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Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы

3.3
3 отзыва
Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
Вас ждет экскурсия ⛳ по одному из самых криминальных мест старой Москвы.

Когда-то здесь бывала Сонька Золотая ручка, на каждом углу стояли дешевые ночлежки, а в келье местного монастыря сидела грозная Салтычиха.

Вы увидите эти и другие достопримечательности 🏛️ Хитровки и, конечно же, услышите немало интересные историй.

А еще узнаете: откуда пошло выражение «у черта на куличках», как святой мог стать соучастником кражи и какие районы Москвы считались самыми опасными.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 500 ₽ за человека

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Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы

Что вы увидите

  • Хитровская площадь
  • Московская хоральная синагога
  • Церковь Косьмы и Дамиана
  • Дворец Хлебникова
  • Лютеранская церковь Петра и Павла
  • Ивановский монастырь
  • Дом-утюг
Сейчас сложно поверить, что тихий уголок в самом центре Москвы когда-то имел крайне дурную славу.
Это место чудовищных контрастов. Ивановская горка с безмолвным монастырем, в котором содержалась душегубка Салтычиха; некогда величественный Морозовский сад, где жили дореволюционные миллионеры, оказавшиеся на грани тюрьмы и погибели; рядом сонные переулки, названия которых говорят сами за себя - Свиньин и Хитров, наблюдавшие в свое время нешуточные страсти.
Среди всей пестроты можно найти даже дом, фигурирующий в классической литературе - в нем жила знаменитая Попрыгунья Антона Павловича Чехова. Просто невозможно избавиться от ощущения присутствия хитрованцев, ведь в этом старомосковском закутке мало что изменилось за последний век.
Гиляровский, Савва Морозов, Сонька Золотая ручка, Левитан и Саврасов, Дарья Салтыкова и Августа Тараканова — их тени словно навсегда остались среди тихих улиц криминальной Хитровки.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Лубянский пр-д, 25 строение 1, Москва
Место завершения
🏁 По договоренности
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
Легенды М.
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3 отзыва оставили туристы

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