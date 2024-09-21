М Марина

Были на экскурсии с детьми 11 и 6 лет. Экскурсия пролетела незаметно. Программа очень интересная. Мария-гид, которая проводила экскурсию просто супер рассказывает очень интересно и детям и взрослым. Даже взрослые узнали много нового. Для детей все подобрано гармонично и для знаний и подвижные игры. Экскурсию рекомендую.