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История и тайны башен Московского Кремля

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Привет, меня зовут Лера.

Я всем сердцем люблю Москву и могу рассказать все о каждом уголке столицы ⭐️.

В любом случае исследование лучше всего начинать с центра — Кремля.

Он изображен на каждом магните и открытке, каждый турист включает его в обязательную программу.

Но что скрывается за крепостными стенами? За 2 часа вы узнаете все тайны: кто строил крепость, откуда происходит название башен и где находился первый зверинец в Москве.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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История и тайны башен Московского Кремля
История и тайны башен Московского Кремля

Что вы увидите

  • Кремль и Красная площадь
Дорогие Друзья, каждому из нас хорошо знаком неповторимый и такой выразительный образ Московского Кремля. Но что ведомо нам о тайнах его стен? Что помним мы из многовековой истории 📖 его торжественных башен? Какие секреты они скрывают, какие загадки древности стойко хранят на протяжении веков?
Свой собственный отсчет сокровенных тайн главной Крепости Государства Российского мы начнём с Нулевого километра у Воскресенских ворот Китай-города.

Что вас ожидает:

  • Вы познакомитесь с историей горячо любимого гостями нашего города символа – Нулевого километра у Воскресенских ворот; узнаете в какой части Красной площади располагался широкий и глубокий Алевизов ров, где был устроен первый отечественный зверинец и откуда в Москве появился «настоящий рог единорога».
  • Мы исследуем все 20 башен грандиозной Московской крепости, подивимся необыкновенным случаям из их истории; узнаем, какие тайны хранят эти древние стены; разберёмся в загадках происхождения их наименований и восхитимся гениальностью изменений, которые внесли русские зодчие в работу итальянских архитекторов Кремля.
  • Нам откроется история появления на башнях рубиновых звёзд и станут понятными особенности устройства этих сияющих световых конструкций. Узнаем мы и о том, какими были их самоцветные предшественницы и выясним, где сегодня можно увидеть бывшие кремлёвские звёзды, инкрустированные полудрагоценными уральскими камнями.
  • Кроме того, я непременно удивлю вас, рассказом необыкновенных часах, находившихся на месте сегодняшних Курантов, расскажу какие из башен нашей крепости в былые времена были оснащены часами и как легендарный мастер часовых дел водовзводную машину соорудил.
  • Прогуливаясь по Кремлёвской набережной, мы познакомимся с одним из красивейших московских видов; узнаем кто для москвичей бесплатные квартиры строил, какую из роскошных московских гостиниц А. П. Чехов не любил и насладимся видами красивейшей резиденции посла Великобритании в мире, согласно оценке Её Величества королевы Елизаветы II.
  • А в конце нашего путешествия мы прогуляемся по территории Александровского сада и разберёмся в тонкостях его устройства, а ещё я обязательно порадую вас рассказом о том, какие грандиозные праздники устраивались в нём и какое участие во всём этом принимали великолепные башни и мощные стены Московского Кремля.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Встреча группы у Нулевого километра.
Место завершения
🏁 Александровский сад
История и тайны башен Московского Кремля
История и тайны башен Московского Кремля
История и тайны башен Московского Кремля
История и тайны башен Московского Кремля
История и тайны башен Московского Кремля

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лера Б.
Лера Б.
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