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Смотришь на главные улицы Москвы и думаешь: так было всегда. А вот и нет! Мы расскажем вам про уникальный феномен «сдвинутой» Тверской улицы и её жителей.



Вы услышите о том, как при Сталине здесь происходили сверхмасштабные изменения на глазах у ошарашенных москвичей.



Погрузитесь в тонкости инженерных процессов, а также истории зданий и людей, которые их строили, двигали и в них жили.