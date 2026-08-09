Дворцовое село Коломенское — любимая загородная резиденция царей. Практически все Романовы жили здесь, правили страной, устраивали приёмы. Коломенское видело, как взрослел Пётр I, и сохранило шедевры архитектуры, которые позже были внесены в список наследия ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями дворцового села и прикоснётесь к его истории.

Описание билета

Царская дорога и Передние ворота

Российские правители и почётные заграничные гости въезжали в Коломенское по «посольской» дороге, со стороны Москвы-реки, и попадали на Государев двор. Белокаменные Передние ворота 17 века сохранились до наших дней. С ними вы первым делом и познакомитесь.

Государев двор и домовая церковь Романовых

А затем в самом центре Государева двора полюбуетесь на сияние купола красивой церкви. Она появилась тут тоже в 17 веке вместо деревянного домового храма семьи Романовых. Сюда на службу приходила только царская семья и ближайшее окружение царя. Церковь посвящена одной из самых известных икон — чудотворному образу Божией Матери Казанской. Именно она считалась покровительницей династии Романовых. Эту икону вы обязательно увидите.

Храм Вознесения Господня

Дальше вы отправитесь к настоящему архитектурному сокровищу, которое возвышается над водами Москвы-реки. Его заложил в 16 веке итальянский архитектор Пьетро Анибале, известный на Руси под именем Петра Фрязина. Это самый первый в России каменный шатровый храм. Он внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

На прогулке по живописному парку «Коломенское» вы узнаете: