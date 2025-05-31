Мои заказы

Квесты на 12 человек – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты на 12 человек» в Москве, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия-квест «Открыть Пречистенку с детьми»
Пешая
2 часа
8 отзывов
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест «Открыть Пречистенку с детьми»
Сосчитать львов, узнать архитектурные стили и познакомиться с одним из интереснейших районов Москвы
16 окт в 11:00
21 окт в 11:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Пешая
3.5 часа
4 отзыва
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 08:00
17 сен в 08:00
1200 ₽ за всё до 5 чел.
Шоколадный квиз-баттл: вкусная игра на московской мануфактуре
1.5 часа
Групповая
до 16 чел.
Шоколадный квиз-баттл: вкусная игра на московской мануфактуре
Командное соревнование за звание лучших знатоков шоколада для взрослых и детей с 12 лет
Начало: Возле метро «Шоссе Энтузиастов»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    31 мая 2025
    Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
    Получилась очень крутая прогулка! Необычные места, в которые сами бы мы никогда не додумались зайти. Единственное, что могу порекомендовать будущим
    читать дальше

    экскурсантам, покупайте этот квест очень заблаговременно, тк организатор на самом деле отвечает в течение суток, а в нашем случае даже чуть больше. Но он об этом честно предупреждает, поэтому оценку не снизила, хотя пришлось немного понервничать))). Дело в том, что у нас это выпало на последний день пребывания в Москве и мы очень боялись не успеть. Но всё обошлось и нам всё очень понравилось! Спасибо!

  • Ю
    Юрий
    7 мая 2025
    Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
    То, что хотели.
  • С
    Сергей
    29 марта 2025
    Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
    Компания четырех человек возрастом 55, 33, 13, 10 лет. Всем было интересно.
  • Г
    Галина
    24 сентября 2024
    Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
    Удобный формат экскурсии. Мы гуляли, узнавали новые факты, искали ответы, заходили в музеи и рестораны. Нет привязки ко времени и другим людям.
  • Е
    Елена
    11 июля 2024
    Экскурсия-квест «Открыть Пречистенку с детьми»
    Отличный внимательный эрудированный экскурсовод. Для заинтересованных детей прекрасный выбор! После экскурсии остались рисованные карты и заметочки, дети хранят, мне кажется, это означает, что им определенно понравилось!
  • Т
    Татьяна
    18 июля 2022
    Экскурсия-квест «Открыть Пречистенку с детьми»
    Эксурсия детям 12 лет и мне очень понравилась. Доступная подача информации, задания, направляющие внимание, доброжелательность.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2022
    Экскурсия-квест «Открыть Пречистенку с детьми»
    Прихожу к Елене уже не первый раз - великолепный экскурсовод, интереснейший материал, увлекательная прогулка и для детей, и для взрослых,
    читать дальше

    по пути я для себя сделала массу открытий! Спасибо огромное! рекомендую всем - особенно будет интересно деткам 12 лет - у них уже есть кое-какие знания, они в том возрасте, когда любят ребусы, отвечают на вопросы и разгадывают загадки, сходу запоминают удивительные истории. Спасибо!

  • А
    Анна
    30 июня 2021
    Экскурсия-квест «Открыть Пречистенку с детьми»
    Очень увлекательная Экскурсия,дети в восторге. Елена очень приятный человек и знающий экскурсовод. Огромное спасибо за вечер
  • И
    Ирина
    20 августа 2020
    Экскурсия-квест «Открыть Пречистенку с детьми»
    Экскурсия была хорошо подготовлена и проведена, погода тоже не подвела, но у нас были дети разного возраста 4 и 9,лучше если будут одного.
  • O
    Olga
    26 июля 2018
    Экскурсия-квест «Открыть Пречистенку с детьми»
    Экскурсия с Еленой очень понравилась, было интересно и взрослым и ребёнку, мальчику в возрасте 11 лет. Елена прекрасно владеет материалом
    читать дальше

    и увлекательно рассказывает об архитектуре и истории московских семейств. У нас сложилось ощущение, что мы совершили путешествие по Москве 17-20 веков. Спасибо большое! Ольга

  • Т
    Татьяна
    18 апреля 2016
    Экскурсия-квест «Открыть Пречистенку с детьми»
    Прекрасная, увлекательная экскурсия. Елена - очень профессиональный гид. Хочется продолжать слушать ее бесконечно. Квестом я, пожалуй, это мероприятие всё же не назвала, но экскурсия действительно очень и очень достойная. Будем ходить с Еленой еще.
  • Е
    Елена
    30 ноября 2015
    Экскурсия-квест «Открыть Пречистенку с детьми»
    Детям очень понравилось. Удивило меня то, что через пару дней моя 6-летняя дочь выдала мне информацию, которая содержалась в экскурсии.
    читать дальше

    Все осело и впиталось. Мне очень понравилось. Четко. Ясно. Для деток 6 лет, то что надо. Да нам было очень интересно. Что-то и я не знала. Здорово, что с детками, которым только будет 6, можно с легкостью познавать Москву. Елена, спасибо!

