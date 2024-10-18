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Сколько башен у Кремля? Чем они отличаются? И как запомнить название каждой из них? Я расскажу вам во время увлекательной прогулки! Мы пройдём по Александровскому саду и торжественной Красной площади. В финале полюбуемся панорамой, которая открывается с Большого Москворецкого моста.