Фотопрогулка по Красной площади, парку «Зарядье» или Гостиному двору

Увидеть 6 знаковых мест в центре Москвы и получить снимки от профессионального фотографа
Для тех, кто хочет с пользой погулять по центру Москвы и получить классные фото, гид-фотограф и профессиональная камера — главные помощники:) На дружеской фотопрогулке вы увидите главные достопримечательности, фешенебельные улочки и самую противоречивую локацию центра — место, в котором сошлось прошлое и будущее. А мы запечатлеем вас настоящих!
Фотопрогулка по Красной площади, парку «Зарядье» или Гостиному двору
Фотопрогулка по Красной площади, парку «Зарядье» или Гостиному двору
Фотопрогулка по Красной площади, парку «Зарядье» или Гостиному двору
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

  • Наша фотопрогулка начнётся у памятника Жукову и здания Государственного Исторического Музея. По желанию сможем сделать несколько красивых фото на Охотном ряду
  • Далее отправимся на Красную площадь и запечатлеем её со всех ракурсов — и с вами в каждом кадре!
  • Затем нас ждёт ГУМ! Вы попробуете схватить турецкое мороженое на кофейной улочке неподалёку, а я поймаю в объектив ваши эмоции
  • Следующая остановка — Храм Василия Блаженного и Лобное место, памятники средневекового русского зодчества
  • Напоследок пройдем в Гостиный двор или парк «Зарядье», где с Парящего моста открывается потрясающий вид на Красную площадь и Москва-реку

На следующий день после фотопрогулки мы вышлем вам все исходники. Вы выберете 40 фотографий для обработки, а через 5 дней они будут доступны по той же ссылке.

Организационные детали

  • Фотопрогулку для вас проведу я или один из гидов-фотографов нашей команды
  • Это фотосессия без экскурсионной программы

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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