«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов

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1 отзыв
WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Москвы
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
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Экскурсия

990 ₽ за экскурсию

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«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов

Что вы увидите

  • Электро-театр Художественный
  • Дом Дурака
  • Жом Журналиста
  • Площадь У Никитских ворот
  • Здание ТАСС
  • Храм Большое Вознесение
  • Новый Арбат
  • Храм Симеона Столпника
Погрузитесь в волшебный мир кино 🎥, узнайте, где в Москве снимали любимые с детства фильмы 🎥 и посмотрите на Москву такой, какой она была 30, 40 и даже 100 лет назад. Вы познакомитесь с историей 📖 культовых кинотеатров и проследите как менялся язык кино 🎥 в начале XX века, сделаете яркие кино-стопы, а еще посетите места, где снимали любимые советские фильмы: «Служебный роман», «Семнадцать мгновений весны», «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие.
Вы увидите здание, в котором снял свой первый фильм 🎥 Сергей Эйзенштейн, и дом, где жила Варя Синичкина из «Место встречи изменить нельзя». У вас будет возможность посетить кинотеатры, в одном из которых состоялась премьера «Броненосца Потемкина», а в другом Андрей Кончаловский тратил украденные у родителей деньги.
Вы узнаете, какой навсегда утраченный московский уголок запечатлел в своей дипломной работе Андрей Тарковский, какой храм едва не снесли, а какой получил название самого «киношного» в Москве и многое-многое другое.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
+Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 Станция метро «Арбатская» (ул. Воздвиженка, 11)
Место завершения
🏁 Храм Преподобного Симеона Столпника (ул. Поварская, 5 с1)
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов

Экскурсия проводится Вы можете выбрать любое удобное время

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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