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Приглашаю вас прогуляться по вечерней Москве. Со мной вы узнаете много интересного об истории нашего города и его жителях.



Я расскажу вам, как освещалась Москва в разные периоды и почему иллюминированный Кремль и его окрестности поражали горожан. Также мы выясним, всегда ли горят звезды на Кремлевских башнях, и когда было важно отключить свет.