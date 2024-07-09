Смотришь на главные улицы Москвы и думаешь: так было всегда. А вот и нет! Мы расскажем вам про уникальный феномен «сдвинутой» Тверской улицы и её жителей.
Вы услышите о том, как при Сталине здесь происходили сверхмасштабные изменения на глазах у ошарашенных москвичей.
Погрузитесь в тонкости инженерных процессов, а также истории зданий и людей, которые их строили, двигали и в них жили.
Вы услышите о том, как при Сталине здесь происходили сверхмасштабные изменения на глазах у ошарашенных москвичей.
Погрузитесь в тонкости инженерных процессов, а также истории зданий и людей, которые их строили, двигали и в них жили.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 12:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Самый тяжёлый дом из когда-либо передвинутых.
- Распиленное (не в переносном смысле) старинное здание.
- Гигантский доходный дом невероятной красоты.
- Образец древней рекламы.
- Элегантного предка стеклоблока времён СССР.
Вы узнаете
- Как инженерная смекалка помогла расширить Тверскую улицу.
- Кто выдрессировал тараканов и ввёл в недоумения британцев.
- Как подвинуть дом так, чтобы ни один волос у жильцов не дрогнул.
- Получится ли подвинуть дом… под землёй.
- Как сделать так, чтобы бабушка из плывущей мимо Кремля квартиры могла дозвониться внучке.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
- Детям тоже будет интересно, рекомендуемый возраст — от 7 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 199 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1300 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили воЗадать вопрос
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