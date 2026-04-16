Ищете идеальное место для особенного события? Мечтаете совместить захватывающие виды и живую музыку? Ресторан на панорамном теплоходе – это то, что вам нужно! Не упустите возможность насладиться живой музыкой на корабле и наполнить вечер яркими ритмами в стиле диско и лёгкой ностальгией.

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Описание экскурсии

Концерт на корабле в Москве – это больше, чем просто ужин, это настоящее приключение. В программе концерта хиты советской и мировой эстрады, которые исполняли Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, ABBA, Scorpions, Whitney Houston, Adriano Celentano, Ricchi e Poveri, Boney-М, Enrique Iglesias, Al Bano и Romina Power и многие другие.

Достопримечательности по маршруту

Начало прогулки — от причала «Национальный центр „Россия“» в Москва-Сити (Сити-Экспоцентр).

По пути — знаменитые места Москвы: Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру 1 — Новая Третьяковка — Парк Культуры и отдыха им. Горького — Академия наук РФ — стадион Лужники — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — Киевский вокзал — Дом Правительства Москвы — Гостиница «Украина» — Москва-Сити.

Организационные детали