Экскурсия по Музею-фабрике елочных игрушек с творческим мастер-классом

Мастер-класс в группе в Москве
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию-прогулку по парку Сокольники и Музею-фабрике елочных игрушек с погружением в настоящую новогоднюю сказку!
Экскурсия по Музею-фабрике елочных игрушек с творческим мастер-классом
Экскурсия по Музею-фабрике елочных игрушек с творческим мастер-классом
Экскурсия по Музею-фабрике елочных игрушек с творческим мастер-классом
Экскурсия по Музею-фабрике елочных игрушек с творческим мастер-классом
Экскурсия по Музею-фабрике елочных игрушек с творческим мастер-классом
Экскурсия по Музею-фабрике елочных игрушек с творческим мастер-классом
Ближайшие даты:
30
дек
4
янв
6
янв
13
янв
20
янв
9
ноя
16
ноя
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)2 700 ₽
Школьный (с 7 до 17 лет)2 500 ₽
Пенсионный2 700 ₽
Студенческий2 700 ₽
Семейный (1 взрослый + 2 школьных)7 350 ₽
Семейный (2 взрослых + 2 школьных)9 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Парк Сокольники
  • Музей-фабрика елочных игрушек

Описание

Что вас ожидает Гостей музея-фабрики встретят профессиональные экскурсоводы, которые обеспечат погружение в сказочную новогоднюю атмосферу, в увлекательной и развлекательной форме поведают о секретах ремесла стеклодувов и художников, покажут, как празднуют Новый год в разных странах и на континентах. Гостям точно запомнится выставочная часть экспозиции, где представлены старинные игрушки ХХ века и лучшие образцы современных елочных украшений и, конечно, Мост исполнения желаний, где можно загадать свое самое заветное!

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гидом от места встречи до музея
  • Пешеходная экскурсия-прогулка по главной аллее парка
  • Экскурсия в музее-фабрике елочных игрушек
  • Мастер-класс
Что не входит
  • Трансфер до места встречи
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Площадь Революции»
Завершение: Парк Сокольники
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Сбор на платформе станции метро «Площадь революции»
  • В центре зала у большого экрана в центре платформы. Табличка у экскурсовода «Дорогая моя столица»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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