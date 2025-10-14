Мои заказы

Экскурсия в Оружейную палату и Александровский сад

Оружейная палата — настоящая сокровищница Кремля Здесь хранятся царские регалии и одежды, уникальные драгоценности и памятники оружейного мастерства.

Вы пройдете по экспозиции музея вместе с местным гидом, а также прогуляетесь по Александровскому саду, увидите Царь-пушку и другие достопримечательности.
5
2 отзыва
Экскурсия в Оружейную палату и Александровский сад
Экскурсия в Оружейную палату и Александровский сад
Экскурсия в Оружейную палату и Александровский сад

Описание билета

Прогулка по Александровскому саду Вы встретитесь с профессиональным аккредитованным московским гидом у памятника Жукову. Экскурсовод расскажет о центре города и заведет на Красную площадь. После вы пройдете мимо Вечного огня и по всему Александровскому саду вдоль кремлевских стен. Туристы узнают всё самое важное об этапах строительства кремлей в Москве, о реке Неглинне, протекающей прямо под ногами, об особенностях развода караула у Вечного огня и других достопримечательностях по пути. Оружейная палата Кремля Гид поможет обменять ваучеры в Оружейную палату на билеты в кассах Кремля. Затем вы побываете у Боровицкой башни, где вы зайдете на территорию Кремля и пойдете на экскурсию по Оружейной палате. После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по территории Кремля, увидеть Царь-пушку и Царь-колокол. Важная информация:
  • Билеты на экскурсию в Оружейную палату не включены в стоимость. Их приобретает гид заранее: для этого вам нужно будет перечислить деньги гиду на карту (гид напишет инструкцию в сообщении) • Для оформления экскурсии необходимо сообщить ФИО сопровождающего группы, ему необходимо будет взять с собой паспорт.
  • В Оружейной палате вас будет сопровождать кремлевский гид в составе группы (или индивидуально — за дополнительную оплату).

Все дни кроме четверга в 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Александровский сад
  • Охотный ряд
  • Красная площадь
  • Вечный огонь
  • Оружейная палата
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в Оружейную палату (оплачиваются дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Охотный ряд, памятник Жукову
Завершение: Оружейная палата
Когда и как рано покупать?
Когда: Все дни кроме четверга в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Билеты на экскурсию в Оружейную палату не включены в стоимость. Их приобретает гид заранее: для этого вам нужно будет перечислить деньги гиду на карту (гид напишет инструкцию в сообщении)
  • Для оформления экскурсии необходимо сообщить ФИО сопровождающего группы, ему необходимо будет взять с собой паспорт
  • В Оружейной палате вас будет сопровождать кремлевский гид в составе группы (или индивидуально - за дополнительную оплату)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
Диана
14 окт 2025
Очень понравилось,плохо,что нельзя фотографировать(на территории Кремля очень красиво. Рекомендую посетить все храмы.
А
Анна
5 окт 2025

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Пешая
1 час
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Откройте для себя величие Красной площади и тайны Александровского сада, наслаждаясь историей и культурой столицы в компании опытного гида
Начало: У касс Кремля внутри сада
21 ноя в 18:00
28 ноя в 18:00
650 ₽ за человека
Всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду
Пешая
2 часа
44 отзыва
Групповая
Всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду
Познавательная прогулка вокруг Кремля, чтобы глубже познакомиться с Москвой и её историей
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
22 ноя в 11:30
23 ноя в 11:30
800 ₽ за человека
Экскурсия в Оружейную палату
1.5 часа
104 отзыва
Билеты
Экскурсия в Оружейную палату
Начало: Александровский сад
Расписание: Кроме четверга, 9:00 и 13:00 - время выдачи билетов
Сегодня в 15:00
21 ноя в 10:00
4000 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве