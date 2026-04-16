Концерт «Золотые хиты 80-90-х» - на панорамном теплоходе River Palace
Услышать известные хиты, проплывая мимо небоскрёбов Москва-сити
Ищете идеальное место для особенного события? Мечтаете совместить захватывающие виды и живую музыку? Ресторан на панорамном теплоходе – это то, что вам нужно! Не упустите возможность насладиться живой музыкой на корабле и наполнить вечер яркими ритмами в стиле диско и лёгкой ностальгией.
Концерт на корабле в Москве – это больше, чем просто ужин, это настоящее приключение. В программе концерта хиты советской и мировой эстрады, которые исполняли Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, ABBA, Scorpions, Whitney Houston, Adriano Celentano, Ricchi e Poveri, Boney-М, Enrique Iglesias, Al Bano и Romina Power и многие другие.
Достопримечательности по маршруту
Начало прогулки — от причала «Национальный центр „Россия“» в Москва-Сити (Сити-Экспоцентр).
По пути — знаменитые места Москвы: Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру 1 — Новая Третьяковка — Парк Культуры и отдыха им. Горького — Академия наук РФ — стадион Лужники — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — Киевский вокзал — Дом Правительства Москвы — Гостиница «Украина» — Москва-Сити.
Организационные детали
Прогулка проходит на теплоходе River Palace
На борту есть бар (оплачивается отдельно по меню), столики, туалет, кондиционер, тёплые пледы
Можно с детской коляской
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стоимость одного билета за столиком на 2 человека
4000 ₽
Стоимость одного билета за столиком на 4 человека
4000 ₽
Стоимость одного билета за столиком на 12 человек
4000 ₽
Стоимость одного билета за столиком на 10 человек
6000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала "Национальный центр"Россия " " (Сити-Экспоцентр)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18208 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте читать дальшеуменьшить
мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
С
Светлана
Концерт запомнился хорошо, оставил только положительные эмоции. В ресторане цены были вполне нормальные, не выше, чем в театральных заведениях обычно. Обслуживание тоже порадовало — быстро и без задержек. А Екатерина с Элиной действительно сделали вечер приятным, обе очень приятные в общении.
Вам был полезен этот отзыв?
С
София
Во время концерта играли знаменитые мелодии, которые всем зрителям были хорошо знакомы и нравились.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Василий
Концерт оставил приятные впечатления. В ресторане цены вполне адекватные, не дороже, чем обычно в театре. Обслуживали быстро, а Екатерина с Элиной были просто замечательными.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Полина
Всем понравился такой необычный формат встречи! Думаю, летом обязательно вернемся снова, потому что на верхней палубе пока прохладно, хотя пледы выдают.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Максим
Очень классное место. Атмосфера приятная, концерт был на уровне, еда вкусная и при этом цены вполне адекватные. На втором этаже есть открытая терраса с столиками, где можно спокойно посидеть. Еще дают пледы, что приятно, если прохладно. Официантов там много, обслуживание быстрое, а бар хорошо укомплектован.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Концерт «Золотые хиты 80-90-х» - на панорамном теплоходе River Palace»