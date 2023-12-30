Описание

Что вас ожидает Гостей музея-фабрики встретят профессиональные экскурсоводы, которые обеспечат погружение в сказочную новогоднюю атмосферу, в увлекательной и развлекательной форме поведают о секретах ремесла стеклодувов и художников, покажут, как празднуют Новый год в разных странах и на континентах. Гостям точно запомнится выставочная часть экспозиции, где представлены старинные игрушки ХХ века и лучшие образцы современных елочных украшений и, конечно, Мост исполнения желаний, где можно загадать свое самое заветное!