Вы погрузитесь в прошлое благодаря самой масштабной экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, в России. Зачем это делать? Время отодвигает события тех лет все дальше, но мы должны передавать «эстафету» памяти нашим детям и рассказывать им о тех миллионах людей, которые отдали свою жизнь за Мир и за наше светлое будущее!
Гид расскажет вам о мотивах нападения фашистской Германии на СССР, тактике советского командования при обороне и наступательных операциях, героизме простых
солдатов и офицеров, тружениках тыла. Гид поделится фактами не только о ходе боев, представленных на диорамах, но и о любопытных экспонатах.