В первой части программы мы будем собирать материал в окрестностях Мясницкой улицы, а во второй — сочинять сюжеты в уютном кафе в исторической усадьбе.
Поверьте, каждый может придумать классную историю, нужно только дать волю воображению, и магия обязательно случится!
Описание квеста
Что вас ожидает
Часть 1: прогулка
Первый час экскурсии мы будем гулять по окрестностям Мясницкой улицы, изучать историю домов и их весьма необычных обитателей. Почему именно здесь? Всё просто: в этих местах высокая плотность интересных историй, в том числе нетипичных для Москвы. Вам предстоит пройти квест и найти героев для своего будущего сюжета.
Вы увидите:
- Легендарный дом Черткова — первую московскую публичную библиотеку, где бывали Николай Гоголь и Лев Толстой
- Дореволюционный небоскрёб Московской Центральной телефонной станции, которая когда-то была самой современной в Европе
- Два католических храма на одной улице
- Дом работников ОГПУ с мрачной историей
- Бывшую шёлкоткацкую фабрику Алексея Милютина
- Бывшую штаб-квартиру ордена Розенкрейцеров
Вы узнаете:
- Куда бежал Гоголь от поклонников после премьеры «Ревизора»
- Где до 1917 года находилось самое высокое гражданское здание Москвы
- Почему работа телефонисткой считалась перспективной для девушек
- Где в Москве располагалась французская колония
- В каком доме были репрессированы все жильцы
- Какое тайное общество экспериментировало с телепатией
- И многое другое!
Часть 2: литературная мастерская
Второй час проведём в кафе — будем придумывать сюжеты на основе собранного в городе материала. Я расскажу вам о принципах сочинения, помогу определиться с героем, локацией и исторической эпохой (для желающих у меня заготовлены карточки-подсказки). Затем вместе разберём ваши сюжеты, и я дам советы по их совершенствованию. Также у вас будет возможность после экскурсии прислать мне получившийся текст для обратной связи.
Кому подойдёт программа
Экскурсия для тех, кто давно хотел попробовать себя в сочинительстве, но не знал, с чего начать. Также прекрасно подойдёт в качестве весёлого интеллектуального развлечения для небольшой компании. Я пишу прозу уже более 20 лет и смогу деликатно, но уверенно помочь вам сочинить сюжет. Будет интересно взрослым и детям от 10 лет.
Организационные детали
- Я выдам вам бумагу и ручки
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можете купить кофе в кафе, где мы будем сочинять сюжеты.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Это замечательная экскурсия и Николай её организатор! Рекомендуем!! 100баллов!