Оружейная палата — настоящая сокровищница Кремля Здесь хранятся царские регалии и одежды, уникальные драгоценности и памятники оружейного мастерства.
Вы пройдете по экспозиции музея вместе с местным гидом, а также прогуляетесь по Александровскому саду, увидите Царь-пушку и другие достопримечательности.
Описание билетаПрогулка по Александровскому саду Вы встретитесь с профессиональным аккредитованным московским гидом у памятника Жукову. Экскурсовод расскажет о центре города и заведет на Красную площадь. После вы пройдете мимо Вечного огня и по всему Александровскому саду вдоль кремлевских стен. Туристы узнают всё самое важное об этапах строительства кремлей в Москве, о реке Неглинне, протекающей прямо под ногами, об особенностях развода караула у Вечного огня и других достопримечательностях по пути. Оружейная палата Кремля Гид поможет обменять ваучеры в Оружейную палату на билеты в кассах Кремля. Затем вы побываете у Боровицкой башни, где вы зайдете на территорию Кремля и пойдете на экскурсию по Оружейной палате. После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по территории Кремля, увидеть Царь-пушку и Царь-колокол. Важная информация:
- Билеты на экскурсию в Оружейную палату не включены в стоимость. Их приобретает гид заранее: для этого вам нужно будет перечислить деньги гиду на карту (гид напишет инструкцию в сообщении) • Для оформления экскурсии необходимо сообщить ФИО сопровождающего группы, ему необходимо будет взять с собой паспорт.
- В Оружейной палате вас будет сопровождать кремлевский гид в составе группы (или индивидуально — за дополнительную оплату).
Все дни кроме четверга в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александровский сад
- Охотный ряд
- Красная площадь
- Вечный огонь
- Оружейная палата
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Оружейную палату (оплачиваются дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Охотный ряд, памятник Жукову
Завершение: Оружейная палата
Когда и как рано покупать?
Когда: Все дни кроме четверга в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Билеты на экскурсию в Оружейную палату не включены в стоимость. Их приобретает гид заранее: для этого вам нужно будет перечислить деньги гиду на карту (гид напишет инструкцию в сообщении)
- Для оформления экскурсии необходимо сообщить ФИО сопровождающего группы, ему необходимо будет взять с собой паспорт
- В Оружейной палате вас будет сопровождать кремлевский гид в составе группы (или индивидуально - за дополнительную оплату)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
14 окт 2025
Очень понравилось,плохо,что нельзя фотографировать(на территории Кремля очень красиво. Рекомендую посетить все храмы.
А
Анна
5 окт 2025
Входит в следующие категории Москвы
