Узнать, как жили российские правители, и увидеть дубы, которые ещё помнят маленького Петра I
Коломенское видело, как взрослел Пётр I, и сохранило шедевры архитектуры, которые позже были внесены в список наследия ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями дворцового села и прикоснётесь к его истории.
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Описание
Что вас ожидает
Царская дорога и Передние ворота
Российские правители и почётные заграничные гости въезжали в Коломенское по «посольской» дороге, со стороны Москвы-реки, и попадали на Государев двор. Белокаменные Передние ворота 17 века сохранились до наших дней. С ними вы первым делом и познакомитесь.
Государев двор и домовая церковь Романовых
А затем в самом центре Государева двора полюбуетесь на сияние купола красивой церкви. Она появилась тут тоже в 17 веке вместо деревянного домового храма семьи Романовых. Сюда на службу приходила только царская семья и ближайшее окружение царя. Церковь посвящена одной из самых известных икон — чудотворному образу Божией Матери Казанской. Именно она считалась покровительницей династии Романовых. Эту икону вы обязательно увидите.
Храм Вознесения Господня
Дальше вы отправитесь к настоящему архитектурному сокровищу, которое возвышается над водами Москвы-реки. Его заложил в 16 веке итальянский архитектор Пьетро Анибале, известный на Руси под именем Петра Фрязина. Это самый первый в России каменный шатровый храм. Он внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
На прогулке по живописному парку «Коломенское» вы узнаете:
- под какими дубами молодой Пётр I осваивал книжную премудрость,
- на шатёр какой церкви нужно было взобраться по верёвке, чтобы выиграть корову,
- как выглядит половецкая баба с могилы воина-язычника,
- какие камни в Коломенском исполняют желания,
- а также много других интересных исторических фактов.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Коломенская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.