Сейчас сложно поверить, что тихий уголок в самом центре Москвы когда-то имел крайне дурную славу.

Это место чудовищных контрастов. Ивановская горка с безмолвным монастырем, в котором содержалась душегубка Салтычиха; некогда величественный Морозовский сад, где жили дореволюционные миллионеры, оказавшиеся на грани тюрьмы и погибели; рядом сонные переулки, названия которых говорят сами за себя - Свиньин и Хитров, наблюдавшие в свое время нешуточные страсти.

Среди всей пестроты можно найти даже дом, фигурирующий в классической литературе - в нем жила знаменитая Попрыгунья Антона Павловича Чехова. Просто невозможно избавиться от ощущения присутствия хитрованцев, ведь в этом старомосковском закутке мало что изменилось за последний век.

Гиляровский, Савва Морозов, Сонька Золотая ручка, Левитан и Саврасов, Дарья Салтыкова и Августа Тараканова — их тени словно навсегда остались среди тихих улиц криминальной Хитровки.