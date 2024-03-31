Я научу вас использовать городскую среду как бесконечный источник вдохновения. В первой части программы мы будем собирать материал в окрестностях Мясницкой улицы, а во второй — сочинять сюжеты в уютном кафе в исторической усадьбе. Поверьте, каждый может придумать классную историю, нужно только дать волю воображению, и магия обязательно случится!

Описание квеста

Что вас ожидает

Часть 1: прогулка

Первый час экскурсии мы будем гулять по окрестностям Мясницкой улицы, изучать историю домов и их весьма необычных обитателей. Почему именно здесь? Всё просто: в этих местах высокая плотность интересных историй, в том числе нетипичных для Москвы. Вам предстоит пройти квест и найти героев для своего будущего сюжета.

Вы увидите:

Легендарный дом Черткова — первую московскую публичную библиотеку, где бывали Николай Гоголь и Лев Толстой

Дореволюционный небоскрёб Московской Центральной телефонной станции, которая когда-то была самой современной в Европе

Два католических храма на одной улице

Дом работников ОГПУ с мрачной историей

Бывшую шёлкоткацкую фабрику Алексея Милютина

Бывшую штаб-квартиру ордена Розенкрейцеров

Вы узнаете:

Куда бежал Гоголь от поклонников после премьеры «Ревизора»

Где до 1917 года находилось самое высокое гражданское здание Москвы

Почему работа телефонисткой считалась перспективной для девушек

Где в Москве располагалась французская колония

В каком доме были репрессированы все жильцы

Какое тайное общество экспериментировало с телепатией

И многое другое!

Часть 2: литературная мастерская

Второй час проведём в кафе — будем придумывать сюжеты на основе собранного в городе материала. Я расскажу вам о принципах сочинения, помогу определиться с героем, локацией и исторической эпохой (для желающих у меня заготовлены карточки-подсказки). Затем вместе разберём ваши сюжеты, и я дам советы по их совершенствованию. Также у вас будет возможность после экскурсии прислать мне получившийся текст для обратной связи.

Кому подойдёт программа

Экскурсия для тех, кто давно хотел попробовать себя в сочинительстве, но не знал, с чего начать. Также прекрасно подойдёт в качестве весёлого интеллектуального развлечения для небольшой компании. Я пишу прозу уже более 20 лет и смогу деликатно, но уверенно помочь вам сочинить сюжет. Будет интересно взрослым и детям от 10 лет.

Организационные детали