Забытые города на реке Волге
Всего в двухстах километрах севернее от Москвы протекает великая Волга, омывая берега старинных городов, сел и деревень тверской земли. История 📖, мифы, легенды, традиции и культура здешних мест, уходя глубоко в «до-ордынские» века, тесно переплелась с событиями еще свежего для памяти века ХХ.
Большая Волга раз и на всегда изменила жизнь, быт и облик Калязина. Здешние живописные места у устья реки Жабни на крутом повороте Волги стали купеческим центром тверской земли, богатым ремесленниками и отхожими мастерами. Некогда город 🏙️ славился своим строительством судов, кузнечный промыслом, валяльным и кружевным делом.
Кашин же стал духовным центром тверского княжества. В былые времена этот небольшой город 🏙️ славился более 50 церквями и монастырями. Он мог бы стать Суздалем, городом-музеем и перекроить карту Золотого кольца, но так и остался лишь городом Русского сердца.
Ныне это забытые и заброшенные города на Волге несущие в себе много тайн и секретов.
Что же Вас ждёт в путешествии:
- Троицкий тракт, его история 📖 и жемчужина — Троице-Сергиевой Лавре;
- Калязин с его колокольней-маяком, стоящим в водах Угличского водохранилища;
- самый большой в Европе радиотелескоп;
- Кашинские башенки и купола, курорт и уникальный памятник торговой архитектуры.
- Приятным бонусом, место где завершился один из страшнейших бунтов XVII века и история 📖 одной борьбы за власть.