Ольга — ваша команда гидов в Москве

Меня зовут Ольга. Уже много лет мы с командой креативных фотографов и видеографов проводим фотосессии, устраиваем фототуры и фотопроекты. Мы провели более 1000 фотосессий для местных и теперь хотели бы показать красоту Москвы гостям столицы. Это мы фотографируем ваших любимых блогеров в инсталокациях Москвы! Мы знаем, как сделать вау-фото, чтобы вы не могли от них оторваться:)