Приглашаю вас прогуляться по вечерней Москве. Со мной вы узнаете много интересного об истории нашего города и его жителях.
Я расскажу вам, как освещалась Москва в разные периоды и почему иллюминированный Кремль и его окрестности поражали горожан. Также мы выясним, всегда ли горят звезды на Кремлевских башнях, и когда было важно отключить свет.
Я расскажу вам, как освещалась Москва в разные периоды и почему иллюминированный Кремль и его окрестности поражали горожан. Также мы выясним, всегда ли горят звезды на Кремлевских башнях, и когда было важно отключить свет.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсииЧто вас ждет Погуляем по самому центру Москвы, прочувствуем атмосферу города, узнаем, когда здесь появилось освещение, как украшался центр в праздники и откуда электричество поступает в Кремль. Иллюминированная Москва — это всегда праздник, сказка. Так, во время коронационных торжеств Москва «сверкала» огнями. Сегодня миллионы огоньков освещают наш город ежедневно. Вы полюбуетесь на главные достопримечательности Москвы:
- Кремль – сердце нашего города и государства. Великая крепость, сохранившаяся с XV столетия.
- Никольскую башню. Самая «лучистая» звезда горит именно на этой башне Кремля.
- Самую главную башню — Спасскую.
- Покровский собор и его причудливые купола.
- Зарядье. Узнаете, как и почему на месте одного из самых древних районов появился парк.
- Москворецкий мост. Именно тут вам откроются потрясающие виды на «сверкающий» город. Важная информация: Экскурсионная программа подразумевает осмотр памятников снаружи. Проводится в вечернее время.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Московский Кремль (снаружи)
- Красная площадь
- Васильевский спуск
- Москворецкий мост
- Зарядье
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Охотный ряд выход 6. На улице
Завершение: Москворецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Добрый день. Спасибо, что выбрали мою экскурсионную программу
- Так как экскурсия проходит на улице, прошу ознакомиться с прогнозом погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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