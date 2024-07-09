«Как в Москве дома двигали»: групповая экскурсия-прогулка

Городские легенды и реальные истории о переезде домов
Смотришь на главные улицы Москвы и думаешь: так было всегда. А вот и нет! Мы расскажем вам про уникальный феномен «сдвинутой» Тверской улицы и её жителей.

Вы услышите о том, как при Сталине здесь происходили сверхмасштабные изменения на глазах у ошарашенных москвичей.

Погрузитесь в тонкости инженерных процессов, а также истории зданий и людей, которые их строили, двигали и в них жили.
«Как в Москве дома двигали»: групповая экскурсия-прогулка
«Как в Москве дома двигали»: групповая экскурсия-прогулка
«Как в Москве дома двигали»: групповая экскурсия-прогулка
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 12:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите

  • Самый тяжёлый дом из когда-либо передвинутых.
  • Распиленное (не в переносном смысле) старинное здание.
  • Гигантский доходный дом невероятной красоты.
  • Образец древней рекламы.
  • Элегантного предка стеклоблока времён СССР.

Вы узнаете

  • Как инженерная смекалка помогла расширить Тверскую улицу.
  • Кто выдрессировал тараканов и ввёл в недоумения британцев.
  • Как подвинуть дом так, чтобы ни один волос у жильцов не дрогнул.
  • Получится ли подвинуть дом… под землёй.
  • Как сделать так, чтобы бабушка из плывущей мимо Кремля квартиры могла дозвониться внучке.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
  • Детям тоже будет интересно, рекомендуемый возраст — от 7 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 199 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеНочныеЛетниеНеобычные домаУлицы и переулкиТверская улицаПопулярные местаЦентр МосквыДля студентовСамое главноеМифы и легендыОт метроОт метро Охотный ряд

Похожие экскурсии из Москвы

Дворы, парадные и доходные дома Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Тайны доходных домов Москвы: парадные, дворы и архитектура
Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
6 000 за всё до 6 чел.
Мясницкая: легенды и были
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
43 отзыва
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
Сегодня в 12:00
12 июля в 12:00
750 за человека
Легенды и мифы центра Москвы
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Легенды и мифы центра Москвы
Познакомиться со столицей через истории из её неоднозначного прошлого
Начало: У Третьяковской галереи
16 июля в 08:00
17 июля в 08:00
27002 295 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам