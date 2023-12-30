Приглашаем вас на увлекательную экскурсию-прогулку по парку Сокольники и Музею-фабрике елочных игрушек с погружением в настоящую новогоднюю сказку!
Ближайшие даты:
30
дек
дек
4
янв
янв
6
янв
янв
13
янв
янв
20
янв
янв
9
ноя
ноя
16
ноя
ноя
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|2 700 ₽
|Школьный (с 7 до 17 лет)
|2 500 ₽
|Пенсионный
|2 700 ₽
|Студенческий
|2 700 ₽
|Семейный (1 взрослый + 2 школьных)
|7 350 ₽
|Семейный (2 взрослых + 2 школьных)
|9 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Парк Сокольники
- Музей-фабрика елочных игрушек
Описание
Что вас ожидает Гостей музея-фабрики встретят профессиональные экскурсоводы, которые обеспечат погружение в сказочную новогоднюю атмосферу, в увлекательной и развлекательной форме поведают о секретах ремесла стеклодувов и художников, покажут, как празднуют Новый год в разных странах и на континентах. Гостям точно запомнится выставочная часть экспозиции, где представлены старинные игрушки ХХ века и лучшие образцы современных елочных украшений и, конечно, Мост исполнения желаний, где можно загадать свое самое заветное!
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гидом от места встречи до музея
- Пешеходная экскурсия-прогулка по главной аллее парка
- Экскурсия в музее-фабрике елочных игрушек
- Мастер-класс
- Что не входит
- Трансфер до места встречи
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция метро «Площадь Революции»Завершение: Парк Сокольники
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Сбор на платформе станции метро «Площадь революции»
- В центре зала у большого экрана в центре платформы. Табличка у экскурсовода «Дорогая моя столица»
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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