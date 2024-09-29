Для тех, кто хочет с пользой погулять по центру Москвы и получить классные фото, гид-фотограф и профессиональная камера — главные помощники:) На дружеской фотопрогулке вы увидите главные достопримечательности, фешенебельные улочки и самую противоречивую локацию центра — место, в котором сошлось прошлое и будущее. А мы запечатлеем вас настоящих!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
- Наша фотопрогулка начнётся у памятника Жукову и здания Государственного Исторического Музея. По желанию сможем сделать несколько красивых фото на Охотном ряду
- Далее отправимся на Красную площадь и запечатлеем её со всех ракурсов — и с вами в каждом кадре!
- Затем нас ждёт ГУМ! Вы попробуете схватить турецкое мороженое на кофейной улочке неподалёку, а я поймаю в объектив ваши эмоции
- Следующая остановка — Храм Василия Блаженного и Лобное место, памятники средневекового русского зодчества
- Напоследок пройдем в Гостиный двор или парк «Зарядье», где с Парящего моста открывается потрясающий вид на Красную площадь и Москва-реку
На следующий день после фотопрогулки мы вышлем вам все исходники. Вы выберете 40 фотографий для обработки, а через 5 дней они будут доступны по той же ссылке.
Организационные детали
- Фотопрогулку для вас проведу я или один из гидов-фотографов нашей команды
- Это фотосессия без экскурсионной программы
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Меня зовут Ольга. Уже много лет мы с командой креативных фотографов и видеографов проводим фотосессии, устраиваем фототуры и фотопроекты. Мы провели более 1000 фотосессий для местных и теперь хотели бы показать красоту Москвы гостям столицы. Это мы фотографируем ваших любимых блогеров в инсталокациях Москвы! Мы знаем, как сделать вау-фото, чтобы вы не могли от них оторваться:)Задать вопрос
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