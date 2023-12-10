На тихой Пречистенке, в особняках, доходных домах и усадьбах, когда-то бушевали страсти, вспыхивали и потухали романы, соединялись сердца и тосковало одиночество. Герои этих историй — Пушкин и Денис Давыдов, Есенин и Булгаков — увековечили память о мгновениях, пережитых здесь. А мы с вами пройдём по их стопам и подслушаем секреты «улицы влюблённых».

Описание

Что вас ожидает

Пречистенка — улица, которую стоит не просто пройти пешком, а изучить в мельчайших деталях. Здесь каждый дом — это средоточие воспоминаний, примет и символов эпохи. На этой экскурсии вас ждёт нечто большее, чем просто рассказы о домах. Вы станете свидетелями захватывающих событий из жизни знаменитых обитателей Пречистенки. Трагические и счастливые, волнующие и курьёзные — сколько домов, столько и историй. Вы узнаете:

Где Пушкин гостил у Нащокина и травил знаменитые байки о женщинах.

Где находился дом кооператива писателей и какие истории там произошли.

Где теперь хранится теперь древний перстень из пророческого стихотворения Веневитинова.

Где стоял дом, который неожиданно объединил генералов, миллионеров, танцовщиц и поэтов.

Где находился тот самый Калабуховский дом (который никуда не пропал).

Где находится храм, который невольно обвенчал поэта и танцовщицу.

Где находится загадочный дом с целующимися писателями.

Где жил знаменитый поэт-рыцарь, который писал письма Прекрасной Даме.

Где проходил мальчишник Пушкина.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.