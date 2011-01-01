Москва строилась и перестраивалась всегда.



Особенно много изменений ее постигло после пожара 1812 года и во время эпохи Советов.



Это хорошо, город должен развиваться и идти в ногу со временем быть для человека.



Но согласитесь, иногда хочется посмотреть, а как оно было «до».



Если и у вас есть желание посмотреть на путаницу московских улочек и переулков, то я приглашаю вас прогуляться на один из семи холмов Москвы.