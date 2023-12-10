Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»

Групповая экскурсия в Москве

Погрузиться в водоворот рассказов о счастливых и сломленных судьбах знаменитостей

На тихой Пречистенке, в особняках, доходных домах и усадьбах, когда-то бушевали страсти, вспыхивали и потухали романы, соединялись сердца и тосковало одиночество.

Герои этих историй — Пушкин и Денис Давыдов, Есенин и Булгаков — увековечили память о мгновениях, пережитых здесь. А мы с вами пройдём по их стопам и подслушаем секреты «улицы влюблённых».
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
Ближайшие даты:
10
дек
17
дек
24
дек
31
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Пречистенка — улица, которую стоит не просто пройти пешком, а изучить в мельчайших деталях. Здесь каждый дом — это средоточие воспоминаний, примет и символов эпохи. На этой экскурсии вас ждёт нечто большее, чем просто рассказы о домах. Вы станете свидетелями захватывающих событий из жизни знаменитых обитателей Пречистенки. Трагические и счастливые, волнующие и курьёзные — сколько домов, столько и историй. Вы узнаете:

  • Где Пушкин гостил у Нащокина и травил знаменитые байки о женщинах.
  • Где находился дом кооператива писателей и какие истории там произошли.
  • Где теперь хранится теперь древний перстень из пророческого стихотворения Веневитинова.
  • Где стоял дом, который неожиданно объединил генералов, миллионеров, танцовщиц и поэтов.
  • Где находился тот самый Калабуховский дом (который никуда не пропал).
  • Где находится храм, который невольно обвенчал поэта и танцовщицу.
  • Где находится загадочный дом с целующимися писателями.
  • Где жил знаменитый поэт-рыцарь, который писал письма Прекрасной Даме.
  • Где проходил мальчишник Пушкина.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.

в воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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