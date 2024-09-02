5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 500₽ за человека
3 часа
Круиз
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
15 сен в 21:00
16 сен в 13:00
1 999₽ за человека
2.5 часа
Круиз
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
16 сен в 15:30
17 сен в 15:30
2 299₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 сентября 2024Все прошло замечательно!! Очень понравилась экскурсия;
- ААлексей1 сентября 2024Играли свадьбу,все понравилось. Цены на фото конские.
- ММартыненко30 августа 2024Всё понравилось. Особенно прогулка по Красной площади. Гид очень интересно рассказал. Немного не понравилось, что когда выходили из автобуса, гид шла впереди и её не было слышно.
- ДДмитрий28 августа 2024Все супер
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Белый дом»
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Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Белый дом" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 2 299. Туристы уже оставили гидам 2223 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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