Откройте тайны Кремля и Александровского сада на увлекательной экскурсии-квесте, где древние символы и загадки оживают прямо перед вами.
Исследуйте Боровицкий холм и узнайте, что скрывают стены древнего города — призы ждут самых внимательных!
Исследуйте Боровицкий холм и узнайте, что скрывают стены древнего города — призы ждут самых внимательных!
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание квеста
О чем эта экскурсия? Наша экскурсия-квест прекрасно подойдет как компании любопытных детей, так и компании не потерявших дух авантюризма и любознательности взрослых. Что вы узнаете:
- Как выглядят скрижали истории, записанные на кремлевских башнях и стенах?
- В чем тайны Боровицкого холма, Кутафьей и Троицкой башен? Где под современным Александровским садом проходит русло реки Неглинки? Как назывался и как выглядел Александровский сад в начале XIX-го и в начале XX-го века?
- Что у стен древнего города делают львы, орлы, единороги? Какие послания несут нам сюжеты былин и сказок, запечатленных в фонтанной группе Зураба Церетели? Где находится главный московский терем и что за славянские символы красуются на его стенах? Обо всем этом и не только вы узнаете на нашей прогулке вокруг стен древнего города, среди дорожек, клумб, памятных знаков истории и деревьев Александровского сада. А тех, сможет справиться с заданием и взломает тайный код города, ждут сладкие призы!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александровский сад
- Манежная площадь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча на улице у выхода из метро Выход №5. Метр
Завершение: Манежная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Встреча на улице у выхода из метро Выход №5. Метро "Александровский, сад","Боровицкая","Библиотека им. Ленина"
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
21 сен 2024
Были на экскурсии с детьми 11 и 6 лет. Экскурсия пролетела незаметно. Программа очень интересная. Мария-гид, которая проводила экскурсию просто супер рассказывает очень интересно и детям и взрослым. Даже взрослые узнали много нового. Для детей все подобрано гармонично и для знаний и подвижные игры. Экскурсию рекомендую.
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