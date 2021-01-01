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Снимать кино 🎥 может каждый, но не каждый знает с чего начать. На моём мастер-классе вы познакомитесь с азами кинопроизводства, я с удовольствием расскажу и покажу вам, как снимается настоящее кино. Полное погружение в мир кинематографа с детальным рассказом обо всех аспектах профессии.