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Дворцовое Коломенское - царские праздники и будни

Узнать, как жили российские правители, и увидеть дубы, которые ещё помнят маленького Петра I
Дворцовое село Коломенское — любимая загородная резиденция царей. Практически все Романовы жили здесь, правили страной, устраивали приёмы.

Коломенское видело, как взрослел Пётр I, и сохранило шедевры архитектуры, которые позже были внесены в список наследия ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями дворцового села и прикоснётесь к его истории.
Дворцовое Коломенское - царские праздники и будни
Дворцовое Коломенское - царские праздники и будни
Дворцовое Коломенское - царские праздники и будни

Описание билета

Царская дорога и Передние ворота

Российские правители и почётные заграничные гости въезжали в Коломенское по «посольской» дороге, со стороны Москвы-реки, и попадали на Государев двор. Белокаменные Передние ворота 17 века сохранились до наших дней. С ними вы первым делом и познакомитесь.

Государев двор и домовая церковь Романовых

А затем в самом центре Государева двора полюбуетесь на сияние купола красивой церкви. Она появилась тут тоже в 17 веке вместо деревянного домового храма семьи Романовых. Сюда на службу приходила только царская семья и ближайшее окружение царя. Церковь посвящена одной из самых известных икон — чудотворному образу Божией Матери Казанской. Именно она считалась покровительницей династии Романовых. Эту икону вы обязательно увидите.

Храм Вознесения Господня

Дальше вы отправитесь к настоящему архитектурному сокровищу, которое возвышается над водами Москвы-реки. Его заложил в 16 веке итальянский архитектор Пьетро Анибале, известный на Руси под именем Петра Фрязина. Это самый первый в России каменный шатровый храм. Он внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

На прогулке по живописному парку «Коломенское» вы узнаете:

  • под какими дубами молодой Пётр I осваивал книжную премудрость,
  • на шатёр какой церкви нужно было взобраться по верёвке, чтобы выиграть корову,
  • как выглядит половецкая баба с могилы воина-язычника,
  • какие камни в Коломенском исполняют желания,
  • а также много других интересных исторических фактов.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Стандартный1300 ₽
Дети до 14 лет1100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Коломенская»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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Карина
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 20 минут
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