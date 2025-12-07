Мои заказы

Град московский - от древности ко дню сегодняшнему

Увидеть ключевые достопримечательности, познакомиться с историей и планировкой столицы
Москва безгранично интересна — и наша экскурсия составлена так, чтобы охватить максимально возможное количество её шедевров.

Мы будем делать остановки, чтобы вы не упустили главное и погрузились в самые важные и яркие вехи развития столицы.

Поднимемся на смотровые, прогуляемся по старинным районам и современным кварталам — Москва покорит вас разнообразием.
Описание экскурсии

На маршруте вы:

  • увидите самого очаровательного дракона на Площади трёх вокзалов и проясните, что общего у неё с площадью Сан-Марко в Венеции
  • разберётесь в хитросплетениях появления семи сталинских высоток и познакомитесь с восьмой, в официальный ряд сестёр не вошедшей
  • узнаете секреты возникновения московских колец, которые выросли на месте древних крепостей и укреплений
  • взойдёте на мост с уникальными монументами и полюбуетесь одним из лучших видов на Кремль
  • прогуляетесь по Замоскворечью — самому сердечному району Москвы с купеческой атмосферой 19 века
  • подниметесь на секретную смотровую площадку рядом с «Золотыми мозгами» и садом, где оживали скульптуры

А также:

  • полюбуетесь Новодевичьим монастырём, который включён в список ЮНЕСКО
  • погладите самый счастливый памятник столицы
  • подивитесь панораме со смотровой Воробьёвых гор и откроете тайны искусственных московских островов
  • окажетесь у аллеи звёзд и необычной скульптуры любимого актёра, а также услышите легенды о станциях-призраках метро
  • подниметесь на скрытую площадку с лучшим видом на небоскрёбы «Москва-Сити»
  • посетите смотровую гостиницы «Украина» и выясните немыслимые подробности появления русской матрёшки
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Mercedes V или Mercedes Viano
  • Экскурсия проводится с использованием радиогида. Рекомендую взять собственные наушники

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера
Лера — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 727 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
читать дальше

ведение экскурсий по Москве и Московской области, музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и музейный комплекс), музею-заповеднику «Кусково» (дворец, грот и парк), храму Христа Спасителя, Новодевичьему монастырю, Донскому монастырю, Московскому метрополитену, Музею Москвы, Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу (Новая Третьяковка), Государственному музею А. С. Пушкина, музею М. А. Булгакова, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ и отдельным павильонам. С радостью покажу вам любимый город!

