Погрузитесь в волшебный мир кино 🎥, узнайте, где в Москве снимали любимые с детства фильмы 🎥 и посмотрите на Москву такой, какой она была 30, 40 и даже 100 лет назад. Вы познакомитесь с историей 📖 культовых кинотеатров и проследите как менялся язык кино 🎥 в начале XX века, сделаете яркие кино-стопы, а еще посетите места, где снимали любимые советские фильмы: «Служебный роман», «Семнадцать мгновений весны», «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие.

Вы увидите здание, в котором снял свой первый фильм 🎥 Сергей Эйзенштейн, и дом, где жила Варя Синичкина из «Место встречи изменить нельзя». У вас будет возможность посетить кинотеатры, в одном из которых состоялась премьера «Броненосца Потемкина», а в другом Андрей Кончаловский тратил украденные у родителей деньги.

Вы узнаете, какой навсегда утраченный московский уголок запечатлел в своей дипломной работе Андрей Тарковский, какой храм едва не снесли, а какой получил название самого «киношного» в Москве и многое-многое другое.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.