За мудростью и благодатью к наставникам приезжали и простые люди, и выдающиеся представители русской литературы.
Вы узнаете, почему Оптинские старцы стали особым культурным феноменом, и попробуете ощутить следы их присутствия на святой земле.
Описание экскурсии
Шамордино – Казанская Амвросиевская пустынь
Мы посетим монастырь в селе Шамордино, который основал один из самых знаменитых Оптинских старцев, преподобный Амвросий. Именно с ним состоялась беседа Фёдора Достоевского, который позже воплотил его образ в старце Зосиме из «Братьев Карамазовых». И с ним же встречался Толстой, позже отметивший: «Этот о. Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога»…
Старинный Козельск
Вы познакомитесь с небольшим районным центром, узнаете, почему в стародавние времена его называли «злым городом», и как в далеком 13 веке ему удалось выдержать семинедельную осаду татаро-монгольских захватчиков под предводительством хана Батыя. Здесь вам откроются красивые панорамы с берегов реки Жиздра — с силуэтами отреставрированных церквей и уютных купеческих домиков. Также мы с вами можем посетить интереснейшие арт-объекты города — парки «Три богатыря» и «Вихляндия».
Свято-Введенская Оптина пустынь
Далее недалеко от Козельска вы посетите древний монастырь, основанный задолго до появления здесь Оптинских старцев. Именно благодаря духовным наставникам обитель стала центром возрождения православия в 19 веке. Что удалось сделать им такого, чего не удавалось другим подвижникам веры. И какие предания сохранились о визитах классиков русской литературы — Толстого, Достоевского, Гоголя, — а также других выдающихся людей. На территории комплекса вы зайдете в величественные храмы, сможете подойти к мощам преподобных, обратиться с молитвой к святым, посетить источники.
Клыково – Спаса Нерукотворного пустынь
В завершение поездки вы отправитесь в село Клыково — здешний монастырь действует с 2001 года, но его история связана с гораздо более ранними событиями. Вы посетите храм, где находятся чудотворные келейные иконы матушки, зайдете в келью, где жила и принимала посетителей старица Сепфора, которая предсказала появление обители, увидите её мироточивую фотографию.
Организационные детали
- Поездка проходит на моем легковом автомобиле с удобным размещением для 3-4 человек. Я заберу вас из Москвы и доставлю обратно после экскурсии.
- В течение дня будет свободное время для перекуса, фотопауз и обеда
- На территории монастырей можно заказать трапезу, в лавках приобрести иконы и духовную литературу, набрать воды из святых источников, совершить омовение в них
- Дополнительно оплачиваются (по желанию) входные билеты в парк «Вихляндия» — 500 руб. /чел. (льготные — 350 руб.), дети до 7 лет бесплатно
- На обратном пути мы сможем проехать через Калугу, совершив небольшую обзорную экскурсию и поужинать в одном из ресторанов города.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
График достаточно плотный, при выезде из Москвы в 7-30 и возвращении в 21-00 пришлось выбирать между посещением Калуги и Клыково.
Но как говорится: «усталые, но довольные, они вернулись домой».
Нас сопровождал Дмитрий - интересный,лёгкий в общении, много знающий экскурсовод. Рассказывал интересно, увлекательно. Был очень доброжелателен.
День пролетел незаметно, хотя заявленная программа была полностью выполнена.
Большое спасибо Дмитрию. Это был день моего рождения. Всё прошло даже лучше чем я могла представить.
Благодарю за высокое качество работы.