Если и у вас есть желание посмотреть на путаницу московских улочек и переулков, то я приглашаю вас прогуляться на один из семи холмов Москвы — Ивановскую горку.
Вас ожидает:
- Княжна Тараканова и Салтычиха, Флоренция и Палестина, почему у синагоги не было купола и как лютеранский собор связан с шоколадом Аленка. Мы будем говорить и о тех, кто жил здесь когда-то, и о тех кто здесь никогда не жил, но исторически связан с этим местом. Будут и достоверные факты, и городские легенды.
- Мы увидим всех правителей России от Рюрика до Ельцина (надо успеть, а то их увезут), послушаем самый большой орган в Москве, побываем в тайном саду откуда открывается прекрасный вид на город.
- Ну и в конце экскурсии мы зайдем в два секретных дворика, куда попасть можно только с экскурсоводом. Один из них на злачной Хитровке — месте, где собиралось все воровское сообщество рубежа 19–20 веков, а второй на соляных дворах, где есть замурованный вход в огромные подземные катакомбы.