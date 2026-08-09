Узнать, как жили российские правители, и увидеть дубы, которые ещё помнят маленького Петра I
Дворцовое село Коломенское — любимая загородная резиденция царей. Практически все Романовы жили здесь, правили страной, устраивали приёмы.
Коломенское видело, как взрослел Пётр I, и сохранило шедевры архитектуры, которые позже были внесены в список наследия ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями дворцового села и прикоснётесь к его истории.
Описание билета
Царская дорога и Передние ворота
Российские правители и почётные заграничные гости въезжали в Коломенское по «посольской» дороге, со стороны Москвы-реки, и попадали на Государев двор. Белокаменные Передние ворота 17 века сохранились до наших дней. С ними вы первым делом и познакомитесь.
Государев двор и домовая церковь Романовых
А затем в самом центре Государева двора полюбуетесь на сияние купола красивой церкви. Она появилась тут тоже в 17 веке вместо деревянного домового храма семьи Романовых. Сюда на службу приходила только царская семья и ближайшее окружение царя. Церковь посвящена одной из самых известных икон — чудотворному образу Божией Матери Казанской. Именно она считалась покровительницей династии Романовых. Эту икону вы обязательно увидите.
Храм Вознесения Господня
Дальше вы отправитесь к настоящему архитектурному сокровищу, которое возвышается над водами Москвы-реки. Его заложил в 16 веке итальянский архитектор Пьетро Анибале, известный на Руси под именем Петра Фрязина. Это самый первый в России каменный шатровый храм. Он внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
На прогулке по живописному парку «Коломенское» вы узнаете:
под какими дубами молодой Пётр I осваивал книжную премудрость,
на шатёр какой церкви нужно было взобраться по верёвке, чтобы выиграть корову,
как выглядит половецкая баба с могилы воина-язычника,
какие камни в Коломенском исполняют желания,
а также много других интересных исторических фактов.
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Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Стандартный
1300 ₽
Дети до 14 лет
1100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Коломенская»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
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Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
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