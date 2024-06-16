Музей-заповедник «Царицыно» — одно из столичных мест must-see. Мы отправимся туда на комфортабельном автобусе. В пути вы послушаете рассказ гида о возведении загородной резиденции Екатерины Великой.
А в парке начнётся пешеходная часть экскурсии: вы осмотрите архитектурный ансамбль снаружи, погуляете по живописным дорожкам, посетите Большой дворец и Хлебный дом.
А в парке начнётся пешеходная часть экскурсии: вы осмотрите архитектурный ансамбль снаружи, погуляете по живописным дорожкам, посетите Большой дворец и Хлебный дом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите императорскую резиденцию, построенную для Екатерины II в 18 веке зодчими В. Баженовым и М. Казаковым.
- Узнаете, откуда взялась идея возвести в селе Чёрная Грязь роскошный дворцово-парковый ансамбль Царицыно.
- Послушаете, как поддерживался в надлежащем виде геометрически выверенный парк вокруг дворца с его многочисленными гротами, мостиками и беседками, построенными для развлечения знати.
- Посетите центральные сооружения дворцово-паркового ансамбля — Большой дворец с музейным пространством внутри и кухонный корпус — Хлебный дом.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
- Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе или микроавтобусе — в зависимости от размера группы.
- Входные билеты включены в стоимость.
в воскресенье в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 200 ₽
|Дети до 7 лет
|2 300 ₽
|Пенсионеры
|3 100 ₽
|Школьники
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В гостинице «Лесная Сафмар»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 145 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
1.5 часа
Царицыно: выбор императрицы
Восхититься архитектурой дворца, раскрыть его тайны и проникнуться духом эпохи
Начало: От Главного входа
Расписание: в субботу в 15:30
12 июня в 15:30
15 июня в 15:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царственное Царицыно: путешествие по резиденции Екатерины Великой
Познакомьтесь с уникальной историей и архитектурой Царицыно, пройдитесь по мостикам и полюбуйтесь башней "Руина", павильоном "Миловида"
Начало: У входа в парк у ворот музея-заповедника
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.