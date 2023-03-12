Отправимся на Поклонную гору в Музей Победы, чтобы пройтись по трагичным и героическим страницам войны. Именно здесь хранят память о событиях, коснувшихся каждой семьи. Вы узнаете больше о подвигах героев и преступлениях фашистов. Это научит ценить мир на земле. Вас захватят непростые эмоции: горечь и скорбь смешаются с гордостью и уважением к доблести предков.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Уникальная экспозиция

Вы погрузитесь в прошлое благодаря самой масштабной экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, в России. Зачем это делать? Время отодвигает события тех лет все дальше, но мы должны передавать «эстафету» памяти нашим детям и рассказывать им о тех миллионах людей, которые отдали свою жизнь за Мир и за наше светлое будущее!

Вспомним историю

Гид расскажет вам о мотивах нападения фашистской Германии на СССР, тактике советского командования при обороне и наступательных операциях, героизме простых

солдатов и офицеров, тружениках тыла. Гид поделится фактами не только о ходе боев, представленных на диорамах, но и о любопытных экспонатах.

В ходе экскурсии вы

увидите диорамы, выполненные лучшими художниками-баталистами, рассказывающие о решающих сражениях: битве за Москву, Сталинградской битве, блокаде Ленинграда, Курской битве, форсировании Днепра, штурме Берлина;

осмотрите витрины с подлинными предметами времен войны, хрониками военных лет, услышите звуки сражений и ощутите себя очевидцами далеких событий;

побываете в зале Славы, зале Полководцев, зале Памяти и скорби, а также увидите 3D-фильм в главном куполе музея;

прогуляетесь по Парку Победы и аллее «Годы войны», познакомитесь с различными видами бронетехники, стрелкового оружия, авиа и военно-морской техники, а также наиболее интересными образцами продукции автопрома Советского Союза, Германии, США и других стран-участниц Второй мировой;

посетите аллею фонтанов и монумент Победы.

Организационные детали