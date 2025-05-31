читать дальше

экскурсантам, покупайте этот квест очень заблаговременно, тк организатор на самом деле отвечает в течение суток, а в нашем случае даже чуть больше. Но он об этом честно предупреждает, поэтому оценку не снизила, хотя пришлось немного понервничать))). Дело в том, что у нас это выпало на последний день пребывания в Москве и мы очень боялись не успеть. Но всё обошлось и нам всё очень понравилось! Спасибо!