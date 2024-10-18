Сколько башен у Кремля? Чем они отличаются? И как запомнить название каждой из них? Я расскажу вам во время увлекательной прогулки! Мы пройдём по Александровскому саду и торжественной Красной площади. В финале полюбуемся панорамой, которая открывается с Большого Москворецкого моста.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Московский Кремль — памятник истории и архитектуры, в котором каждая крепостная башня уникальна.
- Спасская башня стала главным символом Москвы, а её знаменитые куранты — обязательный атрибут новогоднего застолья
- Силуэт Водовзводной башни прячется в паспорте каждого гражданина России
- Грозная защитница западной стены, Троицкая башня, сегодня воплощение гостеприимства – это главный вход в Кремль для посетителей
Я раскрою вам секрет, как легко запомнить названия башен и какие тайны скрывает каждая из них.
Вы увидите:
- Самую маленькую башню и самую высокую
- Самую старинную и самую нарядную
- И ту, что нагоняла холодный ужас на своих современников!
Вы узнаете:
- Как итальянские технологии с русским колоритом породнились
- Принцип средневековой фортификации: навесной бой, защитные рвы и отводные башни
- Зубцы «Ласточкин хвост» — это дань моде или политический ход
- Как устроены легендарные рубиновые звёзды
- Зачем белили Кремль и куда исчезла «Москва белокаменная»
- В какой башне репетирует Президентский оркестр, а в какой разместился специальный отряд кремлёвских птиц
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кутафьей башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Приветствую! Меня зовут Наталья. Провожу авторские экскурсии по родному городу. От парадной Красной площади и модного Сити до тайных двориков и переулков. В экскурсиях участвуют ваши глаза, уши, ноги и, конечно, душа! Предлагаю быть внимательнее к деталям, попробовать угадать стиль и эпоху. Вспомнить старую Москву и смело встретиться с новой!Задать вопрос
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