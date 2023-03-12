Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы

Узнать больше о важной вехе в истории нашей страны в интерактивном пространстве

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Отправимся на Поклонную гору в Музей Победы, чтобы пройтись по трагичным и героическим страницам войны. Именно здесь хранят память о событиях, коснувшихся каждой семьи. Вы узнаете больше о подвигах героев и преступлениях фашистов. Это научит ценить мир на земле.

Вас захватят непростые эмоции: горечь и скорбь смешаются с гордостью и уважением к доблести предков.
Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы
Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы
Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы
Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы
Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Уникальная экспозиция

Вы погрузитесь в прошлое благодаря самой масштабной экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, в России. Зачем это делать? Время отодвигает события тех лет все дальше, но мы должны передавать «эстафету» памяти нашим детям и рассказывать им о тех миллионах людей, которые отдали свою жизнь за Мир и за наше светлое будущее!

Вспомним историю

Гид расскажет вам о мотивах нападения фашистской Германии на СССР, тактике советского командования при обороне и наступательных операциях, героизме простых
солдатов и офицеров, тружениках тыла. Гид поделится фактами не только о ходе боев, представленных на диорамах, но и о любопытных экспонатах.

В ходе экскурсии вы

  • увидите диорамы, выполненные лучшими художниками-баталистами, рассказывающие о решающих сражениях: битве за Москву, Сталинградской битве, блокаде Ленинграда, Курской битве, форсировании Днепра, штурме Берлина;
  • осмотрите витрины с подлинными предметами времен войны, хрониками военных лет, услышите звуки сражений и ощутите себя очевидцами далеких событий;
  • побываете в зале Славы, зале Полководцев, зале Памяти и скорби, а также увидите 3D-фильм в главном куполе музея;
  • прогуляетесь по Парку Победы и аллее «Годы войны», познакомитесь с различными видами бронетехники, стрелкового оружия, авиа и военно-морской техники, а также наиболее интересными образцами продукции автопрома Советского Союза, Германии, США и других стран-участниц Второй мировой;
  • посетите аллею фонтанов и монумент Победы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Программа подходит для детей 5+
  • Вам необходимо купить билеты для себя и для гида: взрослый — 300 руб., льготный — 200 руб., дети до 14 лет — бесплатно
  • По запросу экскурсия может быть проведена для школьного класса или студенческой группы. Стоимость — 1100 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у выхода из метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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