Московские бульвары любимы кинематографистами за уютную камерную атмосферу и поэтическую лёгкость. Мы не будем отступать от традиций и
вслед за мастерами
отправимся снимать свой фильм на фоне живописных городских пейзажей.
Мальчишки и девчонки, а так же их родители, приглашаю вас в удивительное приключение, которое ждёт вас на обычном московском бульваре!
Снимать кино 🎥 может каждый, но не каждый знает с чего начать. На моём мастер-классе вы познакомитесь с азами кинопроизводства, я с удовольствием расскажу и покажу вам, как снимается настоящее кино. Полное погружение в мир кинематографа с детальным рассказом обо всех аспектах профессии.
Что входит
Сценарий
раскадровка
поэпизодный план
хлопушка
элементы костюма
реквизит.
Что не входит
Видеосъёмку ведут сами участники мастер-класса
поэтому с собой нужно иметь камеру или телефон с функцией видеосъёмки и достаточным количеством памяти.
Начало
🚩 Гоголевский бульвар, ст. м. Кропоткинская.
Место завершения
🏁 Никитская площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.