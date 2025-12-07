Москва безгранично интересна — и наша экскурсия составлена так, чтобы охватить максимально возможное количество её шедевров.
Мы будем делать остановки, чтобы вы не упустили главное и погрузились в самые важные и яркие вехи развития столицы.
Поднимемся на смотровые, прогуляемся по старинным районам и современным кварталам — Москва покорит вас разнообразием.
Описание экскурсии
На маршруте вы:
- увидите самого очаровательного дракона на Площади трёх вокзалов и проясните, что общего у неё с площадью Сан-Марко в Венеции
- разберётесь в хитросплетениях появления семи сталинских высоток и познакомитесь с восьмой, в официальный ряд сестёр не вошедшей
- узнаете секреты возникновения московских колец, которые выросли на месте древних крепостей и укреплений
- взойдёте на мост с уникальными монументами и полюбуетесь одним из лучших видов на Кремль
- прогуляетесь по Замоскворечью — самому сердечному району Москвы с купеческой атмосферой 19 века
- подниметесь на секретную смотровую площадку рядом с «Золотыми мозгами» и садом, где оживали скульптуры
А также:
- полюбуетесь Новодевичьим монастырём, который включён в список ЮНЕСКО
- погладите самый счастливый памятник столицы
- подивитесь панораме со смотровой Воробьёвых гор и откроете тайны искусственных московских островов
- окажетесь у аллеи звёзд и необычной скульптуры любимого актёра, а также услышите легенды о станциях-призраках метро
- подниметесь на скрытую площадку с лучшим видом на небоскрёбы «Москва-Сити»
- посетите смотровую гостиницы «Украина» и выясните немыслимые подробности появления русской матрёшки
- и многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Mercedes V или Mercedes Viano
- Экскурсия проводится с использованием радиогида. Рекомендую взять собственные наушники
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 727 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
Входит в следующие категории Москвы
