Дорогие Друзья, каждому из нас хорошо знаком неповторимый и такой выразительный образ Московского Кремля. Но что ведомо нам о тайнах его стен? Что помним мы из многовековой истории 📖 его торжественных башен? Какие секреты они скрывают, какие загадки древности стойко хранят на протяжении веков?

Свой собственный отсчет сокровенных тайн главной Крепости Государства Российского мы начнём с Нулевого километра у Воскресенских ворот Китай-города.

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