  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

«Камера, Мотор!» мастер-класс для начинающих кинематографистов 11-13 лет

Наталья К.
Наталья К. – Гид из Москвы
«Камера, Мотор!» мастер-класс для начинающих кинематографистов 11-13 лет
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
«Камера, Мотор!» мастер-класс для начинающих кинематографистов 11-13 лет
«Камера, Мотор!» мастер-класс для начинающих кинематографистов 11-13 лет

Что вы увидите

  • Московские бульвары любимы кинематографистами за уютную камерную атмосферу и поэтическую лёгкость. Мы не будем отступать от традиций и
  • вслед за мастерами
  • отправимся снимать свой фильм на фоне живописных городских пейзажей.
Мальчишки и девчонки, а так же их родители, приглашаю вас в удивительное приключение, которое ждёт вас на обычном московском бульваре!
Снимать кино 🎥 может каждый, но не каждый знает с чего начать. На моём мастер-классе вы познакомитесь с азами кинопроизводства, я с удовольствием расскажу и покажу вам, как снимается настоящее кино. Полное погружение в мир кинематографа с детальным рассказом обо всех аспектах профессии.
Что входит
  • Сценарий
  • раскадровка
  • поэпизодный план
  • хлопушка
  • элементы костюма
  • реквизит.
Что не входит
  • Видеосъёмку ведут сами участники мастер-класса
  • поэтому с собой нужно иметь камеру или телефон с функцией видеосъёмки и достаточным количеством памяти.
Начало
🚩 Гоголевский бульвар, ст. м. Кропоткинская.
Место завершения
🏁 Никитская площадь
«Камера, Мотор!» мастер-класс для начинающих кинематографистов 11-13 лет
«Камера, Мотор!» мастер-класс для начинающих кинематографистов 11-13 лет
«Камера, Мотор!» мастер-класс для начинающих кинематографистов 11-13 лет

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья К.
Наталья К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Наталья К. проводит ещё 4 экскурсии

Интерактивное путешествие «Айда в кино!»
5 000
3 часа
Интерактивное путешествие «Айда в кино!»
9 отзывов
Метро: путешествие во времени
4 000
3 часа
Метро: путешествие во времени
8 отзывов
"Символ веры" Святыни Москвы
400
2 часа
"Символ веры" Святыни Москвы
"Кинопанорама" обзорная экскурсия по местам съёмок
400
2 часа
"Кинопанорама" обзорная экскурсия по местам съёмок

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1965 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
519 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов