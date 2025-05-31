Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест «Открыть Пречистенку с детьми»
Сосчитать львов, узнать архитектурные стили и познакомиться с одним из интереснейших районов Москвы
16 окт в 11:00
21 окт в 11:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 08:00
17 сен в 08:00
1200 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 16 чел.
Шоколадный квиз-баттл: вкусная игра на московской мануфактуре
Командное соревнование за звание лучших знатоков шоколада для взрослых и детей с 12 лет
Начало: Возле метро «Шоссе Энтузиастов»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана31 мая 2025Получилась очень крутая прогулка! Необычные места, в которые сами бы мы никогда не додумались зайти. Единственное, что могу порекомендовать будущим
- ЮЮрий7 мая 2025То, что хотели.
- ССергей29 марта 2025Компания четырех человек возрастом 55, 33, 13, 10 лет. Всем было интересно.
- ГГалина24 сентября 2024Удобный формат экскурсии. Мы гуляли, узнавали новые факты, искали ответы, заходили в музеи и рестораны. Нет привязки ко времени и другим людям.
- ЕЕлена11 июля 2024Отличный внимательный эрудированный экскурсовод. Для заинтересованных детей прекрасный выбор! После экскурсии остались рисованные карты и заметочки, дети хранят, мне кажется, это означает, что им определенно понравилось!
- ТТатьяна18 июля 2022Эксурсия детям 12 лет и мне очень понравилась. Доступная подача информации, задания, направляющие внимание, доброжелательность.
- ЕЕкатерина5 июня 2022Прихожу к Елене уже не первый раз - великолепный экскурсовод, интереснейший материал, увлекательная прогулка и для детей, и для взрослых,
- ААнна30 июня 2021Очень увлекательная Экскурсия,дети в восторге. Елена очень приятный человек и знающий экскурсовод. Огромное спасибо за вечер
- ИИрина20 августа 2020Экскурсия была хорошо подготовлена и проведена, погода тоже не подвела, но у нас были дети разного возраста 4 и 9,лучше если будут одного.
- OOlga26 июля 2018Экскурсия с Еленой очень понравилась, было интересно и взрослым и ребёнку, мальчику в возрасте 11 лет. Елена прекрасно владеет материалом
- ТТатьяна18 апреля 2016Прекрасная, увлекательная экскурсия. Елена - очень профессиональный гид. Хочется продолжать слушать ее бесконечно. Квестом я, пожалуй, это мероприятие всё же не назвала, но экскурсия действительно очень и очень достойная. Будем ходить с Еленой еще.
- ЕЕлена30 ноября 2015Детям очень понравилось. Удивило меня то, что через пару дней моя 6-летняя дочь выдала мне информацию, которая содержалась в экскурсии.
