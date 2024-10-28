Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы

Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества
Мы отправимся на юго-запад Калужской области, где в местных монастырях обосновалась плеяда подвижников веры, чудотворцев и провидцев.

За мудростью и благодатью к наставникам приезжали и простые люди, и выдающиеся представители русской литературы.

Вы узнаете, почему Оптинские старцы стали особым культурным феноменом, и попробуете ощутить следы их присутствия на святой земле.
5
8 отзывов
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Ближайшие даты:
24
мар25
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мар30
мар
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Шамордино – Казанская Амвросиевская пустынь

Мы посетим монастырь в селе Шамордино, который основал один из самых знаменитых Оптинских старцев, преподобный Амвросий. Именно с ним состоялась беседа Фёдора Достоевского, который позже воплотил его образ в старце Зосиме из «Братьев Карамазовых». И с ним же встречался Толстой, позже отметивший: «Этот о. Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога»…

Старинный Козельск

Вы познакомитесь с небольшим районным центром, узнаете, почему в стародавние времена его называли «злым городом», и как в далеком 13 веке ему удалось выдержать семинедельную осаду татаро-монгольских захватчиков под предводительством хана Батыя. Здесь вам откроются красивые панорамы с берегов реки Жиздра — с силуэтами отреставрированных церквей и уютных купеческих домиков. Также мы с вами можем посетить интереснейшие арт-объекты города — парки «Три богатыря» и «Вихляндия».

Свято-Введенская Оптина пустынь

Далее недалеко от Козельска вы посетите древний монастырь, основанный задолго до появления здесь Оптинских старцев. Именно благодаря духовным наставникам обитель стала центром возрождения православия в 19 веке. Что удалось сделать им такого, чего не удавалось другим подвижникам веры. И какие предания сохранились о визитах классиков русской литературы — Толстого, Достоевского, Гоголя, — а также других выдающихся людей. На территории комплекса вы зайдете в величественные храмы, сможете подойти к мощам преподобных, обратиться с молитвой к святым, посетить источники.

Клыково – Спаса Нерукотворного пустынь

В завершение поездки вы отправитесь в село Клыково — здешний монастырь действует с 2001 года, но его история связана с гораздо более ранними событиями. Вы посетите храм, где находятся чудотворные келейные иконы матушки, зайдете в келью, где жила и принимала посетителей старица Сепфора, которая предсказала появление обители, увидите её мироточивую фотографию.

Организационные детали

  • Поездка проходит на моем легковом автомобиле с удобным размещением для 3-4 человек. Я заберу вас из Москвы и доставлю обратно после экскурсии.
  • В течение дня будет свободное время для перекуса, фотопауз и обеда
  • На территории монастырей можно заказать трапезу, в лавках приобрести иконы и духовную литературу, набрать воды из святых источников, совершить омовение в них
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию) входные билеты в парк «Вихляндия» — 500 руб. /чел. (льготные — 350 руб.), дети до 7 лет бесплатно
  • На обратном пути мы сможем проехать через Калугу, совершив небольшую обзорную экскурсию и поужинать в одном из ресторанов города.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Филатов луг»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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А
28 окт 2024
ПОЕЗДКА ПРОШЛА УСПЕШНО… ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ ТУР… ДМИТРИЙ ПРЕКРАСНО ВЛАДЕЕТ МАТЕРИАЛОМ,ЗНАЕТ МАРШРУТ,УМЕЕТ СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ В ПОЕЗДКЕ,ДАЕТ МНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА…. БОЛЬШОЕ ЕМУ СПАСИБО… НАДЕЕМСЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ
Наталья
27 окт 2024
Подарила мама на день рождения эту поездку. Все участники остались довольны. Дмитрий - интересный собеседник, во время всей поездки вел с участниками живые беседы, узнали много нового.
График достаточно плотный, при выезде из Москвы в 7-30 и возвращении в 21-00 пришлось выбирать между посещением Калуги и Клыково.
Но как говорится: «усталые, но довольные, они вернулись домой».
Яна
18 авг 2024
Огромная благодарность Дмитрию за проведенный день! Поездка удалась - мы увидели все, что хотели, узнали много нового и интересного! Прекрасно построенный маршрут - казалось, что мы ничего не успеем за день, однако посмотрели все, что хотели и везде было достаточно времени. Дмитрий - прекрасный собеседник - и посмеяться, и пофилософствовать. Главный экскурсант (доктор наук 86-ти лет) остался доволен! Спасибо!
Андрей
3 июл 2024
Отличная поездка. Спасибо Дмитрию за экскурсию по знаковым местам с богатой историей.
Отличная поездка. Спасибо Дмитрию за экскурсию по знаковым местам с богатой историей.Отличная поездка. Спасибо Дмитрию за экскурсию по знаковым местам с богатой историей.
Н
2 июн 2024
20 мая состоялась наша поездка в Козельск, Оптину пустынь и Шамордино.
Нас сопровождал Дмитрий - интересный,лёгкий в общении, много знающий экскурсовод. Рассказывал интересно, увлекательно. Был очень доброжелателен.
День пролетел незаметно, хотя заявленная программа была полностью выполнена.
Большое спасибо Дмитрию. Это был день моего рождения. Всё прошло даже лучше чем я могла представить.
Благодарю за высокое качество работы.
О
4 дек 2023
Доброго времени суток! Хотелось бы оставить отзыв об экскурсии по указанному маршруту. Начну повествование с гида. Дмитрий произвел очень хорошее впечатление, материалом владеет, историю излагает увлекательно, доступно и интересно. Причем,
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это не монолог, а увлекательный диалог, поэтому дорога не обременяла, а была увлекательна и интересна. Для нас основной точкой была Оптина пустынь, посещение носило больше паломнический и образовательный характер. Причём Дмитрию удалось заинтересовать и увлечь самого молодого и прагматичного участника экскурсии. Оптина пустынь, конечно для русского православного человека - это место особой силы и вдохновения. Это на мой взгляд, заряд крепости, смирения и готовности двигаться вперёд на долгое время. Мы в этой поездке именно эту цель и преследовали. По дороге Дмитрий нас увлек помимо истории и религии, также местными достопримечательности, в том числе и кулинарными: вкусные пироги, кофе с чрезвычайно вкусными и свежими десертами. Рекомендую указанного гида и его маршруты, профессионал!

Г
20 июл 2023
Прекрасная поездка. Конечно расстояние не близкое, но оно этого стоит. Гид Дмитрий организовал поездку граммотно. Посетили монастырь в Клыково, где рассказали нам о его появлении. Время было к обеду и
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нам было предоставлено место на свежем воздухе под навесом попичать чай, кофе. Монастырские пирожки на выбор. В женском монастыре Шамордино есть возможность искупаться в купели от святого источника. Обязательно иметь полотенце, сланцы. Можно сухое нижнее бельё. При желании набрать воды из святого источника. Но самое яркое впечатление оставило посещение Оптиной Пустыни. Здесь экскурсовод рассказал о каждом храме на территории монастыря и его старцах. Одно только пребывание в нутри монастыря навевает покой и умиротворение. Мы семьёй давно планировали эту поездку и были рады, что она срстоялась. Дмитрию, нашему проводнику большое спасибо.

Константин
28 апр 2023
Благодарю Дмитрия за интересную экскурсию. Всё посмотрели, что хотели, посетили и источники, вкусный кофе выпили в Козельске. Налюбовались видами Калужской области. Дмитрий внимательный, с ним легко, предугадывает все наперёд. На обратном пути обзорно посетили и погуляли по Калуге и даже проехали по центру Москвы. Узнал много интересного.

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