Дорогие Друзья, каждому из нас хорошо знаком неповторимый и такой выразительный образ Московского Кремля. Но что ведомо нам о тайнах его стен? Что помним мы из многовековой истории 📖 его торжественных башен? Какие секреты они скрывают, какие загадки древности стойко хранят на протяжении веков?
Свой собственный отсчет сокровенных тайн главной Крепости Государства Российского мы начнём с Нулевого километра у Воскресенских ворот Китай-города.
Что вас ожидает:
Вы познакомитесь с историей горячо любимого гостями нашего города символа – Нулевого километра у Воскресенских ворот; узнаете в какой части Красной площади располагался широкий и глубокий Алевизов ров, где был устроен первый отечественный зверинец и откуда в Москве появился «настоящий рог единорога».
Мы исследуем все 20 башен грандиозной Московской крепости, подивимся необыкновенным случаям из их истории; узнаем, какие тайны хранят эти древние стены; разберёмся в загадках происхождения их наименований и восхитимся гениальностью изменений, которые внесли русские зодчие в работу итальянских архитекторов Кремля.
Нам откроется история появления на башнях рубиновых звёзд и станут понятными особенности устройства этих сияющих световых конструкций. Узнаем мы и о том, какими были их самоцветные предшественницы и выясним, где сегодня можно увидеть бывшие кремлёвские звёзды, инкрустированные полудрагоценными уральскими камнями.
Кроме того, я непременно удивлю вас, рассказом необыкновенных часах, находившихся на месте сегодняшних Курантов, расскажу какие из башен нашей крепости в былые времена были оснащены часами и как легендарный мастер часовых дел водовзводную машину соорудил.
Прогуливаясь по Кремлёвской набережной, мы познакомимся с одним из красивейших московских видов; узнаем кто для москвичей бесплатные квартиры строил, какую из роскошных московских гостиниц А. П. Чехов не любил и насладимся видами красивейшей резиденции посла Великобритании в мире, согласно оценке Её Величества королевы Елизаветы II.
А в конце нашего путешествия мы прогуляемся по территории Александровского сада и разберёмся в тонкостях его устройства, а ещё я обязательно порадую вас рассказом о том, какие грандиозные праздники устраивались в нём и какое участие во всём этом принимали великолепные башни и мощные стены Московского Кремля.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Радиогиды
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Встреча группы у Нулевого километра.
Место завершения
🏁 Александровский сад
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.