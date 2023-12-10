Погрузиться в водоворот рассказов о счастливых и сломленных судьбах знаменитостей
На тихой Пречистенке, в особняках, доходных домах и усадьбах, когда-то бушевали страсти, вспыхивали и потухали романы, соединялись сердца и тосковало одиночество.
Герои этих историй — Пушкин и Денис Давыдов, Есенин и Булгаков — увековечили память о мгновениях, пережитых здесь. А мы с вами пройдём по их стопам и подслушаем секреты «улицы влюблённых».
Герои этих историй — Пушкин и Денис Давыдов, Есенин и Булгаков — увековечили память о мгновениях, пережитых здесь. А мы с вами пройдём по их стопам и подслушаем секреты «улицы влюблённых».
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Пречистенка — улица, которую стоит не просто пройти пешком, а изучить в мельчайших деталях. Здесь каждый дом — это средоточие воспоминаний, примет и символов эпохи. На этой экскурсии вас ждёт нечто большее, чем просто рассказы о домах. Вы станете свидетелями захватывающих событий из жизни знаменитых обитателей Пречистенки. Трагические и счастливые, волнующие и курьёзные — сколько домов, столько и историй. Вы узнаете:
- Где Пушкин гостил у Нащокина и травил знаменитые байки о женщинах.
- Где находился дом кооператива писателей и какие истории там произошли.
- Где теперь хранится теперь древний перстень из пророческого стихотворения Веневитинова.
- Где стоял дом, который неожиданно объединил генералов, миллионеров, танцовщиц и поэтов.
- Где находился тот самый Калабуховский дом (который никуда не пропал).
- Где находится храм, который невольно обвенчал поэта и танцовщицу.
- Где находится загадочный дом с целующимися писателями.
- Где жил знаменитый поэт-рыцарь, который писал письма Прекрасной Даме.
- Где проходил мальчишник Пушкина.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.
в воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Пушкинской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Москве
Наше экскурсионное агентство работает с 2011 года. Готовы организовать любую экскурсию и/или экскурсионный сервис «под ключ» и провести встречу на высшем уровне, независимо от количества гостей и продолжительности программы. Мы любим наших гостей, высоко ценим и уважаем наших гидов и сопровождающих!
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