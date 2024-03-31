«Город как книга»: литературная экскурсия-квест

Отправиться в центр Москвы на поиски интересных героев и историй, а затем сочинить собственный сюжет
Я научу вас использовать городскую среду как бесконечный источник вдохновения.

В первой части программы мы будем собирать материал в окрестностях Мясницкой улицы, а во второй — сочинять сюжеты в уютном кафе в исторической усадьбе.

Поверьте, каждый может придумать классную историю, нужно только дать волю воображению, и магия обязательно случится!
5
1 отзыв
«Город как книга»: литературная экскурсия-квест
«Город как книга»: литературная экскурсия-квест
«Город как книга»: литературная экскурсия-квест
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Часть 1: прогулка

Первый час экскурсии мы будем гулять по окрестностям Мясницкой улицы, изучать историю домов и их весьма необычных обитателей. Почему именно здесь? Всё просто: в этих местах высокая плотность интересных историй, в том числе нетипичных для Москвы. Вам предстоит пройти квест и найти героев для своего будущего сюжета.

Вы увидите:

  • Легендарный дом Черткова — первую московскую публичную библиотеку, где бывали Николай Гоголь и Лев Толстой
  • Дореволюционный небоскрёб Московской Центральной телефонной станции, которая когда-то была самой современной в Европе
  • Два католических храма на одной улице
  • Дом работников ОГПУ с мрачной историей
  • Бывшую шёлкоткацкую фабрику Алексея Милютина
  • Бывшую штаб-квартиру ордена Розенкрейцеров

Вы узнаете:

  • Куда бежал Гоголь от поклонников после премьеры «Ревизора»
  • Где до 1917 года находилось самое высокое гражданское здание Москвы
  • Почему работа телефонисткой считалась перспективной для девушек
  • Где в Москве располагалась французская колония
  • В каком доме были репрессированы все жильцы
  • Какое тайное общество экспериментировало с телепатией
  • И многое другое!

Часть 2: литературная мастерская

Второй час проведём в кафе — будем придумывать сюжеты на основе собранного в городе материала. Я расскажу вам о принципах сочинения, помогу определиться с героем, локацией и исторической эпохой (для желающих у меня заготовлены карточки-подсказки). Затем вместе разберём ваши сюжеты, и я дам советы по их совершенствованию. Также у вас будет возможность после экскурсии прислать мне получившийся текст для обратной связи.

Кому подойдёт программа

Экскурсия для тех, кто давно хотел попробовать себя в сочинительстве, но не знал, с чего начать. Также прекрасно подойдёт в качестве весёлого интеллектуального развлечения для небольшой компании. Я пишу прозу уже более 20 лет и смогу деликатно, но уверенно помочь вам сочинить сюжет. Будет интересно взрослым и детям от 10 лет.

Организационные детали

  • Я выдам вам бумагу и ручки
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можете купить кофе в кафе, где мы будем сочинять сюжеты.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
А
31 мар 2024
Мы великолепно провели время.
Это замечательная экскурсия и Николай её организатор! Рекомендуем!! 100баллов!

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