы прийти сюда за покупками. Познакомитесь с театрами и культурными местами, где могли бы выгулять свои наряды.
Мы обсудим истории женщин, которые повлияли на экономику тех лет, их непутёвых мужей и главные сплетни города.
Мы обсудим истории женщин, которые повлияли на экономику тех лет, их непутёвых мужей и главные сплетни города.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Где раньше покупали лучшие наряды, чай, предметы интерьера и картины.
- Где в Москве 19 века можно было поплескаться в бассейне, а где — упасть в фонтан.
- Какой бизнес открыли в столице французы, а какой — шотландцы.
- Как любовный треугольник довёл его участников до самоубийства.
- Кто продал свою честь за миллион рублей.
- Как надо было одеваться в театр.
- И многое другое.
Основные точки маршрута:
- Хлудовские и Сандуновские бани — как центры притяжения и решения всех деловых вопросов.
- Доходные дома Третьяковых, Михайлова, Фирсановой — места, где горожане мечтали жить, а предприниматели — снимать помещения для бизнеса.
- Дворец Благородного дворянского собрания и Большой театр — главные культурные доминанты.
- Третьяковский проезд, Петровский пассаж и ЦУМ — локации дореволюционного шопинга.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Театрального проезда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 37 туристов
Меня зовут Саша, и я экскурсовод. Мои экскурсии — это искусство для всех! Это не опера, на которой сложно разобрать слова, и не выставка современного искусства, где сложно отличить объект от таблички «Осторожно, мокрый пол!». Каждый может отправиться со мной на экскурсию без подготовки и забрать с собой множество понятных и прикладных знаний.Задать вопрос
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