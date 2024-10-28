Мы отправимся на юго-запад Калужской области, где в местных монастырях обосновалась плеяда подвижников веры, чудотворцев и провидцев. За мудростью и благодатью к наставникам приезжали и простые люди, и выдающиеся представители русской литературы. Вы узнаете, почему Оптинские старцы стали особым культурным феноменом, и попробуете ощутить следы их присутствия на святой земле.

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Описание экскурсии

Шамордино – Казанская Амвросиевская пустынь

Мы посетим монастырь в селе Шамордино, который основал один из самых знаменитых Оптинских старцев, преподобный Амвросий. Именно с ним состоялась беседа Фёдора Достоевского, который позже воплотил его образ в старце Зосиме из «Братьев Карамазовых». И с ним же встречался Толстой, позже отметивший: «Этот о. Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога»…

Старинный Козельск

Вы познакомитесь с небольшим районным центром, узнаете, почему в стародавние времена его называли «злым городом», и как в далеком 13 веке ему удалось выдержать семинедельную осаду татаро-монгольских захватчиков под предводительством хана Батыя. Здесь вам откроются красивые панорамы с берегов реки Жиздра — с силуэтами отреставрированных церквей и уютных купеческих домиков. Также мы с вами можем посетить интереснейшие арт-объекты города — парки «Три богатыря» и «Вихляндия».

Свято-Введенская Оптина пустынь

Далее недалеко от Козельска вы посетите древний монастырь, основанный задолго до появления здесь Оптинских старцев. Именно благодаря духовным наставникам обитель стала центром возрождения православия в 19 веке. Что удалось сделать им такого, чего не удавалось другим подвижникам веры. И какие предания сохранились о визитах классиков русской литературы — Толстого, Достоевского, Гоголя, — а также других выдающихся людей. На территории комплекса вы зайдете в величественные храмы, сможете подойти к мощам преподобных, обратиться с молитвой к святым, посетить источники.

Клыково – Спаса Нерукотворного пустынь

В завершение поездки вы отправитесь в село Клыково — здешний монастырь действует с 2001 года, но его история связана с гораздо более ранними событиями. Вы посетите храм, где находятся чудотворные келейные иконы матушки, зайдете в келью, где жила и принимала посетителей старица Сепфора, которая предсказала появление обители, увидите её мироточивую фотографию.

Организационные детали