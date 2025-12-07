Проведите яркий день в парке «Патриот»! Вы увидите главный Храм ВС РФ, познакомитесь с музейным комплексом «Дорога Памяти» и прогуляетесь по Соборной площади. Также вас ждут зимние активности — каток, коньки, тюбинговая горка, ярмарка. А мы организуем для вас комфортный трансфер с путевой экскурсией.
Описание экскурсии
13:30 — выезд от метро «ВДНХ». Экскурсионное сопровождение по пути
15:00–19:00 — самостоятельное посещение: «Дорога Памяти», Главный Храм ВС РФ, прогулка по Соборной площади; по желанию и бесплатно — каток, прокат коньков, тюбинговая горка, ледовые фигуры, сувениры, кафе и др.
19:15 — посадка в автобус и выезд в точку сбора
Организационные детали
- Можно с детьми от 3-х лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
В стоимость включено
- Трансфер на автобусе туристического класса
- Путевая экскурсия
- Посещение Соборной площади
- Вход в «Дорогу Памяти»
- Посещение Главного Храма ВС РФ
- Каток и бесплатная аренда коньков (залог — документ)
- Тюбинговая горка и бесплатная аренда тюбингов (залог — документ)
Дополнительно оплачивается
- Выбор места в автобусе — 500 ₽
- Питание: на территории работает трапезная с дома
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Москве
Мы — ведущая компания на рынке услуг по организации индивидуальных и эксклюзивных экскурсий и групповых туров. Каждая поездка с нами — это удивительное путешествие, которое захватывает и наполняет новыми эмоциями и знаниями, желанием узнавать и покорять неизвестные места и незнакомые вершины. Вместе с нами вы окунётесь в прошлое, посетите настоящее и заглянете в будущее!
