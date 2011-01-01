Москва строилась и перестраивалась всегда

Москва строилась и перестраивалась всегда.

Особенно много изменений ее постигло после пожара 1812 года и во время эпохи Советов.

Это хорошо, город должен развиваться и идти в ногу со временем быть для человека.

Но согласитесь, иногда хочется посмотреть, а как оно было «до».

Если и у вас есть желание посмотреть на путаницу московских улочек и переулков, то я приглашаю вас прогуляться на один из семи холмов Москвы.
Москва заповедная
Москва заповедная
Москва заповедная
Москва заповедная

Что вы увидите 🤩

  • Доходные дома Московского купеческого общества (Соляные дворы)
  • Ивановский монастырь
  • Императорское Палестинское общество
  • парк Горка
  • Московская хоральная синагога
  • аллея правителей России
  • Лютеранский собор св. Петра и Павла
  • палаты Мазепы
  • арт-квартал Хохловка
  • усадьба и сад М. Ф. Морозовой
  • Хитровская площадь
Если и у вас есть желание посмотреть на путаницу московских улочек и переулков, то я приглашаю вас прогуляться на один из семи холмов Москвы — Ивановскую горку.

Вас ожидает:

  • Княжна Тараканова и Салтычиха, Флоренция и Палестина, почему у синагоги не было купола и как лютеранский собор связан с шоколадом Аленка. Мы будем говорить и о тех, кто жил здесь когда-то, и о тех кто здесь никогда не жил, но исторически связан с этим местом. Будут и достоверные факты, и городские легенды.
  • Мы увидим всех правителей России от Рюрика до Ельцина (надо успеть, а то их увезут), послушаем самый большой орган в Москве, побываем в тайном саду откуда открывается прекрасный вид на город.
  • Ну и в конце экскурсии мы зайдем в два секретных дворика, куда попасть можно только с экскурсоводом. Один из них на злачной Хитровке — месте, где собиралось все воровское сообщество рубежа 19–20 веков, а второй на соляных дворах, где есть замурованный вход в огромные подземные катакомбы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Лубянский проезд, 27/1с1
    Завершение: улица Солянка, 1/2к2
    Когда и сколько длится?
    Когда: по запросу
    Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
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    по запросу

    Катерина С.
    Катерина С.
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